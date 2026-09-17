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Seyahat

Torosların yamaçlarında binlerce yıllık yaşamın izleri: Ermenek

Orta Toroslar'ın sarp yamaçları arasında kurulan Karaman'ın Ermenek ilçesi, tarihi kent dokusu, arkeolojik mirası, doğal güzellikleri ve yaşatılan yerel kültürüyle farklı dönemlerin izlerini bir arada barındırıyor.

Giriş: 17 Eylül 2026, Perşembe 11:29
Güncelleme: 17 Eylül 2026, Perşembe 11:29
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Konya'dan başlayarak Torosların yüksek geçitlerinden Ermenek'e uzanan yolculukta, ilçeye yaklaştıkça dik kayalıklar arasında küçük yerleşimler, tarım alanları ve dağların yamaçlarına kurulan evler görülüyor.

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Ermenek'e bağlı Yukarıçağlar köyü yakınlarındaki Sbide Antik Kenti'nin geçmişi, mevcut arkeolojik buluntular ışığında yaklaşık 2 bin 300 yıl öncesine, MÖ 300 yıllarına kadar uzanıyor.

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Antik Isauria Bölgesi içerisinde yer alan ve Roma ile Erken Bizans dönemlerinde de yerleşimin sürdüğü değerlendirilen kentte surlar, doğu kapısı, ana cadde, kamu yapıları ve kilise kalıntısı bulunuyor.

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Orta Toroslar'ın sarp yamaçları arasında kurulan Karaman'ın Ermenek ilçesi, tarihi kent dokusu, arkeolojik mirası, doğal güzellikleri ve yaşatılan yerel kültürüyle farklı dönemlerin izlerini bir arada barındırıyor.

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Kentin çevresini kuşatan kayalık yamaçlar ve vadiler arasında yer alan Ermenek Baraj Gölü ise turkuaz renkteki sularıyla ilçenin coğrafyasına farklı bir görünüm kazandırıyor.

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Sarp kayalıkların arasından ilerleyen göl, özellikle kanyon bölümünde Torosların sert topoğrafyasıyla iç içe uzanıyor.

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* Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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