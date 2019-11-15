Tarçınlı karanfilli Japon elması reçeli 

Japon elmalarıyla yaptığım tarçınlı kekten sonra kalan elmaları tarçın & karanfil aromalı reçelini pişirerek değerlendirdim.
Pektin oranının yüksekliğinden dolayı pişerken jöleleşen suyuyla kek, tart ve puding gibi tatlıların üzerine çok yakışan reçeli minik elmalardan bulduğunuzda deneyin derim.
Hazırlama süresi: 40 dakika
Pişirme süresi: 50 + 10 + 3 dakika
Malzemeler:
Yapılışı:
*Elmalar saplarıyla tutulup yenileceğinden dolayı saplarından iki cm kadar bırakıp fazlalığını kesin (fotoğraftaki gibi), su dolu kapta yaklaşık yarım saat bekletip diplerindeki tüylü bölümleri çıkartıp atın.
*Toz şeker, su, tarçın ve karanfilleri reçel tenceresine alarak açık ateşte kaynamaya başlayınca tereyağı ve elmaları ilave edin.
*Elmaları ilave ettikten sonra kaynama aşamasına gelene kadar açık ateşte, sonrasında kısık ateşte yaklaşık 50 dakika pişirin (elmanın pektininin ortaya çıkarak jöleleşmesi için kısık ateşte pişiriyoruz).
*Bu süre sonunda ocağı kapatarak bir gece bekletin (elmaların şerbeti daha iyi çekmesi için).
*Ertesi gün tencereyi ocağa alın, kaynamaya başlayana kadar açık ateşte, sonrasında orta ateşte 10 dakika pişirin, limon tuzunu da ilave edip 2-3 dakika sonra ocağı kapatın.
*Reçelin ilk sıcaklığı geçince cam kavanozlara aktarın, tamamen soğuyunca sterilize edilmiş kapaklarla sıkıca kaparak tüketene kadar serin yerde saklayın.
Afiyetle sevgiyle kalın…
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