Tarçınlı karanfilli Japon elması reçeli nasıl yapılır?

Müjgan Yurtseven'den nefis tarçınlı karanfilli Japon elması reçeli tarifi...

Japon elmalarıyla yaptığım tarçınlı kekten sonra kalan elmaları tarçın & karanfil aromalı reçelini pişirerek değerlendirdim.

Pektin oranının yüksekliğinden dolayı pişerken jöleleşen suyuyla kek, tart ve puding gibi tatlıların üzerine çok yakışan reçeli minik elmalardan bulduğunuzda deneyin derim.

Hazırlama süresi: 40 dakika

Pişirme süresi: 50 + 10 + 3 dakika

Malzemeler:

1,5 kg japon elması

1 kg toz şeker

1 lt su

4 çubuk tarçın

10 karanfil

1 çay kaşığı tereyağı

1 dolu çay kaşığı limon tuzu

Yapılışı:

*Elmalar saplarıyla tutulup yenileceğinden dolayı saplarından iki cm kadar bırakıp fazlalığını kesin (fotoğraftaki gibi), su dolu kapta yaklaşık yarım saat bekletip diplerindeki tüylü bölümleri çıkartıp atın.

*Toz şeker, su, tarçın ve karanfilleri reçel tenceresine alarak açık ateşte kaynamaya başlayınca tereyağı ve elmaları ilave edin.

*Elmaları ilave ettikten sonra kaynama aşamasına gelene kadar açık ateşte, sonrasında kısık ateşte yaklaşık 50 dakika pişirin (elmanın pektininin ortaya çıkarak jöleleşmesi için kısık ateşte pişiriyoruz).

*Bu süre sonunda ocağı kapatarak bir gece bekletin (elmaların şerbeti daha iyi çekmesi için).

*Ertesi gün tencereyi ocağa alın, kaynamaya başlayana kadar açık ateşte, sonrasında orta ateşte 10 dakika pişirin, limon tuzunu da ilave edip 2-3 dakika sonra ocağı kapatın.

*Reçelin ilk sıcaklığı geçince cam kavanozlara aktarın, tamamen soğuyunca sterilize edilmiş kapaklarla sıkıca kaparak tüketene kadar serin yerde saklayın.

Afiyetle sevgiyle kalın…

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