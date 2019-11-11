Japon elmalı tarçınlı kek nasıl yapılır?

Müjgan Yurtseven Japon elmalı tarçınlı kek tarifi hazırladı. İşte Japon elmalı tarçınlı kek yapılışı...

Tarife geçmeden önce kekte kullandığım minik elmalardan biraz bahsetmek istiyorum;

Kiraz boyutunda hafif ekşimsi, sert, sulu ve aroması kuvvetli minik elmaları yıllar evvel değerli büyüğüm Münire hanım getirdiğinde tadı hala damağımda olan reçelini yaparak değerlendirmiştim. Geçen aylarda aynı elmalardan tekrar bulabilir miyiz? diye Münire hanıma sorduğumda Gaziantep’te arkadaşının bahçesinde olduğunu söylemişti. Kızarıp olgunlaşmalarını sabırla bekledim, her hafta büyüme aşamalarının fotoğraflarını gönderdiler, nihayet hafta sonu kavuştum çok istediğim minik elmalara… Reçeli elbette yapılıp tarifi paylaşılacak sizlerle ama öncesinde yarım kg kadarını esmer şekerle karamelize ederek hazırladığım alt & üst kekte nasıl kullandığıma bakalım birlikte… Şimdi nereden bulup yapacağım derseniz belki bir gün size de bir dosttan gelir ve bu lezzetin tadına varırsınız. Bu arada temel tarifi uygulayarak normal boyutttaki elma veya armutlarla hazırlayabilirsiniz (ayrıntıları tarif sonunda verdim).

Minik elmalarla ilgili kısa bilgiyi paylaştıktan sonra tarife geçelim;

Gülgiller familyasından olan minik elmaların genel adı ‘’Çiçek Elması’’ olarak geçiyor. Bizde bilinen adları Bahçe, Süs ve Japon Elması. Bu cinsin içinde yaklaşık 30 - 35 çeşit çalı nitelikli bitki türleri ve küçük ağaç var. Şimdilik meraklılarının bahçelerinde yetiştirdikleri ve yöresel pazarlarda az da olsa rastlanan elmalar umarım ilerleyen yıllarda daha geniş kitlelere ulaşacak gibi daha çok yetiştirilir.

Servis: 25 cm lik kelepçeli kalıpta

Hazırlama süresi: 30 - 35 dakika

Pişirme süresi: 50 dakika

Malzemeler:

200 ml lik su bardağı ölçüsüyle;

Karamel için:

50 gr tereyağı

110 gr esmer şeker, 1/2 su bardağından bir parmak fazla

Yarım kg Japon elması

1 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı tereyağı, kalıba sürmek için

Kek için:

3 orta boy yumurta

150 gr toz şeker, 3/4 su bardağı

1 limon kabuğu, rendelenmiş

100 gr tereyağı, eritilmiş

200 gr un, 1 su bardağı + 3/4 su bardağı

1 paket vanilya veya 1 çay kaşığı vanilya özütü

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tarçın

50 ml maden suyu, 1/4 su bardağı

Yapılışı:

İlk önce kelepçeli kalıbın dibine ve yanlarına tereyağı sürün. Kalıbın boyutunda fırın kağıdı kesip kalıbın dibine yerleştirerek hazırda bekletin. Karamel için tereyağını tavaya alın, eriyince esmer şekeri ekleyin. Kısık ateşte karıştırmadan baloncuklar oluşana kadar yaklaşık 10 dakika pişirin. Yıkanıp kurulanmış elmaları ve tarçını ekleyip 5 dakika kadar daha pişirin. Elmaları kalıbın çok kenarlarına gelmeyecek gibi yerleştirip tavada kalan karameli üzerlerine akıtın. Kek için oda ısısındaki yumurtalar, toz şeker ve rendelenmiş limon kabuğunu beyaz köpükler oluşana kadar mikserle çırpın. Eritilmiş tereyağını ekleyip karıştırın. Harmanlanmış un, vanilya, kabartma tozu ve tarçını eleyerek yumurtalı karışıma eklerken bir yandan mikserin düşük deviri ile homojen kıvama gelene kadar yaklaşık 2 dakika çırpın. En son maden suyunu ekleyip karıştırarak karamelli elmaların üzerine akıtın. 170 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fanlı fırında 50 dakika pişirip kürdan testi yapın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir, gerekirse fırın ısı ayarını 160 dereceye alarak 5 dakika daha pişirin. Pişen keki fırından aldıktan sonra ılınınca servis tabağına ters çevirip üzerindeki fırın kağıdını çıkartarak atın. Arzunuza göre tarçın ve pudra şekeri serperek servis edin.

Notlar:

Normal boyuttaki elmalardan yapacaksanız 4 elmanın kabuklarını soyarak her bir elmayı 12 dilim olacak gibi kesin. Karamel için tereyağını tavaya alın, eriyince esmer şekeri ekleyin. Kısık ateşte karıştırmadan baloncuklar oluşana kadar yaklaşık 10 dakika pişirin. Dilimlenmiş elmaları ve tarçını ekleyip 2-3 dakika kadar daha pişirin. Elma dilimlerini kalıbın kenarına gelmeyecek gibi yerleştirin, üzerlerine tavada kalan karameli akıtın. Keki yukarıdaki gibi hazırlayarak fırında pişirin. Aynı yöntemle armutla da yapabilirsiniz.

Afiyetle sevgiyle kalın…