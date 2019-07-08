Plastik, nesilleri bozuyor!

Fareler üzerinde yapılan araştırmalar BPA’ya maruz kalmanın otizm ile ilişkili genler üzerinde kuşaklar ötesi etkilerinin olduğunu gösteriyor.

Endocrinology dergisinde yayımlanan bir çalışmanın sonuçlarına göre, bisfenol A (BPA) maddesine kuşaklar boyunca maruz kalmak, çocuklarda otizm gelişimine neden olabiliyor.

Endokrin bozukluklara sebep olan maddeler (EDC’ler), vücuttaki hormonların işleyişine müdahale eden kimyasal ya da kimyasal karışımlarıdır. BPA, plastik sektöründe ve gıda depolama materyallerinde yaygınlıkla kullanılan bir EDC’dir ve çoğu insanın idrarında ya da kanında bu maddeye rastlanmaktadır. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, BPA’yı, kaygı, saldırganlık, öğrenme zayıflığı ve sosyal etkileşim bozuklukları ile ilişkilendirmekte. İnsan popülasyonları üzerinde yapılan çalışmalar ise BPA ile dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve otizm gibi nörodavranışsal sorunlar arasında ilişki olduğunu gösteriyor.

“Fare fetüslerinin BPA’ya maruz kalmaları, beyindeki sinir hücresi bağlantılarının formasyonunu bozuyor ve bu durum, kuşaklar ötesi bir etki ile sonuçlanıyor” diyor Virginia Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Emilie F. Rissman. “İnsanlar üzerinden açıklamak gerekirse, eğer büyük büyük anneniz hamileliği sırasında BPA’ya maruz kalmışsa, diğer hiçbir akrabanız BPA ile temasa geçmemiş olsa bile beyninizde bu etkilerin görülmesi olası.”

Yapılan bu fare deneyi kapsamında, araştırmacılar, BPA’ya maruz bırakılanların soyundan gelen fareleri sosyal onay/kabul bağlamında incelemeye aldılar ve farelerde otistik davranışlara benzer sosyal davranış bozuklarının ortaya çıktığına tanık oldular. Büyük büyük anneleri hamilelikte BPA’ya maruz bırakılan farelerin daha aktif oldukları ve diğer farelere kıyasla yabancılara alışmalarının daha uzun sürdüğü görüldü. Daha da şaşırtıcı bir şekilde, gruba yeni tanıtılan fareleri keşfetme girişiminde bulunmadılar. Fareler son derece sosyal ve meraklı hayvanlardır; dolayısıyla bu, oldukça heyecan verici bir bulgu.

“Şu an BPA kullanımını komple yasaklamak, beyindeki uzun vadede etkiler üzerinde hiçbir değişim yaşanmasını sağlamayacak” diyor Rissman.

Plastik yerine ne kullanılabilir?