Sürdürülebilirlik nedir?

Sürdürülebilirlik için evde yapabileceğimiz geri dönüşümle gelecek nesilleri ve dünyamızı koruyabiliriz.

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Sürdürülebilirlik ile temiz bir dünya mümkün!

Sürdürülebilirlik, günümüz ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da düşünerek ve tehlikeye atmadan daha yaşanabilir bir gezegen bırakmayı amaçlamıştır. Üç temel başlıkta incelenebilir:

 

1- Ekonomik sürdürülebilirlik: Üretim ve tüketim dinamiklerinin sürdürülebilirliği ile ekonomik kalkınma ve devamlılık sağlanır.

 

2- Sosyal sürdürülebilirlik: Sağlık,mutluluk, refah, güvenli bir gelecek gibi sosyal dinamiklerin devamlılığı sağlanır.

 

3- Ekolojik/çevresel sürdürülebilirlik: İnsanlar ve hayvanların yaşamı için önemli olan çevresel faktörlerin sürdürülebilirliği sayesinde gezegenimizdeki hayatın devamlılığı sağlanır.

 

İşte bu üç başlığın bir arada uygulanması ile gelecek nesillere yaşanabilir bir gezegen bırakma ve doğadaki hayatı koruma amaçlanıyor. 

 


Peki sürdürülebilirlik adına ben ne yapabilirim?

Bizlerin sürdürülebilirlik adına evde yapabileceğimiz birçok eylem vardır.

 

  • Bitmiş olan pillerinizi çöpe atmak yerine biriktirip daha sonra yaşadığınız yerde belirli eczane ya da dükkanlardaki pil kumbaralarına atabilirsiniz.

 

  • Evde kullandığınız metal eşyaları (içecek kutuları, konserve kutuları, çatal-bıçak, alüminyum folyo vb.) metal toplama kumbaralarına atabilirsiniz.

 

  • Kızartma için kullandığınız atık yağları lavaboya dökmek göl ve denizlerdeki suya ciddi zararlar veriyor. Bunun önüne geçmek için kullandığınız atık yağı bir kapta biriktirip size en yakın atık yağ toplama hizmetine ulaştırabilirsiniz. Bazı belediyelerde, muhtarlıklarda bu hizmet  verilmektedir.

 

  • Size en yakın kağıt atık toplama ünitelerini bulup, kağıt, karton kutu, gazete gibi atıkları bu üniteye verebilirsiniz. Aynı zamanda kullandığınız kağıtları küçük parçalara ayırarak çiçeklerinizin toprağı için gübre olarak kullanabilirsiniz. Bir diğer yöntem de kağıt ve gazeteleri taşınırken ya da eşyalarınızı depoya kaldırırken sararak değerlendirebilirsiniz. 

 

  • ''Azalt, yeniden kullan, geri dönüştür'' sloganını duymuş olabilirsiniz. Oldukça net bir anlatıma sahip bu slogan kullandıklarımızı azaltmak ve sadece ihtiyacımız kadarını almak, elimizdeki kaynakları yeniden kullanmak ve kullanmadıklarımızı geri dönüştürmek temeline dayalıdır.

 

  • Evinizdeki elektrik tüketimini minumuma indirebilirsiniz. Enerji tasarruflu ampuller kullanarak, buzdolabının kapağını uzun süre açık bırakmayarak, çamaşır ve bulaşık makinenizi tam kapasite doldukça çalıştırarak, televizyonu izlemediğiniz zaman kapatarak tasarruf etmek mümkün.

 

  • Su yaşam için temel besinimizdir, suyun tasarrufuna özen göstermek de bu yüzden gereklidir. Banyo tercihinizi küveti tam doldurarak yapmak yerine yarım doldurarak ya da hiç doldurmadan duş alarak yapabilirsiniz, tasarruflu duş başlığı ve sifon kullanabilir, duş almadan önce suyun sıcaklamasını beklerken akan suyu bir kovaya doldurup daha sonra arabanızı yıkamada ya da tuvalete dökmekte kullanabilirsiniz. Damlatan muslukları ve su kaçağını tamir ettirebilir, makinelerinizi boş çalıştırma sıklığını azaltabilirsiniz.  

 

  • Cam ve plastik atıklarınızı atık toplama ünitelerine bırakabilirsiniz.

 

  • Çevre dostu temizlik ürünleri kullanmaya dikkat edebilirsiniz.

 

 

Plastik yerine ne kullanılabilir?
+8
1. Plastik çatal-bıçakların doğaya verdiği zararlar: Kesinlikle yanlış. Bazı çevre dostu sağlıklı besin mekânları bile tekrar kullanılabilir malzemeler sağlamıyor. Zaman kaybetmeyi bırakmamız gerekiyor. Fransa, yakın zamanda plastik çatal-bıçak, bardak ve tabak kullanımını yasakladı. Atık miktarını 2025 yılına dek yarı yarıya, sera gazı salınımını ise 2030 yılına dek %30 azaltmayı hedefliyor. Siz de çantanızda portatif ve yeniden kullanılabilir çatal-bıçaklardan taşırsanız eğer, plastik miktarının azalmasına katkıda bulunabilirsiniz. 

 

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