Esenlikler. Çok sayıda etkileşim olmasa da etkileşimler oldukça önemli. Haftanın başrolünde Uranüs var. Merkür ve Venüs Uranüs ile kare açı yani sert etkileşim yapacak ve Uranüs bu hafta ileri harekete başlayacak. Bu oldukça önemli bir yön değişimi çünkü artık Uranüs bir Nisan ay’ında İkizler burcuna bir daha Boğa’ya geri dönmemecesine girmeye hazırlanıyor.

Uranüs’ün retro’dan çıkması bizi özgürleştiren, spontan hareket istediğimiz, değişmek ve zincirlerden kurtulmak istediğimiz, sadece istek olarak değil dışarıdan gelen olaylar açısından da hareketin artacağı bir dönem olacak.

Merkür Uranüs sert açısı zihinsel olarak çokça değişim düşüncemiz, farklı fikirlerimiz, farklı söylemlerimiz var ve sürpriz bir haberle karşılaşabiliriz. Venüs Uranüs sert etkileşimi ise ikili ilişkilerdeki sürprizleri, değişiklik isteklerini anlatıyor.

Merkür de Balık burcuna geçiyor bu hafta. Balık sezonu daha başlamadı ama düşünce kısmında başladı diyebilirim. Düşünsel olarak daha az sorguladığımız daha fazla inandığımız, hayalgücü ve yaratıcılığımızın yüksek oldu bir Şubat ay’ı geçireceğiz. Ay sonlarına doğru Merkür Koç burcuna geçecek tabi.

Günlük etkilere geçecek olursak; Pazartesi Ay Aslan burcunda haftaya başlıyoruz. Aslan dolunayı etkilerini çok belirgin bir şekilde hissettiğimiz bir gün. Sahneye çıkmak, sosyalleşmek Salı Ay Başak burcuna geçiyor. Sorumluluklarımıza daha çok odaklandığımız bir gün. Ay’ın gün içerisinde açısal bir etkileşimi yok. Sorumluluklar, detay gerektiren işler ve sağlık ile ilgili konular günün temaları. Çarşamba Ay Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Yine sorumluluk ve sağlık odaklı bir gün fakat bugün Jüpiter ile uyumlu bir etkileşim var. Özgüvenimiz ve iyimserliğimiz daha yüksek. Biraz daha az sorgulayan az analiz yapan bir durumda olabiliriz. Perşembe Ay sabah saatlerinde Başak burcunda, öğle saatlerinde Teraziye geçiyor. Öğlen konularının ağırlığı ikili ilişkiler ve sosyallik. Satürn ve Neptün kavuşumuna Ay’ın sert bir karşıt açısı var. Biraz depresif bir gün olabilir. Hem kaotik hem de sorumlulukların baskısı altında geçebilir. Cuma Ay Terazi burcunda ilerliyor. Haftanın güzel günlerinden. Ay’ın Jüpiter ile sert bir etkileşimi olsa da bu biraz fazla özgüven ve abartı dışında pek bir zarar vermeyecek. Güneş ve Mars ile ay’ın uyumlu etkileşimi var, kendimizi ifademiz güçlü, ailemiz ve karşı cins ile iletişimimiz iyi, fiziksel enerjimiz, cesaretimiz yüksek.

Cumartesi Ay Terazi burcunda ilerliyor. Bugün de oldukça güzel bir gün. Ay Venüs ile uyumlu etkileşimde ve Terazide yani sosyal ilişkiler, ikili ilişkiler için harika bir gün. Bu açıdan değerlendirilebilir. Pazar Ay Akrep burcuna geçiyor ve Plüton ile sert etkileşime giriyor. Bu ikisi de aslında biraz nahoş, biraz kontrolcü, biraz manipülatif, biraz kriz getiren bir etkide. Bugün duygular oldukça yoğun. Biraz daha sakin metanetli kalmakta fayda var. Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.