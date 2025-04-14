Süzme yoğurtlu ılık pazı mezesi

Servis: 4 kişilik
Hazırlama & pişirme süresi: 30 dakika
Malzemeler
1 bağ pazı + 1 çay kaşığı karbonat + yeteri kadar su
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 mor soğan, piyazlık doğranmış
1 kapya biber, ince doğranmış
Yarım çay kaşığı tuz
1 su bardağı süzme yoğurt
2 diş sarımsak, ezilmiş
Yarım çay kaşığı tuz
Üzerine;
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı pul biber
Yapılışı
- Pazıları bol suda yıkayın. Büyük bir tencereye 2 - 3 lt su aktarın, açık ateşte su kaynamaya başlayınca karbonat ve pazıları ilave edin, 3 - 4 dakika haşlayın (pazılar haşlanırken bu arada geniş bir kaba buz ve soğuk su alıp hazırda bekletin).
- Haşlanan pazıları maşa veya delikli kaşık yardımıyla buzlu suya alın (pazıların yeşil rengini koruması için bu işlemi yapıyoruz). Pazılar tamamen soğuyunca sularından iyice süzdürerek 2 - 3 cm uzunluğunda olacak gibi doğrayın.
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve soğanı tavaya alın, orta ateşte soğan yumuşamaya başlayınca kapya biberi ilave edin, 2 - 3 dakika soteleyip pazı ve tuzu ekleyerek 3 - 4 dakika daha soteledikten sonra ocağı kapatın.
- Yoğurt, sarımsak ve tuzu küçük bir kasede karıştırın.
- 1 yemek kaşığı zeytinyağını küçük bir tavaya aktarın, kısık ateşte yağ ısınınca pul biberi ekleyip ocağı kapatın.
- Pazılı karışımı yayvan bir tabağa geçirin, üzerine sarımsaklı yoğurdu yayın ve biberli yağı üzerine gezdirin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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