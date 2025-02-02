Tel şehriyeli bulgur pilavı 

Tarif defterimden;
Servis: 4 kişilik
Hazırlama süresi: 5 dakika
Pişirme süresi: 25 dakika
Malzemeler:
250 ml'lik bardak ölçüsüyle;
- 1/4 bardak tel şehriye
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 bardak iri pilavlık bulgur
- 1 çay kaşığı tuz
- 2,5 bardak sıcak su
Üzerine;
- 7 - 8 dal maydanoz, incecik doğranmış
- Pul biber
Yapılışı:
*Yağları geniş bir tencereye alın, kısık ateşte yağlar erimeye başlayınca tel şehriyeyi ilave ederek kavurun (tel şehriye çok çabuk kavrulduğundan yanmamasına dikkat edin). Bulguru ekleyerek 2 - 3 dakika daha kavurup tuz ve sıcak suyu ilave edin. Tencerenin kapağını kapatarak kaynayana kadar açık ateşte, sonrasında kısık ateşte bulgur suyunu tamamen çekene kadar pişirin.
*Pişen pilavın üzerini temiz bir mutfak havlusu ile kapatarak 10 dakika kadar dinlendirin.
*Servis esnasında üzerine maydanoz ve dilerseniz pul biber serpiştirin.
Kısa bir not;
*Bu tarifte başak başı iri pilavlık bulgur kullandım.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
YORUMLAR