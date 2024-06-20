Temmuz ayı aylık burç yorumları 2024

Esenlikler. Bu ay gökyüzü açısından biraz tatil modunda diyebilirim. Birkaç önemli etki var onları sırasıyla anlatacağım.

Öncelikle Neptün’ün geri harekete başladığını görüyoruz. Bir süredir Balık burcunda ilerleyen konuların biraz daha içe döndüğünü, tekrarladığını, eskide yaşadığımız bazı konuların tekrar gündeme geldiğini görebileceğiz. Kafamızın biraz daha karıştığı bir dönem olabilir haritamızda Balık nereye düşüyorsa.

Daha sonra Merkür ve Venüs Aslan burcuna geçtiğini görüyoruz. İletişimimiz biraz daha kendimize odaklı, biraz daha kendimizi anlatır durumda, kendimizi över durumda olabiliriz. Satış, pazarlama gibi konularda pozitif etkileyen bir açı diyebilirim Merkür Aslan geçişinin. Venüs Aslan geçişi ise sosyal ve ikili ilişkilerde daha eğlenceli, daha kendimizi ifade ettiğimiz, biraz daha drama sevdiğimiz dönemlere girdiğimiz anlamına geliyor. Yaz’a hoş geldin diyebiliriz.

Devamında Güneş’in de Aslan’da olacağını görüyoruz ki bu Güneşin çok güçlü olduğu bir döneme girdiğimiz anlamına geliyor. Havalar ısınacak, kendimizi ifademiz güçlenecek.

Ay sonunda ise Merkür Başak burcuna geçecek. Merkür bu burçta çok güçlüdür. Analitik zekamızı güçlendirir, işlerimize odağımızı, detaylı düşünme kabiliyetimizi yükseltir.

Belki de en önemli gezegen burç geçişi ay sonuna doğru olan Mars İkizler geçişi olacak. Bu da Merkür’ün de Başakta güçlenmesi ile birlikte aklımızı, zihnimizi, zihinsel süreçlerimizi hızlandıran, güçlendiren bir dönem demek oluyor. Kelimelerimiz daha sivri olabilir, sözel tartışmalara çok dikkat etmeliyiz.

Ayrıca bu ay Mars’ın açıları da dikkat çekiyor. Mars Satürn üçgeni ay başlarında disiplinimizi artıracak. Neptün ile ve Plüton ile ay ortasında yine bir uyumlu meydana getirecek, bu da disiplinimizle birlikte sezgilerimizin, duygusal motivasyonumuzun da bize destek olduğu anlamına geliyor.

En Önemli Mars açısı ise ay ortasında (tam tarihleri Aylık yazımda okuyabilirsiniz, tam tarih vermememin sebebi bu açıların bir gün değil açının kesinleştiği tarihin etrafndaki 10 gün çevresinde hissedileceği içindir) Mars Uranüs kavuşumu olacak. Bu biraz tehlikeli olabilecek, sakarlık artırabilecek, çok ani tartışmalar, askeri müdahaleler, kas ile ilgili problemler, kazalar meydana gelebileceği anlamına gelebilir. Spor yapanların çok dikkat etmesi gerekiyor.

Temmuz ay’ının önemli gökyüzü açıları:

2 Temmuz - Neptün geri harekete başlıyor!

2 Temmuz - Merkür Neptün Üçgeni:

Sezgilerimiz ve yaratıcılığımız güçlü. Önemli konuşmalar, imzalar, anlaşmalar bu döneme getirilebilir. Sözlerimiz etkileyici, empatimiz yüksek.

2 Temmuz - Merkür Aslan'da!

2 Temmuz - Güneş Kuzey Ay Düğümü Karesi:

Hedeflerimiz yolunda hırslarımız ve egomuz birtakım engeller yaratıyor olabilir. Üst denilebilecek mevkideki kişilerle aramızda birtakım gerginlikler oluşabilir.

3 Temmuz - Venüs Satürn Üçgeni:

İkili ilişkilerde sabitlik ve düzen arayışında olduğumuz, sadakatli zamanlardan geçiyoruz. İlişkimizi somutlaştırmak adına adımlar atabiliriz.

