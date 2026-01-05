Esenlikler. Bu hafta 3 Ocak’ta yaşadığımız Yengeç Dolunayı'nın çok belirgin etkilerini yaşayacağımız bir hafta olacak. Bir kere Venüs, Güneş ve Mars hem birbirine çok yakın hem de kavuşumları gerçekleştirecekler ve hepsinin karşısında Jüpiter var. Bu hafta aynı zamanda, Jüpiter karıştlıklarını da gerçekleştirecekler.

Bunları tek tek değil, birlikte yorumlayacağım. Aslında Güneş’in Venüs kavuşumu ne kadar diplomatik ve yumuşaksa Mars kavuşumu da bir o kadar sert. Bu ikisini birlikte düşünmemiz gerekecek. Yani hem cesaretimiz, hem de diplomasimiz ve iletişim gücümüz oldukça yüksek. Ayrıca fiziksel enerjimizin, başlangıç motivasyonumuzun da çok güçlü olduğu bir haftaya giriyoruz. Açıkçası burada hiçbir şeyi handikaplı görmüyorum.

Aslında risk birz Jüpiter açısında. Bu bizi çok iyimserleştirecek, özgüvenimizi çok artıracak ve açıkçası talih de verecek. Fakat abartma riski de çok. Fikir ayrılıklarının öfke yaratma riski fazla. Zevkleri abartmamız, aşırıya kaçmamız da çok olası. Aslında her ne kadar fiziksel enerjisi yüksek de olsa tembel olacağını düşündüğüm bir hafta bizi bekliyor. Eğitim, yolculuklar, entelektüel işler, vizyon sahibi olma yolunda hareketler bu haftanın pozitif ve değerlendirilmesi gereken gündemlerinden biri.

5 Ocak haftasının günlük astrolojik etkileri Günlük etkilere geçecek olursak; Pazartesi Haftaya Ay Aslan burcunda başlıyoruz. Özgüveni ve iddiası yüksek bir gün. Ay Plüton ile sert etkileşimde. Bu da biraz bu iddiayı, yoğun duyguları ve krizi de artırabilir. Salı Ay Aslan burcunda ilerlemesine devam ediyor. Bugün ise Uranüs ile bir sert etkileşimi var. Bugün dünden farklı olarak duygusal değil akılcıyız fakat bugünün teması da fazla değişken, fazla isyankar olmak ve sıkılgan olmak, değişik bir şeyler yapmak istemek. Bunu daha sakin kullanmamız gerekiyor. Çarşamba Ay Başak burcuna geçiş yapıyor. Bugün görev ve sorumluluk daha ön planda. Bugünün açıları çok uyumlu. Güneş Venüs Mars ve Merkür birbirine çok yakın seyrediyor ve bu dördü ile uyumlu etkileşimde olacak. Hem ifademiz, iletişimimiz, diplomasimiz güçlü, hem cesaretimiz yerinde. Perşembe Ay Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün de açıları oldukça iyi. Ayrıca dünkü açıların etkileri daha bitmedi. Bugün ise Jüpiter ve Uranüs’le uyumlu etkileşimde. Bu da hem günü ilginç ve eğlenceli bir hale getirecek hem de iyimserliğimizi ve özgüvenimizi çok artıracak. Yeni başlangıçlar için süper bir gün.

Cuma Ay Terazi burcuna geçiyor ve odağımız artık ortaklık, ikili ilişkiler, kankalar ve sosyal konular. Aslında sabah saatlerinde Ay Başak burcunun son derecelerindeydi ve biraz zorlu açılar alıyordu. Satürn ve Neptün’den sert etkileşimdeydi. Sabah biraz melankolik fakat Ay Terazi'ye geçtiğinde rahatlıyoruz. Cumartesi Ay Terazi burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün kümeleşen Güneş, Venüs, Mars ve hatta Merkür ile sert etkileşimde biraz. Hatta Jüpiter ile de sert etkileşimde. Bugün her şey var; abartma, risk, fazla iyimserlik, fazla özgüven, biraz tartışma riski, zevklerin aşırıya kaçması... Aslında eğlenceli ve hareketli bir gün fakat biraz abartıya dikkat. Pazar Bugün de dünün etkileri devam ediyor diyebilirim aslında. Ay Terazi burcunda ilerliyor ve Cumartesi gibi bir başlangıç yapıyoruz. Ay günün ilerleyen saatlerinde Akrep burcuna geçecek. Bu sert açılar biraz daha rahatlayacak ama Akrep burcunu Ay pek sevmez. Yine dünkü gibi hareketli ama biraz gerginliğe ve abartıya kaçabilecek bir gün. Akşam saatlerinde ise duygular yoğunlaşıyor.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.