Tel şehriyeli bulgur pilavı 

Kavrulmuş tel şehrinin aromasının çok yakıştığı bereketli ve leziz tereyağlı bulgur pilavı. Müjgan Yurtseven tarifi ile...

Tel şehriyeli bulgur pilavı 
Yaşam
Giriş: 02 Şubat 2025 00:39 Güncelleme: 02 Şubat 2025 00:40
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Tarif defterimden;


Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika


Malzemeler:

250 ml'lik bardak ölçüsüyle;

  • 1/4 bardak tel şehriye
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 bardak iri pilavlık bulgur
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 2,5 bardak sıcak su

Üzerine;

  • 7 - 8 dal maydanoz, incecik doğranmış
  • Pul biber




Yapılışı:

*Yağları geniş bir tencereye alın, kısık ateşte yağlar erimeye başlayınca tel şehriyeyi ilave ederek kavurun (tel şehriye çok çabuk kavrulduğundan yanmamasına dikkat edin). Bulguru ekleyerek 2 - 3 dakika daha kavurup tuz ve sıcak suyu ilave edin. Tencerenin kapağını kapatarak kaynayana kadar açık ateşte, sonrasında kısık ateşte bulgur suyunu tamamen çekene kadar pişirin.


*Pişen pilavın üzerini temiz bir mutfak havlusu ile kapatarak 10 dakika kadar dinlendirin.


*Servis esnasında üzerine maydanoz ve dilerseniz pul biber serpiştirin.


Kısa bir not;

*Bu tarifte başak başı iri pilavlık bulgur kullandım.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...


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