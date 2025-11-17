Spor şıklık ne demektir?

Nasıl bir tarza sahipsin denildiğinde çoğumuz "spor şık" deriz. Peki, bu spor şıklıktan anladığımız ne?

Moda
Giriş: 17 Kasım 2025 20:00
  • Spor şıklık, genel olarak günlük hayatta birçok insanın tercih ettiği spor kıyafetlerle şık olarak nitelendirilebilecek parçaların bir araya getirilmesidir. Bu tabir aslında "smart casual" olarak da adlandırılabilir. Birçok insanın spor ayakkabı tutkunu olmasıyla bu kombinleri yapmak daha da kolay bir hale geldi.

  • Özellikle spor ayakkabıların topuklu ayakkabı gerektirecek mekan ve yer haricinde yoğunlukla tercih edilmesi sayesinde eşofmanların üstüne blazer ceketler, şık kabanlar veya trençkotlar giyerek onları biraz daha sokak stiline uyumlu hale getiriyoruz.

  • Bunun dışında kombin yaparken kombinlerimize eklediğimiz aksusarlardan da spor veya klasik dokunuşlar yapmamızda yardımcı oluyorlar.

  • İşe giderken giydiğiniz herhangi bir takımı düşünün... İlk hayal ettiğinizde spor ayakkabıyla hayal etmiyorsunuz, öyle değil mi? Fakat artık özellikle bol paça kumaş pantolonlarla birlikte tercih edilen spor ayakkabılar sayesinde bu tarzı hayatınızın birçok noktasına adapte edebilirsiniz.

  • Ayrıca kullandığımız parçaları bağlayış tarzımız ve neyle eşleştirdiğimiz de tüm bunlar kadar önemli. Eskinin modası yeninin trendi olan kazakları omuzlara atmak veya belde bağlamak kombininiz ne kadar klasik olursa olsun ya da ne kadar klasik parçalar tercih etmiş olursanız olun kesinlikle bir anda sporlaştıracaktır.

  • Blazer ceket ve gömleklerin kurtarıcı parçaları olan atletleri de unutmadık tabii ki. Mevsim fark etmeksizin kat kay giyildiğinde dahi birçok kombinin temelinde yatan parçalardan olan atletler ne kadar spor olurlarsa olsunlar takımlarla ve gömleklerle şıklaştırılabilirken cap şapkalarla da yanına eşlik edecek parçaları bulabilecekler.

