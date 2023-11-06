Ay döngüleri çocuğun uykusunu etkiler mi?

Astrologlar, Ay Dolunay halinde iken uyku ile ilgili sorunlar yaşayabileceğimizi söylüyor. Peki, Ay döngüleri çocuğun uykusuna da etki eder mi?

Ay döngüleri çocuğun uykusunu etkiler mi?
Anne - Baba
Giriş: 06 Kasım 2023 11:50
ABONE OL

Ay'la ve ay döngüleriyle olan bağlantımız, insanlık tarihinin büyük bölümünde efsanelere, spekülasyonlara ve mitolojiye konu olmuştur. Ay döngüsünün kuşlar, balıklar ve diğer deniz canlıları da dahil olmak üzere hayvanlarda fizyolojik işlev ve davranışları etkilediğine dair kanıtlar ise her geçen gün artıyor.


Dolunay, çocuklarda daha az uykuya neden olur mu?

Yeni, büyük ölçekli bir uluslararası araştırma, ay evrelerinin çocukların uyku ve uyanıklık aktivite düzeyleri üzerindeki etkilerini inceliyor. 12 farklı ülkeden 9-11 yaş aralığında 5.000'den fazla çocuğun dahil olduğu bu araştırmada dünyanın dört bir yanından araştırmacılar işbirliği yaptı ve Ay!ın değişen evreleriyle bağlantılı olarak çocukların uyku düzenlerinde bir değişiklik olduğunu keşfettiler.


Araştırmacılar gece uyku süresi ve uyku verimliliği (yatakta geçirilen toplam süre ile uykuda geçirilen sürenin karşılaştırılması) hakkında veri topladı. Ayrıca hafif ila orta ve şiddetli uyanıklık aktivite seviyelerini ve genel hareketsiz kalma süresini de değerlendirdiler.


Bilim insanlarının analizi, dolunayla bağlantılı olarak çocukların uyku süresinde küçük ama istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik olduğunu ortaya çıkardı. Çocuklar Dolunay zamanında, Yeni ay zamanına kıyasla ortalama 4,9 dakika daha az uyudular ve toplam uyku süresinde ortalama yüzde 1'lik bir azalma oldu.


Bu, ayın değişen evreleriyle ilişkilendirilen tek uyku ve aktivite ölçümüydü. Araştırmacılar farklı ay evreleri ile çocukların uyanıklık aktivite düzeyleri, hareketsiz zamanları veya uyku verimliliği arasında hiçbir bağlantı bulamadılar.


Yakın zamanda yapılan başka bir araştırma kapsamında ise yaşları 8-11 arasında olan 795 çocuk incelendi. Danimarkalı araştırmacılar, çocukların Dolunay zamanlarında biraz daha fazla (ortalama 3 dakika) uyuduklarını, daha az değil, daha fazla uyuduklarını buldu. Ayrıca çocukların aktivite düzeylerinin aya göre değiştiğini ve çocukların Dolunay evresinde ortalama 4 dakikalık orta veya şiddetli aktiviteyle biraz daha az aktif oldukları sonucuna ulaştılar.


Referanslar:

Michael J. Breus. "Does the Full Moon Make Your Kids Less Sleepy?". Şuradan alındı: https://www.huffpost.com/entry/does-the-full-moon-make-your-kids-less-sleepy_b_10068528 (21.05.2017).


Dolunay uykusuzluk yapar mı?
Dolunay uykusuzluk yapar mı?


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.