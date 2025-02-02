Tel şehriyeli bulgur pilavı 

Tarif defterimden;

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika

Malzemeler:

250 ml'lik bardak ölçüsüyle;

1/4 bardak tel şehriye

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 bardak iri pilavlık bulgur

1 çay kaşığı tuz

2,5 bardak sıcak su

Üzerine;

7 - 8 dal maydanoz, incecik doğranmış

Pul biber

Yapılışı:

*Yağları geniş bir tencereye alın, kısık ateşte yağlar erimeye başlayınca tel şehriyeyi ilave ederek kavurun (tel şehriye çok çabuk kavrulduğundan yanmamasına dikkat edin). Bulguru ekleyerek 2 - 3 dakika daha kavurup tuz ve sıcak suyu ilave edin. Tencerenin kapağını kapatarak kaynayana kadar açık ateşte, sonrasında kısık ateşte bulgur suyunu tamamen çekene kadar pişirin.

*Pişen pilavın üzerini temiz bir mutfak havlusu ile kapatarak 10 dakika kadar dinlendirin.

*Servis esnasında üzerine maydanoz ve dilerseniz pul biber serpiştirin.

Kısa bir not;

*Bu tarifte başak başı iri pilavlık bulgur kullandım.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...