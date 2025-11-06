Vibe coding nedir?

Collins Sözlüğü 2025 yılının kelimesini seçti. Sözlüğe göre bu yılın kelimesi "Vibe coding". Peki, vibe coding nedir?

Giriş: 06 Kasım 2025 11:00 Güncelleme: 06 Kasım 2025 11:46
Collins Sözlüğü’nün yılın kelimesi olarak “vibe coding”i seçti. Bu ifade, bir uygulama veya web sitesini manuel olarak kod yazmadan, sadece yapay zekâya (AI) tarif ederek oluşturma becerisini anlatıyor. Bu terim, OpenAI’nin kurucu ortaklarından Andrej Karpathy tarafından 2025 Şubat ayında ortaya atıldı. Karpathy, yapay zekânın bazı programcılara “kodun varlığını unutturabileceğini” ve “sadece hislere (vibes) bırakmalarını” sağladığını ifade etmek için kullandı. Bu kelime, 2025 yılının ruhunu, dilini ve ilgi alanlarını yansıtan 10 kelimelik kısa listeye girdi.


Yapay zekâ aracına “haftalık yemek planımı yapan bir program oluştur” gibi basit bir açıklama vererek, insanlar “vibe coding” sayesinde önceden kodlama bilgisi olmadan temel uygulamalar oluşturabiliyor. Daha karmaşık araçlar hâlâ beceri gerektirse de bu uygulama dijital platform yaratmayı kod bilmeyenlere de açtı. Ancak birçok kişinin fark ettiği gibi, bu yöntem kusursuz değil — kodun gerçekten çalışacağının veya hatasız olacağının garantisi yok. Collins Genel Müdürü Alex Beecroft, bu terimin “dilin teknolojiyle birlikte nasıl evrildiğini mükemmel bir şekilde yansıttığını” söyledi.


Diğer dikkat çeken kelimeler

Listedeki her kelime ilk kez 2025’te ortaya çıkmadı ama bu yıl popülerleştiler.


Clanker: Star Wars’taki robotlara verilen isimdi ama 2025’te TikTok’ta, insanların yapay zekâlı makinelerden şikayet ettiği videolarla yeniden popüler oldu.

Aura farming: İnsanların “havalı” görünmek için, özellikle de kameraya çekildiklerini bildiklerinde yaptıkları şeyleri anlatıyor.


Collins Sözlüğü’nde yer alan, 2025 yılının kelimesi seçilmeye aday olan diğer kelimeler şöyleydi:

Biohacking: Vücudun doğal işleyişini değiştirmeye, sağlığı ve uzun ömrü artırmaya yönelik biyolojik müdahaleler.

Coolcation: Serin iklime sahip bir yerde yapılan tatil

Glaze: Birini aşırı ya da hak edilmemiş şekilde övmek veya pohpohlamak

Henry: “High earner, not rich yet” (yüksek gelirli ama henüz zengin olmayan) kısaltması; yüksek gelirine rağmen önemli bir servet biriktirememiş kişi

Micro-retirement: Kişisel ilgi alanlarına yönelmek amacıyla, iki iş dönemi arasında verilen kısa molalar

Taskmasking: İş yerinde üretkenmiş gibi görünmek için yapılan aldatıcı davranış


