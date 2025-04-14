Süzme yoğurtlu ılık pazı mezesi

Sotelenmiş pazı ve üzerindeki süzme yoğurtlu & biberli yağı ile çok lezzetli olan ılık meze, Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden... Malzemeleri ve yapılışı ile Süzme Yoğurtlu Ilık Pazı Mezesi.

Süzme yoğurtlu ılık pazı mezesi
Yaşam
Giriş: 14 Nisan 2025 10:05 Güncelleme: 18 Nisan 2025 00:01
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Servis: 4 kişilik

Hazırlama & pişirme süresi: 30 dakika


Malzemeler

1 bağ pazı + 1 çay kaşığı karbonat + yeteri kadar su

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 mor soğan, piyazlık doğranmış

1 kapya biber, ince doğranmış

Yarım çay kaşığı tuz


1 su bardağı süzme yoğurt

2 diş sarımsak, ezilmiş

Yarım çay kaşığı tuz


Üzerine;

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı pul biber

Yapılışı

  • Pazıları bol suda yıkayın. Büyük bir tencereye 2 - 3 lt su aktarın, açık ateşte su kaynamaya başlayınca karbonat ve pazıları ilave edin, 3 - 4 dakika haşlayın (pazılar haşlanırken bu arada geniş bir kaba buz ve soğuk su alıp hazırda bekletin).

  • Haşlanan pazıları maşa veya delikli kaşık yardımıyla buzlu suya alın (pazıların yeşil rengini koruması için bu işlemi yapıyoruz). Pazılar tamamen soğuyunca sularından iyice süzdürerek 2 - 3 cm uzunluğunda olacak gibi doğrayın.

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve soğanı tavaya alın, orta ateşte soğan yumuşamaya başlayınca kapya biberi ilave edin, 2 - 3 dakika soteleyip pazı ve tuzu ekleyerek 3 - 4 dakika daha soteledikten sonra ocağı kapatın.

  • Yoğurt, sarımsak ve tuzu küçük bir kasede karıştırın.

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağını küçük bir tavaya aktarın, kısık ateşte yağ ısınınca pul biberi ekleyip ocağı kapatın.

  • Pazılı karışımı yayvan bir tabağa geçirin, üzerine sarımsaklı yoğurdu yayın ve biberli yağı üzerine gezdirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...





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