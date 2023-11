Ay döngüleri çocuğun uykusunu etkiler mi?

Ay'la ve ay döngüleriyle olan bağlantımız, insanlık tarihinin büyük bölümünde efsanelere, spekülasyonlara ve mitolojiye konu olmuştur. Ay döngüsünün kuşlar, balıklar ve diğer deniz canlıları da dahil olmak üzere hayvanlarda fizyolojik işlev ve davranışları etkilediğine dair kanıtlar ise her geçen gün artıyor.

Dolunay, çocuklarda daha az uykuya neden olur mu?

Yeni, büyük ölçekli bir uluslararası araştırma, ay evrelerinin çocukların uyku ve uyanıklık aktivite düzeyleri üzerindeki etkilerini inceliyor. 12 farklı ülkeden 9-11 yaş aralığında 5.000'den fazla çocuğun dahil olduğu bu araştırmada dünyanın dört bir yanından araştırmacılar işbirliği yaptı ve Ay!ın değişen evreleriyle bağlantılı olarak çocukların uyku düzenlerinde bir değişiklik olduğunu keşfettiler.

Araştırmacılar gece uyku süresi ve uyku verimliliği (yatakta geçirilen toplam süre ile uykuda geçirilen sürenin karşılaştırılması) hakkında veri topladı. Ayrıca hafif ila orta ve şiddetli uyanıklık aktivite seviyelerini ve genel hareketsiz kalma süresini de değerlendirdiler.

Bilim insanlarının analizi, dolunayla bağlantılı olarak çocukların uyku süresinde küçük ama istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik olduğunu ortaya çıkardı. Çocuklar Dolunay zamanında, Yeni ay zamanına kıyasla ortalama 4,9 dakika daha az uyudular ve toplam uyku süresinde ortalama yüzde 1'lik bir azalma oldu.

Bu, ayın değişen evreleriyle ilişkilendirilen tek uyku ve aktivite ölçümüydü. Araştırmacılar farklı ay evreleri ile çocukların uyanıklık aktivite düzeyleri, hareketsiz zamanları veya uyku verimliliği arasında hiçbir bağlantı bulamadılar.

Yakın zamanda yapılan başka bir araştırma kapsamında ise yaşları 8-11 arasında olan 795 çocuk incelendi. Danimarkalı araştırmacılar, çocukların Dolunay zamanlarında biraz daha fazla (ortalama 3 dakika) uyuduklarını, daha az değil, daha fazla uyuduklarını buldu. Ayrıca çocukların aktivite düzeylerinin aya göre değiştiğini ve çocukların Dolunay evresinde ortalama 4 dakikalık orta veya şiddetli aktiviteyle biraz daha az aktif oldukları sonucuna ulaştılar.

Referanslar:

Michael J. Breus. "Does the Full Moon Make Your Kids Less Sleepy?". Şuradan alındı: https://www.huffpost.com/entry/does-the-full-moon-make-your-kids-less-sleepy_b_10068528 (21.05.2017).