Spor şıklık ne demektir?

Spor \u015f\u0131kl\u0131k, genel olarak g\u00fcnl\u00fck hayatta bir\u00e7ok insan\u0131n tercih etti\u011fi spor k\u0131yafetlerle \u015f\u0131k olarak nitelendirilebilecek par\u00e7alar\u0131n bir araya getirilmesidir. Bu tabir asl\u0131nda "smart casual" olarak da adland\u0131r\u0131labilir. Bir\u00e7ok insan\u0131n spor ayakkab\u0131 tutkunu olmas\u0131yla bu kombinleri yapmak daha da kolay bir hale geldi.. \u00d6zellikle spor ayakkab\u0131lar\u0131n topuklu ayakkab\u0131 gerektirecek mekan ve yer haricinde yo\u011funlukla tercih edilmesi sayesinde e\u015fofmanlar\u0131n \u00fcst\u00fcne blazer ceketler, \u015f\u0131k kabanlar veya tren\u00e7kotlar giyerek onlar\u0131 biraz daha sokak stiline uyumlu hale getiriyoruz.. Bunun d\u0131\u015f\u0131nda kombin yaparken kombinlerimize ekledi\u011fimiz aksusarlardan da spor veya klasik dokunu\u015flar yapmam\u0131zda yard\u0131mc\u0131 oluyorlar. . \u0130\u015fe giderken giydi\u011finiz herhangi bir tak\u0131m\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcn... \u0130lk hayal etti\u011finizde spor ayakkab\u0131yla hayal etmiyorsunuz, \u00f6yle de\u011fil mi? Fakat art\u0131k \u00f6zellikle bol pa\u00e7a kuma\u015f pantolonlarla birlikte tercih edilen spor ayakkab\u0131lar sayesinde bu tarz\u0131 hayat\u0131n\u0131z\u0131n bir\u00e7ok noktas\u0131na adapte edebilirsiniz.. Ayr\u0131ca kulland\u0131\u011f\u0131m\u0131z par\u00e7alar\u0131 ba\u011flay\u0131\u015f tarz\u0131m\u0131z ve neyle e\u015fle\u015ftirdi\u011fimiz de t\u00fcm bunlar kadar \u00f6nemli. Eskinin modas\u0131 yeninin trendi olan kazaklar\u0131 omuzlara atmak veya belde ba\u011flamak kombininiz ne kadar klasik olursa olsun ya da ne kadar klasik par\u00e7alar tercih etmi\u015f olursan\u0131z olun kesinlikle bir anda sporla\u015ft\u0131racakt\u0131r.. Blazer ceket ve g\u00f6mleklerin kurtar\u0131c\u0131 par\u00e7alar\u0131 olan atletleri de unutmad\u0131k tabii ki. Mevsim fark etmeksizin kat kay giyildi\u011finde dahi bir\u00e7ok kombinin temelinde yatan par\u00e7alardan olan atletler ne kadar spor olurlarsa olsunlar tak\u0131mlarla ve g\u00f6mleklerle \u015f\u0131kla\u015ft\u0131r\u0131labilirken cap \u015fapkalarla da yan\u0131na e\u015flik edecek par\u00e7alar\u0131 bulabilecekler..
