Tarihimizde ilk: Okçuluk Erkek takımımıza bronz madalya

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Okçuluk Erkekler Takım Müsabakaları'nda Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan milli takımımız üçüncülük maçında Çin'i mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Daha öncesinde çeyrek finalde Hindistan ile karşı karşıya kalan ve Hindistan'ı 6-2'lik skorla geçen milli takım, yarı finalde Fransa ile mücadele verdi. Millilerimiz Fransa'ya eşitlik atışları sonucu 27'şer puan eşitlikte kaldı. Ancak Fransızların oklarının merkeze daha yakın olması nedeniyle millilerimiz maçı kaybetti. Üçüncülük maçında ise Çin ile karşılaşan milli takım, Çin'i 6-2 mağlup eden milliler bronz madalyanın sahibi oldu.

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