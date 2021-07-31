Mete Gazoz kimdir?

Türkiye'ye okçuluktaki ilk altın madalyasını getiren Mete, 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki ilk altın madalyamızı da kazandıran sporcu oldu.

Mete Gazoz kimdir?
Yaşam
31 Temmuz 2021 Cumartesi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde klasik yay bireysel kategoride mücadele eden milli sporcu Mete Gazoz, finalde Mauro Nespoli'ye finalde üstünlük kurarak altın madalya kazandı! Tarihi bir başarı elde eden 22 yaşındaki sporcumuz, Türkiye'ye okçuluk dalındaki ilk altın madalyayı getirdi!


Milli okçu, sabah seansında son 16 turunda Avustralyalı Taylor Worth'u geçerek çeyrek finale kaldı. 22 yaşındaki Mete Gazoz, bu turda da dünya sıralamasında 1 numara olan ABD'li Brady Ellison'u eledi ve yarı finale adını yazdırdı.Bu turda Londra 2012'de bireyselde gümüş madalya alan Japon Takaharu Furukawa ile karşılaşan dünya 4 numarası milli okçu, müsabakaya iyi başladı ve ilk seti 2-0 aldı. İkinci seti de önde bitiren milli okçu, durumu 4-0'a getirdi.


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Mete final setine 9'la başlarken Nespoli 8 attı. Milli sporcumuz ikinci atışında 10 vurdu ve avantajı kaptı. Nespoli'nin son setteki atışı da 10 oldu. Üçüncü atışında 10 atan Mete skorunu 29'a yükseltti ve olimpiyat şampiyonu oldu!


Mete Gazoz kimdir?

Mete Gazozi 8 Haziran 1999 tarihinde doğdu. İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde kariyerini sürdürmektedir.


Gazoz, Bakü'de düzenlenen ilk Avrupa Oyunları'nda ülkesini temsil etti. Sıralama turunu 641 puanla 46. sırada tamamladı. İlk turda eşleştiği Ukraynalı rakibine kaybederek elendi. Nottingham'da düzenlenen 2016 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'ndaki bireysel kategorisinde gümüş madalya kazandı. 17 yaşındaki okçu, 2016 Yaz Olimpiyatları'na katılan Türkiye kafilesindeki en genç sporcu oldu. Gazoz, Rio Olimpiyatları'ndaki ilk karşılaşmasında Fransız rakibi Plihon'u 6-5 yenerek bir üst tura yükseldi. Son 32 turundaki ikinci maçta, 4 numaralı seri başı Hollandalı van den Berg'e 3-7 yenilerek elendi.


Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz karışık takımda Tokyo 2020'yi 4. tamamladı. Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karışık takım kategorisinde bronz madalya maçında Meksika'ya 6-2 mağlup oldu. Erkekler Bireysel Okçuluk kategorisinde İtalyan rakibini 6-4 yenerek Türk okçuluk tarihinde ilk altın madalyanın sahibi oldu.



2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya alarak Türkiye'ye okçuluktaki ilk altın madalyasını kazandırdı.


Olimpiyat madalyası kazanan Türk kadın sporcular

İşte olimpiyat madalyası almaya hak kazanan başarılı Türk kadın sporcularımız...

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Hülya Şenyurt Türkiye'nin olimpiyatlarda madalya elde eden ilk kadın sporcusu, judocu. 1992 yılında Barselona'da gerçekleştirilen Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 48 kiloda bronz madalya kazandı.
Hamide Bıkçın Çetiner Hamide Bıkçın Çetiner, Türk tekvandocu. Türkiye'yi 2000 Yaz Olimpiyatları'nda temsil etti ve bronz madalyanın sahibi oldu.
Nurcan Taylan Nurcan Taylan, Türk kadın halterci. Türkiye'ye Olimpiyat Şampiyonluğu kazandıran ilk kadın sporcu oldu.2004'te Atina'daki olimpiyatlarda 48 kiloda dünya ve olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı.
Azize Tanrıkulu Azize Tanrıkulu olimpiyat ikincisi oldu. Avrupa şampiyonu Türk millî tekvandocu. Azize Tanrıkulu, 2008 Pekin Olimpiyatları kadınlar 57 kg tekvandoda olimpiyat ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.
Nur Tatar Askari Nur Tatar Askari, Türk millî tekvandocu. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden takımda yer alan sporcu, finalde rakibine yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

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