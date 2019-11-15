Tarçınlı karanfilli Japon elması reçeli nasıl yapılır?

Müjgan Yurtseven'den nefis tarçınlı karanfilli Japon elması reçeli tarifi...

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Tarçınlı karanfilli Japon elması reçeli 
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Japon elmalarıyla yaptığım tarçınlı kekten sonra kalan elmaları tarçın & karanfil aromalı reçelini pişirerek değerlendirdim.

Pektin oranının yüksekliğinden dolayı pişerken jöleleşen suyuyla kek, tart ve puding gibi tatlıların üzerine çok yakışan reçeli minik elmalardan bulduğunuzda deneyin derim.

 

Hazırlama süresi: 40 dakika

Pişirme süresi: 50 + 10 + 3 dakika

 

Malzemeler:

  • 1,5 kg japon elması
  • 1 kg toz şeker
  • 1 lt su
  • 4 çubuk tarçın
  • 10 karanfil
  • 1 çay kaşığı tereyağı
  • 1 dolu çay kaşığı limon tuzu

 

 

Yapılışı:

*Elmalar saplarıyla tutulup yenileceğinden dolayı saplarından iki cm kadar bırakıp fazlalığını kesin (fotoğraftaki gibi), su dolu kapta yaklaşık yarım saat bekletip diplerindeki tüylü bölümleri çıkartıp atın.

 

*Toz şeker, su, tarçın ve karanfilleri reçel tenceresine alarak açık ateşte kaynamaya başlayınca tereyağı ve elmaları ilave edin. 

 

*Elmaları ilave ettikten sonra kaynama aşamasına gelene kadar açık ateşte, sonrasında kısık ateşte yaklaşık 50 dakika pişirin (elmanın pektininin ortaya çıkarak jöleleşmesi için kısık ateşte pişiriyoruz). 

 

*Bu süre sonunda ocağı kapatarak bir gece bekletin (elmaların şerbeti daha iyi çekmesi için). 

 

*Ertesi gün tencereyi ocağa alın, kaynamaya başlayana kadar açık ateşte, sonrasında orta ateşte 10 dakika pişirin, limon tuzunu da ilave edip 2-3 dakika sonra ocağı kapatın.

 

*Reçelin ilk sıcaklığı geçince cam kavanozlara aktarın, tamamen soğuyunca sterilize edilmiş kapaklarla sıkıca kaparak tüketene kadar serin yerde saklayın.

 

Afiyetle sevgiyle kalın…

 

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