Ay düğümleri değişiminin burcunuza özel etkileri

(Özellikle yükselen burcunuza göre okuyabilirsiniz.)

Koç: Yepyeni kadersel yolculuğunuzda; kendi bilgeliğinize kavuşmaya hazırlanıyorsunuz. Bu süreçte; iç dünyanıza yönelmek, daha fazla dinlenmeye izin vermek, ruhsal ve duygusal ihtiyaçlarınıza önem vermek, maneviyatınıza odaklanmak, arınmak, hafiflemek, geçmiş tecrübelerinizi gözden geçirmek, uzaklaşmak, seyahat etmek, su kenarlarında ve doğada olmak size iyi gelen konular olacaktır. Kaygıda olmak, yalnızca çalışmaya odaklanmak, kendinizi ve ihtiyaçlarınızı geri plana atmak, detaycılık, mükemmeliyetçilik, sağlık anlamında takıntılar size iyi gelmeyen konular olacaktır. Bu dönemde ruhunuzla uyumlu bir yaşam rutini yaratmalı, koşulsuz sevgi ve teslimiyette olmalısınız.

Boğa: Yepyeni kadersel yolculuğunuzda; hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir döngüye başlıyorsunuz. Bu süreçte sizi besleyen ve yükselten çevrelere girecek, birlik ve uyumun getirdiği güzellikleri yaşayacaksınız. Bu yolculukta; ideal ve hayallerinize odaklanmalı, bunların sorumululuğunu almalı, sosyalleşmeli, ilham enerjinizi açığa çıkartmalı ve bütüne katkı olacak eylemlerde bulunmalısınız. Bu dönemde; onay, ilgi, takdir çabasında olmak, farklı görünmek istemek, diğer insanlardan üstün olduğunuzu düşünmek, ilişkilere veya çocuklarınıza odaklanarak ideallerinizi unutmak, hayatı bir görev bilinci ile yaşamak size iyi gelmeyecek konulardır.

İkizler: Yepyeni kadersel yolculuğunuzda; kariyer hedeflerinize ulaşabileceğiniz bir sürece başlıyorsunuz. Bu süreçte gelecekte olmasını arzu ettiklerinize odaklanmalı, bunun için kabuğunuzdan çıkmalı, sorumluluklar almalı, kariyer ve kişisel gelişiminize katkı olmalı, gerçekçi hayaller kurarak bunlar için adımlar atmalısınız. Ancak; eve kapanmak, sadece aile sorumluluklarına odaklanmak, karamsarlık, güvende hissetme arzusu ile ilerlememek, toplum ve aile beklentileri ile kendinizi kısıtlamak sizi durduracak konulardır.

Yengeç: Yepyeni kadersel yolculuğunuzda; sınırlarınızı aşarak yepyeni dünyalar keşfedeceksiniz. Bu süreçte; ufkunuzu genişletmeye, öğrenmeye ve diğerlerinin fikirlerine de açık olmalı, iletişim becerilerinizi toplum yararına kullanmalı, bir konuda derinleşmeli- uzmanlaşmalı, yurt dışı seyahatleri ve bağlantılarının size iyi geleceğini bilmeli, manevi, ruhsal ve dini konularla ilgilenmeli, rüyalarınıza güvenmelisiniz. Bu dönemde; çevrenizi yargılamak, diğerlerinin etkisinde kalmak, fazla detaycı ve takıntılı düşünmek, bulunduğunuz alan ve çevreden çıkmamak, yüzeysel konuşmalar ve dizi& filmlerle zaman kaybetmek size iyi gelmeyecek konulardır.

Aslan: Yepyeni kadersel yolculuğunuzda; bir değişim ve dönüşüm arifesindesiniz. Bu dönemde; nefsinizin ihtiyaçlarından sıyrılarak, ruhunuzun derinliklerine ineceksiniz. Dünyevilik, lüks tüketim, aşırı harcama ve yeme içme arzusu size iiy gelmezken; mali güvence yerine manevi tatminler aramak, paylaşımcı olmak, ruhsal ve mali desteğe açık olmak, size iyi gelmeyen her şeyi bırakabilmek, madde yerine manaya odaklanmak, ruhsal, psikolojik konularla ilgilenmek, sezgilerinize güvenmek sizi ilerletecek olandır.

Başak: Yepyeni kadersel yolculuğunuzda; ilişkiler aynasında kendinizi tanıyacağınız, kimlik değişimleri yaşayacağınız bir sürece başlıyorsunuz. Bu dönemde; ilişkilere açık olmak, evlilik, ortaklık veya iş birlikleri, kendinizi duygusal paylaşımlara açmak, tek başına yeterlilik katılığından sıyrılmak, empati kurmak, yapıcı olmak, hayatınızdaki kişilerden öğrenmeye açık olmak, hislerinizi serbest bırakabilmek size iyi gelecek olandır. Ancak; diğerlerini yargılayarak kendinizi yalnızlaştırmak, yalnız kendi bildiklerinize güvenmek, duygularınızı baskılamak, aşırı mantıksal ve mesafeli olmak, eleştirmek, sağlık ve dış görünüşünüze takıntı geliştirmek sizi geriye çekecektir.

