2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde klasik yay bireysel kategoride mücadele eden milli sporcu Mete Gazoz, finalde Mauro Nespoli'ye finalde üstünlük kurarak altın madalya kazandı! Tarihi bir başarı elde eden 22 yaşındaki sporcumuz, Türkiye'ye okçuluk dalındaki ilk altın madalyayı getirdi!

Milli okçu, sabah seansında son 16 turunda Avustralyalı Taylor Worth'u geçerek çeyrek finale kaldı. 22 yaşındaki Mete Gazoz, bu turda da dünya sıralamasında 1 numara olan ABD'li Brady Ellison'u eledi ve yarı finale adını yazdırdı.Bu turda Londra 2012'de bireyselde gümüş madalya alan Japon Takaharu Furukawa ile karşılaşan dünya 4 numarası milli okçu, müsabakaya iyi başladı ve ilk seti 2-0 aldı. İkinci seti de önde bitiren milli okçu, durumu 4-0'a getirdi.

Mete final setine 9'la başlarken Nespoli 8 attı. Milli sporcumuz ikinci atışında 10 vurdu ve avantajı kaptı. Nespoli'nin son setteki atışı da 10 oldu. Üçüncü atışında 10 atan Mete skorunu 29'a yükseltti ve olimpiyat şampiyonu oldu!

Mete Gazoz kimdir?

Mete Gazozi 8 Haziran 1999 tarihinde doğdu. İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde kariyerini sürdürmektedir.

Gazoz, Bakü'de düzenlenen ilk Avrupa Oyunları'nda ülkesini temsil etti. Sıralama turunu 641 puanla 46. sırada tamamladı. İlk turda eşleştiği Ukraynalı rakibine kaybederek elendi. Nottingham'da düzenlenen 2016 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'ndaki bireysel kategorisinde gümüş madalya kazandı. 17 yaşındaki okçu, 2016 Yaz Olimpiyatları'na katılan Türkiye kafilesindeki en genç sporcu oldu. Gazoz, Rio Olimpiyatları'ndaki ilk karşılaşmasında Fransız rakibi Plihon'u 6-5 yenerek bir üst tura yükseldi. Son 32 turundaki ikinci maçta, 4 numaralı seri başı Hollandalı van den Berg'e 3-7 yenilerek elendi.

Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz karışık takımda Tokyo 2020'yi 4. tamamladı. Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karışık takım kategorisinde bronz madalya maçında Meksika'ya 6-2 mağlup oldu. Erkekler Bireysel Okçuluk kategorisinde İtalyan rakibini 6-4 yenerek Türk okçuluk tarihinde ilk altın madalyanın sahibi oldu.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya alarak Türkiye'ye okçuluktaki ilk altın madalyasını kazandırdı.