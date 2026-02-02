Esenlikler. Bu ay çok çok önemli. Çok önemli gezegen yön değişimleri, gezegen burç değişimleri ve gezegen kavuşumları var. Gezegen yön değşimleri ay başında Uranüs ileri hareketi ve ay sonunda Merkür geri hareketi olacak. Merkür geri hareketini artık herkes biliyor fakat ay başındaki Uranüs ileri hareketi çok önemli. Uranüs boğa burcunda ileri harekete geçiyor ve artık ikizler burcuna doğru tam gaz ilerliyor, ve bir daha geri dönmemecesine. 2026 yılı yazımda yazdığım gibi artık Uranüs ile ilgili konular yani bizi özgürleştiren, değiştiren, zincirlere karşı sıkılmış ve çok ciddi değişim dürtüsü hissettirecek bir etki olduğunu söylemeliyim.

Merkür Venüs ve Güneş ay içinde sırasıyla Balık burcuna geçecek. Balık sezonu başlıyor. Artık bir süre, yani yaklaşık 1 ay kadar bir süre daha az sorgulayan, daha çok ilhamla, romantizmle dolup taşan bir sezon geçireceğiz. Hem iletişim yöntemimiz, hem sosyal ilişkiler ve ikili ilişkiler yöntemimiz oldukça hayalci ve romantik. Güneş yani kendimizi ifade biçimimiz de ay sonundan sonra oldukça yaratıcı, hayalci bir noktaya gelecek. Kendini kendinden büyük bir şey için feda etme, onun içinde kendisini eritme, bir ideal için hareket etme noktası bu ay yavaş yavaş artarak bir şekilde devam edecek.

Bunların dışında aslında belki de en önemli gezegen geçişi tam da 14 Şubat’da Satürn’ün Koç burcuna geçişi olacak. Ve geçer geçmez Neptün ile kavuşum yapacak. Bu da 2026 genel yazımda yazdığım gibi hayalini kurduğumuz konulara karşı disiplinli ve sistematik bir yaklaşım sergilemezsek tam diğer uca yani dağılmaya çok çabuk götürebilecek bir enerjiyi temsil ediyor. Hatta bu disiplin konusunda biraz cesur olmalı, yabancıların değimi ile “kurşunu ısırmalıyız”. Yani mümkün olan sert karşılıklara karşı göğüs germeli, kararlarımızın arkasında durmalıyız. Yoksa dağılmaya mahkum olabilecek enerjiler var. Ayrıca tabi bir idealizm uğruna disiplinli bir şekilde savaşmak da bu dönemin etkileri arasında. Genel olarak pozitif bir şekilde kullanmaya gayret etmeli, Koç’un gölge tarafları olan acelecilik ve agresiflikten ziyade pozitif tarafları olan cesaret ve liderlik becerilerimizi ön plana çıkarmalıyız. Şubat ayının önemli gökyüzü açıları; 3 Şubat - Merkür Chiron Altmışlığı: Acılarımız üzerinde perspektif kazandığımız ve birşeyler öğrenmeye başlayıp kendimizi zihinsel olarak iyileştirdiğimiz bir zaman. 4 Şubat - Uranüs ileri harekete başlıyor! 5 Şubat - Venüs Chiron Altmışlığı: İkili ilişkilerde engeller ve zorlanmalarla beraber bir öğrenme, acılardan ders alma, insanlara acılardan öğrendiklerimizle faydalı olma sürecine de giriyoruz ve bu gün bunu en etkili kullandığımız zaman.