3 Temmuz - Merkür Plüton Karşıtlığı:

Söylediklerimizin tesirinin yüksek olduğu zamanlar devam ediyor. Fakat bu günlerde oktav biraz daha yüksek, daha vurucu ve dönüştürücü konuşabiliriz. İnsanları kendileriyle yüzleştirebiliriz, bu da ilişkilerimizi etkileyebilir.

5 Temmuz - Mars Satürn Altmışlığı:

Enerji ve disiplinimiz birbiriyle güçlü paralellikler taşıyor. Hem başlatmak hem de sürdürmek konusunda çok etkin günlerdeyiz. Fiziksel aktiviteler için oldukça verimli ve kazanç sağlayacağımız bir zaman dilimi. Hem iletişimsel hem fiziksel etkinliğimiz çok yüksek.

6 Temmuz - Venüs Chiron Karesi:

İkili ilişkilerde yaralanmaya açık bir dönem. Daha çok inzivaya çekilip depresif hissedebiliriz. Sosyalleşmek istemeyebiliriz, sevilmediğimizi hissedebiliriz. Yapıcı olarak kullanabilirsek ilişkiler konusunda kendimizle ilgili çok şey öğrenebileceğimiz günlerdeyiz.

8 Temmuz - Venüs Uranüs Altmışlığı:

İkili ilişkilerde yaratıcı ve eğlenceli bir dönem. Bu gün sevdiklerinizle farklı şeyler yapmak isteyeceksiniz. Romantik sürprizler için oldukça elverişli.

8 Temmuz - Merkür Jüpiter Altmışlığı:

Eğitim için mükemmel zamanlar. Bu dönemde almak istediğimiz eğitimler, yapmak istediğimiz anlaşmalar, kurulması gereken önemli iletişimler için verimli kullanabileceğimiz bir dönem.

9 Temmuz - Merkür Kuzey Ay Düğümü Üçgeni:

Zihnimizi, fikirlerimizi hedeflerimize uygun kullanabildiğimiz anlaşmalar ve iletişimsel konular açısından faydalı birkaç gün içerisinde olacağız.

11 Temmuz - Güneş Satürn Üçgeni:

Disiplin ve motivasyonumuz yüksek. Yapılması gerekenlere odaklanıp yarım kalmış işleri tamamlayabileceğimiz, otorite figürleri ve yaşça olgun kişilerle daha iyi anlaştığımız günler.

11 Temmuz - Venüs Neptün Üçgeni:

İlişkilerdeki romantik, destek aldığımız, korunup kollandığımız zamanlar. Yaratıcı işler, tatil, müzik dinlemek için oldukça elverişli, ilhamlı günler.

11 Temmuz - Venüs Aslan'da!

12 Temmuz - Jüpiter Kuzey Ay Düğümü Altmışlığı:

Neptün ile birlikte Ay düğümlerine oldukça kadersel bir etki. İyimser, şans getirici bir etki. Satürn karesi öncesinde bu günler değerlendirilebilir.

12 Temmuz - Venüs Plüton Karşıtlığı:

Bu açı ilişkilerde kriz yaratabilecek dönüştürücü karşılaşmalara, ortaya çıkan nahoş gerçekliklere de sebep olacaktır. Hoşa gitmeyen konular bu günlerde bilincimizde daha fazla yer edebilir.

15 Temmuz - Güneş Chiron Karesi:

Geçmişte yaşadığımız acılar bu günlerde biraz daha ortaya çıkıp bizi rahatsız etmeye devam edebilir. Acılar üzerinde perspektif kazanmak ve onları özgüven beslemesi adına olumlu şekilde kullanabilir, yeni bir bilinç düzeyine geçebiliriz.

15 Temmuz - Mars Uranüs Kavuşumu:

Reformist hareketler, insanlık, hak ve adalet için savaş verme zamanı fakat ani ve dürtüsel tepkilere de açık bir dönem. Sakarlıklar ve kazalar için ekstra dikkatli olunması gerekiyor.

