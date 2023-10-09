Tahinli fıstık ezmesi

İster sade, dilerseniz tahin, bal ve pekmez gibi lezzetlerle tatlandırabileceğiniz yer fıstığı ezmesinin sağlığımız için epey faydası var...

Protein deposu olan fıstık ezmesi lif, yağ, mineral ve vitamin açısından çok zengin içeriklere sahip besin kaynağı olduğundan kahvaltı sofralarınızda yer verin derim...

Servis: 250 gr lık 2 kavanozda

Hazırlama & pişirme süresi: 30 dakika

Malzemeler:

500 gr tuzsuz yer fıstığı

4 yemek kaşığı tahin

2 yemek kaşığı bal

Yapılışı:

* Fıstıkları tek sıra olacak gibi fırın tepsisine yayın ve soğuk fırına verin. Isıyı 180 dereceye ayarlayıp yaklaşık 15 dakika fırınlayın (fıstıkların yanmamasına dikkat edin).

* Fırından aldığınız fıstıkları sıcakken kabuklarını soyarak blendere aktarın (fıstıklar sıcakken yağını daha kolay bırakıyor ve kısa sürede kremamsı kıvamda fıstık ezmesi elde ediyoruz). Pürüzsüz hale gelene kadar blenderden geçirin. Bu aşamada dilerseniz sade olarak kullanmak üzere kavanozlayın veya tahin ve balı ekleyip blenderi bir iki tur daha çalıştırarak cam kavanozlara aktarın, kapaklarını sıkıca kapatıp tüketene kadar oda ısısında saklayın.

Not;

* Fıstık ezmesini kolaylıkla yapabilmek için kullanacağınız blender en az 1000 watt gücünde olmalı ki blenderin motoru yanmasın! Ben 1500 watt gücündeki blenderde 5 - 6 dakikada kremamsı kıvamda fıstık ezmesi elde ediyorum.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...