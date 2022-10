Kıyafetlerinizden koltuk altı lekesi nasıl çıkar?

Bazen sıcakla birlikte bazen de günlük hayat içindeki koşturmadan terleriz ve bununla birlikte kıyafetlerinizde, özellikle koltuk altlarında kaçınılmaz lekelerin oluşması şaşırtıcı değil. Çoğu zaman en sevdiğimiz tişörtlerimizden bazıları mahvoluyor.

Görünüşe göre bu lekeleri çıkarmak çok zor çünkü arkasında terden daha fazlası var. Bilim insanı Jennifer Ahoni, "Bu lekeler inatçı çünkü sadece ter değil, terdeki yağların ve proteinlerin ter önleyici içindeki alüminyum ve zirkonyumla tepkimesi ve ardından kıyafetlerinizdeki liflerle reaksiyona girmesidir. Lekeleri hemen çıkarmaz ve kumaşta ne kadar uzun süre kalırlarsa liflere yerleşirler. Bu lekeleri çıkarmak o kadar zorlaşır" açıklamasında bulundu.

Kıyafetlerimizin koltuk altında neden lekeler oluşuyor ve neden sarılar?

Sarı koltuk altı lekeleri çeşitli şekillerde oluşur. Birincisi, vücut yağları terlemeyi önleyici maddede bulunan alüminyum ve zirkonyum ile bağlanarak zamanla sararmaya neden olabilir. Tek başına vücut yağları da giysileri sarıya boyayabilir. Normalde ter kendi başına giysilerde leke bırakmaz, ancak ter ve vücut yağlarının kombinasyonu giysileri zamanla sararır.

Sararma ile birlikte ter, kalıcı kokular yaratır ve ürettiğiniz terin türü bu kokuya atıfta bulunur. Isı ya da fiziksel aktivitenin neden olduğu ekstra terleme, cildinizdeki %99'su olan ve o kadar da kötü kokmayan ekrin bezinden gelir. Tersine, stres teri cildinizdeki apokrin bezinden gelir ve %20 yağ ve protein içerir.

Bunun nedeni, bu yağların ve proteinlerin, vücut kokusu üreten daha küçük, daha kötü kokan moleküllere dönüşmesidir. Ve konu çamaşır yıkamaya geldiğinde çoğunlukla görünür lekeleri düşünürken, giysilerdeki kirlerin %70'e kadarı görünmezdir. Ter ve cilt yağları gibi vücut kirlerinden oluşmaktadır. Ama acele etmeyin bu zorlu lekelerin üstesinden gelmenin bir yolu var. Kıyafetlerinizdeki koltuk altı lekelerinden nasıl kurtulabilirsiniz?

İhtiyacınız olanlar:

Ilık su

Yüksek kaliteli bir sıvı deterjan

Sirke

Çamaşır yumuşatıcısı

Koltuk altı ter lekesi nasıl çıkar?

Öncelikle lekeyi seyreltmek için giysileri ılık suda durulayarak işe başlayın. Ardından, yüksek kaliteli sıvı deterjan ve beyaz sirke karışımıyla ön işlemden geçirin. Sarı koltuk altı lekeleri düşük pH'a iyi yanıt verir. Sirke, yardımcı olmak için harika bir doğal seçenektir. Lekenin üzerine dökün, hafifçe ovalayın ve 20 dakika bekletin. Özellikle kolayca zarar görebilecek kumaşlarda saf sirke kullanmadığınızdan emin olun.

Leke hala çıkmıyorsa, daha sert bir çamaşır ürününe ihtiyacınız olacaktır. 1'e 10 oranında yumuşatıcı ve su karışımı oluşturun. Giysilerinizi her beş dakikada bir karıştırarak 20 dakika bu suda bekletin. Ardından, diğer öğelerle birlikte çamaşır makinesine atın. Lekeleri yok etmek için kurutmadan önce bu işlemi tekrarlamanız gerekebilir.

Koltuk altı ter lekesi nasıl önlenir?

Bu tür lekelerin oluşmasını önlemek için yapabileceğiniz 3 şey var:

Alüminyum zirkonyum içermeyen bir deodorant kullanın.

Lekelerin kıyafetlerinize oturmalarına izin vermeyin ve mümkün olan en kısa sürede çıkarın. Bir kumaş üzerinde lekeler ne kadar uzun kalırsa, çıkarılması o kadar zor olur.

Hem görünen hem de görünmeyen kirleri çıkarmak için düzenli olarak yüksek kaliteli bir deterjan kullanın. Zamanla bu, kokulara ve pisliğe yol açan vücut kirlerinin birikmesini önleyecektir.

Giysilerdeki vücut kirlerini her zaman göremeseniz de, kokuları önlemek için iyice temizlenmelerinin çok önemli olduğunu unutmamak önemlidir. Yüksek kaliteli bir deterjan kullanmak bunun olmasını engelleyebilir.

