Spor şıklık ne demektir?

Ayrıca kullandığımız parçaları bağlayış tarzımız ve neyle eşleştirdiğimiz de tüm bunlar kadar önemli. Eskinin modası yeninin trendi olan kazakları omuzlara atmak veya belde bağlamak kombininiz ne kadar klasik olursa olsun ya da ne kadar klasik parçalar tercih etmiş olursanız olun kesinlikle bir anda sporlaştıracaktır.