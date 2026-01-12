Esenlikler. Hafta çok hareketli. Bir sürü gezegen Oğlak burcunda kümeleşmiş. Bu biraz ciddiyetin hâkim olduğu soğuk bir dönemdeyiz demek. Haftaya Merkür Jüpiter karşıtlığı ile başlıyoruz. Biraz iletişim trafiğinin fazla olduğu, parasal işler, ticaret ve yurtdışı gibi işlerle ilgili iletişimlerin kurulabileceği zamanlar olabilir hafta başı. Devamında Venüs Satürn altmışlık uyumlu açısı devrede. Bu ilişkiler açısından sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz, devamlılık istediğimiz, uyumlu, sadık bir açı. Uranüs ile de Venüs’ün bir üçgeni var. Bu da oldukça uyumlu fakat Uranüs ile Satürn’de bahsettiklerimden farklı olarak bir enteresanlık, değişiklik, eksantriklik durum da devreye giriyor yani sosyal ilişkilerimiz ve ikili ilişkilerimizde hiç de sıkıcı değiliz. Ayrıca Venüs Neptün ile de uyumlu açıda. Bu da yine değişiklik, romantizm, empati, hassaslık gibi konuları beraberinde getirecektir. Güneş de Satürn ile uyumlu etkileşimde. Sorumluluklarımızın bilincinde, Oğlak etkisinin birkaç kat daha yükseldiği bir hafta olacağına da işaret ediyor. Ayrıca Güneş de Uranüs ile uyumlu. Bu da yine kişiliğimizi farklı bir şekilde ifade edebileceğimiz sürprizlere açık bir dönem.

Hafta sonlarına doğru Venüs Kova burcuna geçiyor. İkili ilişkilerimizde biraz daha arkadaş canlısı, sosyal ilişkilerimizde grup içerisinde hareket eden, arkadaşlarımızla aramızın iyi olduğu bir döneme giriyoruz. Son olarak Mars Merkür ile kavuşumda olacak haftanın son günü. Bu Yeniay’a da damgasını vuracak bir açı. Sözlerimiz hareketli, cesareti yüksek konuşmalar yapıyoruz ama biraz kışkırtılmaya da meyilli bir dönem. Tartışmalara, fazla cesur, fazla karşı karşıya gelen, meydan okuyan konuşmalara dikkat. Günlük etkilere geçecek olursak Pazartesi Ay Akrep burcunda haftaya başlıyoruz. Ay’ın bugün bir açısı yok. Akrep’te Ay biraz rahatsız, yoğun duygular içerisinde, manipülatif ve gün biraz krizli olabilir. Salı Ay bugün de Akrep burcunda ilerliyor. Bugün daha yumuşak. Ay’ın uyumlu açıları çok fazla. Oğlak burcunda kümeleşmiş Güneş, Venüs, Mars ve Merkür ile uyumlu. Oldukça disiplinli, enerjik, sosyal sayılabilecek bir gündeyiz. Kendimizi ifademiz de oldukça güçlü. Çarşamba Ay bugün Yay burcuna geçiyor. Plüton ile uyumlu etkileşimde. Derinlik ve odağımız oldukça yüksek. Yay burcu ile Akrep burcunun karamsarlıklarını bir kenara bırakıyoruz.

Perşembe Ay Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün Ay’ın bir açısı yok. Yay burcunda iyimser, kendini geliştirmek, gezmek görmek isteyen bir yapıda. Ayrıca oldukça sosyal. Eğitim ve sosyal aktiviteler için değerlendirilebilir. Cuma Ay sabah saatlerinde Yay burcunda. Bu burçtayken Satürn ve Neptün ile sert etkileşime giriyor. Biraz Yay iyimserliği baltalanıyor. Satürn ve Neptün ile depresif bir hal çökebilir. Günün devamında Ay yine soğuk ve depresif Oğlak burcuna geçecek. Cumartesi Ay Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde bir açısal etkileşimi yok. Yeniay yapmaya hazırlanıyor. Yine disiplin, sorumluluk ön planda. Biraz soğuk bir gün geçebilir. Pazar Yeniay günü. Ay Oğlakta ve bir sürü gezegenle etkileşimde. Çok hareketli bir gün. Hem iletişimci, hem sosyal, hem sorumluluk sahibi, hem enerjik ve biraz tartışmalı olabilecek bir gün. Bu gün biraz dilimize dikkat edelim. Satürn, Neptün ve Uranüs ile etkileşimler iyi. Hayal gücü, empati, yaratıcılık ve disiplin bizlerle birlikte. Bugün Ay’ın neredeyse açı yapmadığı gezegen yok. Jüpiter karşıtlığı ile de abartma riski var.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz; Instagram: korhankilinckaya