18 Temmuz - Güneş Uranüs Altmışlığı:

Kişiliğimizi yaratıcı bir şekilde ortaya koyduğumuz, kendimizi ifade etmekte yeni ve ilgi çekici yollar bulduğumuz bir dönemdeyiz. İrademiz güçlü ve istediklerimizi elde etmek doğrultusunda karşımıza çıkan engellere yaratıcı çözümler getirebiliyoruz.

19 Temmuz - Merkür Chiron Üçgeni:

Acılarımız üzerinde perspektif kazandığımız ve birşeyler öğrenmeye başlayıp kendimizi zihinsel olarak iyileştirdiğimiz bir zaman.

20 Temmuz - Venüs Kuzey Ay Düğümü Üçgeni:

Hedeflerimize giderken yine ikili ilişkilerimizi belki çekiciliğimizi ve tatlı dilimizi etkin kullandığımız bir zaman. Bu konularda fayda, ödül ve destekler aldığımız günlerdeyiz.

20 Temmuz - Mars Neptün Altmışlığı:

Enerjimizi kullanırken sezgilerimiz ve yaratıcılığımız da bizimle birlikte olacak. Ayrıca etraftan aldığımız destekler, bize empati yapan kişiler veya bizim empati yaptığımız ve destek olduğumuz kişilerle birlikte ortak bir hedefe doğru hareket etmek açısından etkin günler olacak.

20 Temmuz - Mars İkizler'de!

21 Temmuz - Venüs Jüpiter Altmışlığı:

Astrolojideki iki iyicil olan Venüs ve Jüpiter’in bu uyumlu karşılaşması diğer açılardan etkilenmek ve haritayı bütüncül incelemek şartıyla oldukça pozitif, eğlenceli, özgüven ve iyimserlik hisleriyle dolu bir açıdır. Hem ikili ilişkilerde hem maddi konularda çok olumlu ve destekleyici zamanlara işaret eder.

22 Temmuz - Merkür Uranüs Karesi:

Zihnimiz çok değişken, sözcüklerimiz şok edici. Şok edici bilgiler edinebilir, insanları beklenmedik bir şekilde uyandırabiliriz. Fikirlerimiz yaratıcı, kafamızda yanan ampul açısı.

22 Temmuz - Güneş Neptün Üçgeni:

Muhtaç durumda olan insanlara empatimiz ve yardımseverliğimizin, yaratıcılığımız ve romantizmimizin arttığı bir dönem. Hedeflerimiz ve hayallerimiz senkron gidiyor hissini yaşadığımız günlerdeyiz.

22 Temmuz - Mars Plüton Üçgeni:

Harekete geçmek konusunda oldukça etkin ve güçlü bir transit. Duygusal gücümüzü irademiz ve enerjimizle birleştirerek hedeflerimize doğru rüzgarı arkamıza alıyoruz. Ayrıca bu doğrultuda olumlu yönde dönüşümler yaşayabilir ve bu dönüşümleri hayatımıza kalıcı bir şekilde entegre edebiliriz.

22 Temmuz - Güneş Aslan'da!

23 Temmuz - Güneş Plüton Karşıtlığı:

Davranışlarımızda manipulatif ve kontrolcü olabiliriz, bu günlerde hoşumuza gitmeyen konuları değiştirip dönüştürmek üzerine ihtirasımız daha yüksek. Bu dönemde tartışmalara özellikle dikkat etmemiz, geri dönüşü olmayan hareketler yapmamaya gayret göstermemiz gerek.

26 Temmuz - Merkür Başak'ta!

26 Temmuz - Güneş Mars Altmışlığı:

Güç ve irade bu günlerde gündemimizdeki en belirgin konulardan. İrademiz, motivasyonumuz, cesaretimiz oldukça yüksek. İstediklerimizi almak konusunda daha canlı ve aktifiz. Sportif faaliyetler için oldukça elverişli bir zaman.

26 Temmuz - Chiron geri harekete başlıyor!

30 Temmuz - Venüs Chiron Üçgeni:

İkili ilişkilerde engeller ve zorlanmalarla beraber bir öğrenme, acılardan ders alma, insanlara acılardan öğrendiklerimizle faydalı olma sürecine de giriyoruz ve bu gün bunu en etkili kullandığımız zaman.

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