5 Şubat - Merkür Uranüs Karesi: Zihnimiz çok değişken, sözcüklerimiz şok edici. Şok edici bilgiler edinebilir, insanları beklenmedik bir şekilde uyandırabiliriz. Fikirlerimiz yaratıcı, kafamızda yanan ampul açısı. 7 Şubat - Merkür Balık'ta! 8 Şubat - Venüs Uranüs Karesi: Konu yine ikili ilişkiler, tüm zorlanmalara ve engellere rağmen değişmek ve kendimizi güncellemek istiyoruz. Değişim ve sorumlulukları bir araya getirme teması ikili ilişkilerimize yansıyor. 10 Şubat - Venüs Balık'ta! 12 Şubat - Güneş Chiron Altmışlığı: Geçmişte yaşadığımız acıları iyileştirme ve öğrenme zamanı. Etrafımıza da öğretici görevler alabilir, dertlere derman olabiliriz. 12 Şubat - Merkür Kuzey Ay Düğümü Kavuşumu: Hedeflerimize giderken aklımızı da doğru kullandığımız, yeni fikirleri hayatımıza olumlu bir şekilde adapte ettiğimiz ve networkumuzu etkin kullandığımız bir zaman dilimi. 14 Şubat - Satürn Koç'ta! 16 Şubat - Güneş Uranüs Karesi: Kişiliğimizi yaratıcı fakat fazla değişken, sıkılgan ve isyankar bir şekilde ortaya koyduğumuz, değişik şeyler yapmak istediğimiz, bizi bir süredir geren sıkan konulardan uzaklaşma zamanı. 17 Şubat - Merkür Jüpiter Üçgeni: Eğitim için mükemmel zamanlar. Bu dönemde almak istediğimiz eğitimler, yapmak istediğimiz anlaşmalar, kurulması gereken önemli iletişimler için verimli kullanabileceğimiz bir dönem.

18 Şubat - Venüs Kuzey Ay Düğümü Kavuşumu: Hedeflerimize ulaşma yolunda bir diğer olumlu etki. Ödüllendirici ve kolaylaştırıcı venüs kadersel kararlarımızı ve doğrultusunda gitmek istediğimiz yoldaki engelleri azaltıyor ve rüzgarı arkamıza alıyoruz. 18 Şubat - Güneş Balık'ta! 20 Şubat - Satürn Neptün Kavuşumu: Hayallerle gerçekler yan yana gelir. Belirsiz olan konular netleşmek ister. Kişi, kafasındaki fikirleri somut hale getirme ihtiyacı duyar. Kaçmak yerine yüzleşmek gerekir. Bu kavuşum, dağınık hayalleri düzene sokma ve anlamlı bir yol çizme fırsatı verir. Sorumluluk alındığında, sezgiler daha sağlam ve kalıcı bir temele oturur. 22 Şubat - Mars Chiron Altmışlığı: Acılarımızdan edindiğimiz tecrübeleri çevremizle paylaşıyor ve onları da iyileştiriyoruz. Yine bu tecrübeler bizim hedeflerimize giden aksiyon planında ihtiyacımız olan yakıtı teşkil ediyor. 22 Şubat - Venüs Jüpiter Üçgeni: İlişkilerin ve sosyal paylaşımların temposunun arttığı, Aşk kısmetlerinin açıldığı astrolojideki en güzel açı kombinasyonu. 26 Şubat - Merkür geri harekete başlıyor! 27 Şubat - Mars Uranüs Karesi: Reformist hareketler, insanlık, hak ve adalet için savaş verme zamanı fakat ani ve dürtüsel tepkilere de açık bir dönem. Sakarlıklar ve kazalar için ekstra dikkatli olunması gerekiyor.

27 Şubat - Güneş Kuzey Ay Düğümü Kavuşumu: İrademizi kendimizi gerçekleştirmek yönünde kullanacağımız, hedeflerimiz doğrultusunda ruzgarı arkamıza aldığımız günlerdeyiz, yeni başlangıçlar için güzel bir gün. 28 Şubat - Merkür Venüs Kavuşumu: Dilimiz kibar, tatlı dil ile yılanı deliğinden çıkarıyoruz. İkili ilişkilerde Satürn’den yara alan venüs için iletişim ilaç gibi geliyor. Dostlarımızdan alacağımız tavsiyeler üzüntü bulutlarını dağıtabilir. Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz. Instagram: korhankilinckaya