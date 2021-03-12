Sucuklu tepsi pizzası nasıl yapılır?

Evde pizza yapmayı düşünenlere özel Müjgan Yurtseven'den oldukça lezzetli bir tarif: Sucuklu tepsi pizzası...

Sucuklu tepsi pizzası nasıl yapılır?
Yaşam
12 Mart 2021 Cuma

Evde kolaylıkla yapabileceğiniz leziz pizzanın temel hamur ölçülerini kullanarak üzerine dilediğiniz malzemeleri ekleyebilirsiniz.


Servis: 30* 40 cm’lik fırın tepsisinde

Hazırlama & bekletme süresi: 1 saat

Pişirme süresi: 15 dakika


Malzemeler:

200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle;

  • 1,5 bardak ılık su

  • 1 paket instant kuru maya, 10 gr

  • 1 tatlı kaşığı bal

  • 4 bardak un

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Üst malzemeleri;

  • 1 bardak domates püresi

  • 250 gr rendelenmiş mozarella veya taze kaşar

  • 150 gr sucuk, ince dilimlenmiş

  • 2 yemek kaşığı siyah zeytin

  • 1 yemek kaşığı kurutulmuş kekik

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, tepsiye sürmek için

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı





Yapılışı:

*Ön mayalama için ılık su, maya ve balı küçük bir kâsede karıştırıp üzerini streç film ile kaplayın, üzerinde baloncuklar oluşmaya başlayıncaya kadar yaklaşık 10 dakika bekletin.


*Un ve tuzu harmanlayıp eleyerek derin bir kaba alın, ortasına çukur açarak mayalı karışımı ekleyip hamur toparlanana kadar yoğurun (aynı işlemi stand mikseriniz varsa kürek aparatını kullanarak yapabilirsiniz). Elinizi una bulayarak hamuru yuvarlayın, mayalayacağınız kaba bir yemek kaşığı zeytinyağı sürüp hamuru yerleştirin, üzerini streç film ile kaplayıp temiz bir mutfak havlusuna sarın, iki katı kabarana kadar yaklaşık 45 dakika hava akımı olmayan ılık bir yerde bekletin.


*Tepsiye zeytinyağı sürüp hazırda bekletin.


*Fırın ısısını alt-üst konumda 220 dereceye ayarlayın.


*Mayalanan hamurun havasını çıkarmak için ortasına yumruğunuzla bastırıp tepsiye alın ve elinizi zeytinyağı ile hafifçe ıslatarak tepsi boyutunda açın, kenarlarını 2 cm kadar yükseltin.


*Domates püresini tepsideki hamurun ortasından başlayarak kenara doğru yayın (çok fazla kenara gelmemeli). Üzerine sırayla rendelenmiş peynir, dilimlenmiş sucuk, zeytin ve kekiği serpiştirin. Üzerine bir yemek kaşığı zeytinyağı gezdirerek ısınmış fırına verin, eş zamanlı fırın ısısını 190 dereceye düşürün. Kızarana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




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