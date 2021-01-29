Tahinli cevizli kek

Yerken ağızda dağılan tahinli cevizli nefis kek çay yanına çok yakışıyor... Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden...

Tahinli cevizli kek
Yaşam
29 Ocak 2021 Cuma

Servis: 22 cm’lik kare kalıpta

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 35 dakika


Malzemeler:

200 ml’lik klasik su bardağı ölçüsüyle;

  • 1 tatlı kaşığı tereyağı, kalıba sürmek için

  • 1 tatlı kaşığı un, kalıba serpmek için

  • 150 gr tereyağı, eritilmiş

  • 1/2 bardak esmer şeker

  • 3 yumurta

  • 1 bardak tahin

  • 1/2 bardak pekmez

  • 2 bardak un

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 paket vanilya

  • 1 limon kabuğu, rendelenmiş

  • 1/2 bardak maden suyu

  • 1 bardak ceviz içi

Üzerine;

  • 1 yemek kaşığı pudra şekeri





Tahinli cevizli kek yapılışı:

*Kek kalıbının tabanına fırın kâğıdı serip kenarlarına tereyağı sürün, un serperek fazlalığını silkeleyin.


*Eritilmiş tereyağı ve esmer şekeri çırpma kabına alın, mikserin yüksek deviri ile 2 - 3 dakika çırpın. Yumurtaları ekleyip 3 - 4 dakika daha çırpın. Tahin ve pekmezi ekleyerek karıştırın. Un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek yumurtalı karışıma ilave edin. Rendelenmiş limon kabuğunu da ekleyip karışım homojen hale gelene kadar mikserin düşük deviri ile 2 - 3 dakika daha çırpın, maden suyunu da ekleyip karıştırın (kremamsı kıvamda bir hamur oluyor). En son ceviz içini ilave ederek karıştırın. Hamuru kalıba boşaltarak üzerini spatula ile düzeltin.


*170 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 35 dakika pişirin. İçi çabuk pişen bir kek olduğundan 30. dakikada kürdan testi yapın, temiz çıkarsa pişmiş demektir. Gerekirse 5 dakika daha pişirin.


*Pişen kekin ilk sıcaklığı geçince servis tabağına geçirin. Tamamen soğuyunca üzerine pudra şekeri serpin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla evde kalın...




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