Terazi: Yepyeni kadersel yolculuğunuzda; mutlulukla hayata katılacağınız bir sürece başlıyorsunuz. Bu döngüde; ruhunuz ve kişiliğinizle uyumlu bir günlük rutin yaratmalı, dinlenme - çalışma döngünüzü dengelemeli, sağlıklı bir yaşam düzeni oluşturmalı, yeteneklerinizle ile bütüne katkı olmalı, üretkenliğinizi açığa çıkartmalı, yaşam akışına teslimiyette kalmalısınız. Evcil hayvanlarla ilgilenmek de bu döngüde ruhunuza iyi gelecektir. Ancak; yaşamdan kaygı ve korkularla kaçmak, içe kapanmak, karamsarlık, sürekli kendinizi eleştirmek, sorumluluklarınızı ertelemek, başkalarının ihtiyaçlarına odaklanıp kendinizi ihmal etmek, fazla düşünmek ve geçmişte takılı kalmak, size iyi gelmeyecek konulardır.

Akrep: Yepyeni kadersel yolculuğunuzda; spot ışıkları üzerinizde parlıyor. Bu süreçte odağı kendinize çevirmelisiniz. Hayatın bir oyun sahnesi olduğunu hatırlamak, eğlenmek, hobiler edinmek, kalbinizi aşka açmak, yaratıcılığınızı ortaya çıkartmak, kendi doğallığınızı korkusuzca yaşamak, çocuklarla zaman geçirmek size iyi gelecek olandır. Bu dönemde hayallerinizi olumsuz düşüncelerle ve toplum beklentileri ile durdurmamalı ve hayata geçirmenin sorumluluğunu almalısınız. Sizi geride tutan arkadaşlıklar, onlara göre hareket etmek, çekingenlik, geri planda kalmak size iyi gelmeyecek konulardır.

Yay: Yepyeni kadersel yolculuğunuzda; hayatınızın temelini yeniden inşa ediyor, içinizdeki çocuğun sesini takip etmeye çağrılıyorsunuz. Bu dönemde; gerçek hisleriniz ve ihtiyaçlarınıza odaklanmalı, kendinize duygusal güvence yaratmalı, ev ve ailenizin ihtiyaçlarına önem vermeli, ailenizle hislerinizi paylaşmalı, köklerinizle barışmalı, durmaya ve dinlenmeye izin vermelisiniz. Toplumun beklentilerine odaklanmak, her şeyin sorumluluğunu üstlenmek, işkolik olmak, kendinizi diğerlerine fazla açıklamak, fazla mantıksal ve eleştirel bir tutumda olmak, kendi hislerinizi ve temel ihtiyaçlarınızı gözardı etmek size iyi gelmeyecek olandır. İçsel mutluluk, ilerleme ve başarılarınızın anahtarı olacaktır.

Oğlak: Yepyeni kadersel yolculuğunuzda; gündeminiz ilişkiler ve iletişim olacaktır. Bu süreçte insanlarla bir araya gelerek öğretmek ve öğrenmek, merak etmek, sorular sormak, eğitimler almak, sosyal medya - reklam veya pazarlama konuları ile ilgilenmek size iyi gelecektir. Anın güzelliklerine odaklanmalı, gelecek kaygısı ve olmamış olan için o anda hissettiklerinizi bozmamalısınız. Sezgilerinizi dinlemeli, ruhsal ve manevi bilgilere açılmalısınız. Yakın çevre ilişkileri ve seyahatler size çok iyi gelecektir. Yargılayıcı bir tutumda olmak, sadece öğretmenvari kişilerle konuşmak, anlam arayışında kaybolmak, çok yönlü olmamak size iyi gelmeyecektir.

Kova: Yepyeni kadersel yolculuğunuzda; değerlerinizi yenilediğiniz, bolluk bereketinizi çoğalttığınız bir sürece başlıyorsunuz. Bu döngüde yeteneklerinize güvenmeli, potansiyelinizi açığa çıkartmalı ve kendinize değerler yaratmalısınız. Bu süreçte yalnız kendi ürettikleriniz size iyi gelecektir. Ancak kaygıda ve korkuda olduğunuzda bereketinizi tıkayabilirsiniz. Bu süreçte emeklerinize, zamanınıza değer vermeli, birikimler yapmalı, hak edişlerinize şükür ve teslimiyette olmalısınız. Diğerlerinden gelecek kazanca güvenmek, korkuyla çalışmak, ketum olmak, kendinizi toplumdan dışlayarak değerinizi fark etmemek sizi geriye çekecek konulardır.

Balık: Yepyeni kadersel yolculuğunuzda; kaderiniz, kimliğiniz, hayata bakış açınız ve imajınız değişiyor, hayatınızda yeni doğumlar yaşamaya hazırlanıyorsunuz. Bu döngüde kendi hisleriniz, ihtiyaçlarınız ve hayallerinize odaklanmalı, bunlardan kaçmak için diğerlerinin ihtiyaçları ile fazla ilgilenmemeli, odağı ve vurguyu sürekli ilişkilerinize & evliliğe yapmamalısınız. Hayalleriniz için sorumluluk almalı, diğerlerinin etkisinde kalmadan yolunuzda ilerlemeli, kendiniz olmalı, sağlığınıza özen göstermelisiniz. Başkalarına dair onay ihtiyacında olmak, onların sorumlulukları için kendinizi yıpratmak, sürekli yapıcı ve boyun eğici olmak, fedakarlık dengelerini bozmak sürecin gölge yönleri olacaktır.

Sevgilerimle,

Astrolog İnci Hacıyusufoğlu

@incininyildizi

Altair Astroloji