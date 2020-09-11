Telefonu alarm olarak kullanmanın zararları

Eskiden her evde kullanılan çalar saatler yerini akıllı telefonlara bıraktı. Sabah kalktıktan gece yatana kadar bizi meşgul eden telefonları geceleri dahi yanımızdan ayırmıyoruz. İşte bu alışkanlığımızın bazı zararları var...

Uyku kalitesinde düşüş

Uyumadan önce sosyal medyada gezinip uyku süremizi kısaltmak bir yana dursun telefonun mavi ışığı uyku kalitenizi etkilerken çeşitli rahatsızlıklara da yol açabilir.

Sabah rutinine zarar

Yine elimize bir telefon aldığımızda, otomatik olarak e-postaları ve mesajları kontrol etmeye başlarız ve bu elbette başlangıçta hesapladığımızdan çok daha fazla zaman alıyor. Ayrıca sizin yapacağınız diğer sabah rutinlerinizi aceleye getirmenize sebep oluyor.

Duyması zor olabilir

Gerçek bir alarm kadar yüksek olmadığından zil sesini kolayca kaçırabilirsiniz. Ek olarak, hepimiz telefonlarımızın gün içinde çıkardığı seslere alışkınız, bu nedenle bizi derin bir uykudan uyandırmak için alarm olarak etkisiz kalabilir.

Şarjı bitebilir

Cep telefonlarındaki alarmlar şarj bittiğinde çalışmaz, bu nedenle önemli bir şeye geç kalmak istemiyorsanız, gerçek bir alarm kullanmalısınız. Şarjını dolu tutmak için her zaman elinizden geleni yapsanız bile, uykuya dalmadan önce şarjınızın azaldığını fark etmeyebilirsiniz.

Günün yorgunluğundan sıyrılamama

Gün içerisinde olduğumuz telefon ve bilgisayar trafiğinden eve geldiğimizde biraz uzaklaşmamız gerekiyor. Telefonu akşamları mümkün olduğunca az kullanmak ve saatimizi dahi akıllı telefon yoluyla ayarlamak gün içerisindeki radyasyon ve stresten arınamamıza sebep oluyor.