Esenlikler. Bu hafta şimdiye kadar gördüğüm en yoğun haftalardan biri olabilir. Çok çok fazla gezegen etkileşimi var. Haftaya Merkür’ün Satürn ve Uranüs ile uyumlu etkileşimleri ile başlıyoruz. Hem kıvrak zeka, yeni fikirler, hem de disiplin ve odak hafta başında bizlerle birlikte. Devamında Güneş Neptün uyumlu açısını yaşayacağız. Bu da hayal gücü, empati, romantizm, yardım etmek, destek olmak ve destek almakla ilgili pozitif durumlar yaratacak. Devamında ise Güneş Kova burcuna geçecek. Kova sezonu başlıyor.

Bu anlattıklarımın hepsi hala hafta başı J Venüs Plüton ile kavuşuyor, bu biraz kriz, sorgulama, kontrol ve manipülasyon getirebilir. Ama aynı zamanda belki elenmesi gereken yükler, düzeltilmesi gereken konular bir ameliyata girebilir. Devamında Mars Satürn ve Uranüs arasında uyumlu bir üçgen kesinleşecek. Bu haftanın çok olumlu bir açısı. Merkür için bahsettiğim yaratıcılık zeka ve disiplin kombinasyonu bu sefer aksiyon ve cesaret ile birleşiyor. Bu dönemde yeni başlangıçlar bence güzel etkilerle birlikte geliyor.

Merkür de Neptün ile uyumlu açı yaptıktan sonra Kova burcuna geçiyor. Neptün ile birlikte yaratıcı, imgesel düşünebilen, duygularını düşünceye kolay aktarabilen, etkileyici konuşabilen bir yapıda. Sonrasında ise farklı düşünen, entelektüel Kova burcuna geçiyor. Hala hafta başı etkilerindeyiz J tabii bu etkiler tüm haftayı etkileyecek ama en belirgin etkiler hafta başında. Merkür de Kova burcuna girer girmez Güneş ile kavuşuyor. İletişim trafiğimiz biraz egonun ve güç savaşlarının gölgesinde kalsa da iletişim ve kısa yolculuk trafiği çok aktif. Hafta ortasına geldik. Merkür Plüton ile de kavuşacak. Bu da derinlemesine düşünme ve odağı çok güçlendirecek fakat biraz sert, krize sokabilecek, dilin çok sivri olduğu bir duruma gelebilir. Güneş de aynı şekilde Plüton ile kavuşacak. Bu da çok benzer etkiler getiriyor ama artık kişilik ifadesi konularını beraberinde getiriyor. Hırs ve güç savaşları haftanın yine belirgin konularından. Önemli belirgin dönüşümler de gerçekleşebilir. Mars da Neptün ile altmışlık yani uyumlu açı yapacak. Bu da yine yeni başlangıçlarda empati, hayal gücü, duygusal zeka kavramlarını beraberinde getirecek. Mars bu haftaya aşırı güzel açılar sığdırmış ve bu çok da art arda rastlanan bir durum değildir. Özellikle Mars gibi bir gezegen için.

Hemen sonra Mars Kova burcuna geçecek ve o da bu hafta orasında olacak J Kova sezonu tam gaz başlıyor. Artık daha hümanist, topluluk için düşünen ve savaşan bir noktadayız. Entelektüel konularda enerjimiz oldukça yüksek. Arkadaş gruplarında daha aktif olacağız. Günlük etkilere geçecek olursak; Pazartesi Haftanın en hareketli günü. Kova ve Oğlak’taki gezegenlerin hepsine kavuşum yapacak. Ay bu gün Kova burcunda olacak. Genelde entelektüel ve arkadaş grupları içerisinde geçecek bir gün. Güneş Venüs Plüton gibi gezegenlerle kavuşum halinde, biraz yoğun duygusal da geçebilecek bir gün. Sosyal olarak oldukça iyi. Salı Bu gün ise Ay açı yapmıyor. Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor ve yine biraz farklı şeyler yapmak istediğimiz sosyal bir gün. Çarşamba Ay Balık burcuna geçiyor ve bugün de açısal etkileşimi pek yok. Bu gün artık zihinsel durumdan daha duygusal bir duruma geçiyoruz. Hayal gücü ve romantizm oldukça yüksek. Perşembe Ay Balık burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Çok sorgulayan bir gün değil, daha çok hisseden bir gün. Ay Jüpiter ile uyumlu etkileşimde, şans ve kısmetimiz oldukça yüksek fakat fazla iyimserlikle kendini kandırmak gibi bir risk içeriyor.

Cuma Ay Balık burcundaki ilerlemesine bugün de devam ediyor. Günün ilerleyen saatlerinde Koç burcuna geçecek ve enerjimiz yükselecek. Fakat Koç'a geçinceye kadar Satürn ve Neptün ile kavuşumda. Haftanın en melankolik günü. Bugün biraz depresif, negatif düşüncelere dikkat. Cumartesi Ay Koç burcunda ilerliyor. Güneş Merkür ve Venüs ile uyumlu etkileşimde. Dünden çok farklı olarak bugün çok enerjik, ifademiz güçlü, sosyal ve oldukça güzel bir gün. Pazar Ay Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün ay'ın açısı yok. Koç burcunda oldukça enerjisi yüksek, cesareti yüksek bir gün. İyimseriz fakat biraz tartışma riski de barındırıyor. Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.