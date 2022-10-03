Kıyafetlerinizden koltuk altı lekesi nasıl çıkar?

En inatçı lekelerden biri olan, ter lekelerinden kurtulmak biraz zor. Ama birkaç ipucu ile onların da üstesinden gelebilirsiniz. Peki, kıyafetlerinizdeki sararmış koltuk altı lekesi nasıl çıkar?

Kıyafetlerinizden koltuk altı lekesi nasıl çıkar?
Yaşam
03 Ekim 2022 13:29 Güncelleme: 03 Ekim 2022 13:31
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Bazen sıcakla birlikte bazen de günlük hayat içindeki koşturmadan terleriz ve bununla birlikte kıyafetlerinizde, özellikle koltuk altlarında kaçınılmaz lekelerin oluşması şaşırtıcı değil. Çoğu zaman en sevdiğimiz tişörtlerimizden bazıları mahvoluyor.


Görünüşe göre bu lekeleri çıkarmak çok zor çünkü arkasında terden daha fazlası var. Bilim insanı Jennifer Ahoni, "Bu lekeler inatçı çünkü sadece ter değil, terdeki yağların ve proteinlerin ter önleyici içindeki alüminyum ve zirkonyumla tepkimesi ve ardından kıyafetlerinizdeki liflerle reaksiyona girmesidir. Lekeleri hemen çıkarmaz ve kumaşta ne kadar uzun süre kalırlarsa liflere yerleşirler. Bu lekeleri çıkarmak o kadar zorlaşır" açıklamasında bulundu.


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Kıyafetlerimizin koltuk altında neden lekeler oluşuyor ve neden sarılar?

Sarı koltuk altı lekeleri çeşitli şekillerde oluşur. Birincisi, vücut yağları terlemeyi önleyici maddede bulunan alüminyum ve zirkonyum ile bağlanarak zamanla sararmaya neden olabilir. Tek başına vücut yağları da giysileri sarıya boyayabilir. Normalde ter kendi başına giysilerde leke bırakmaz, ancak ter ve vücut yağlarının kombinasyonu giysileri zamanla sararır.


Sararma ile birlikte ter, kalıcı kokular yaratır ve ürettiğiniz terin türü bu kokuya atıfta bulunur. Isı ya da fiziksel aktivitenin neden olduğu ekstra terleme, cildinizdeki %99'su olan ve o kadar da kötü kokmayan ekrin bezinden gelir. Tersine, stres teri cildinizdeki apokrin bezinden gelir ve %20 yağ ve protein içerir.


Bunun nedeni, bu yağların ve proteinlerin, vücut kokusu üreten daha küçük, daha kötü kokan moleküllere dönüşmesidir. Ve konu çamaşır yıkamaya geldiğinde çoğunlukla görünür lekeleri düşünürken, giysilerdeki kirlerin %70'e kadarı görünmezdir. Ter ve cilt yağları gibi vücut kirlerinden oluşmaktadır. Ama acele etmeyin bu zorlu lekelerin üstesinden gelmenin bir yolu var. Kıyafetlerinizdeki koltuk altı lekelerinden nasıl kurtulabilirsiniz?


İhtiyacınız olanlar:

  • Ilık su
  • Yüksek kaliteli bir sıvı deterjan
  • Sirke
  • Çamaşır yumuşatıcısı


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Koltuk altı ter lekesi nasıl çıkar?

Öncelikle lekeyi seyreltmek için giysileri ılık suda durulayarak işe başlayın. Ardından, yüksek kaliteli sıvı deterjan ve beyaz sirke karışımıyla ön işlemden geçirin. Sarı koltuk altı lekeleri düşük pH'a iyi yanıt verir. Sirke, yardımcı olmak için harika bir doğal seçenektir. Lekenin üzerine dökün, hafifçe ovalayın ve 20 dakika bekletin. Özellikle kolayca zarar görebilecek kumaşlarda saf sirke kullanmadığınızdan emin olun.


Leke hala çıkmıyorsa, daha sert bir çamaşır ürününe ihtiyacınız olacaktır. 1'e 10 oranında yumuşatıcı ve su karışımı oluşturun. Giysilerinizi her beş dakikada bir karıştırarak 20 dakika bu suda bekletin. Ardından, diğer öğelerle birlikte çamaşır makinesine atın. Lekeleri yok etmek için kurutmadan önce bu işlemi tekrarlamanız gerekebilir.


Koltuk altı ter lekesi nasıl önlenir?

Bu tür lekelerin oluşmasını önlemek için yapabileceğiniz 3 şey var:


  • Alüminyum zirkonyum içermeyen bir deodorant kullanın.

  • Lekelerin kıyafetlerinize oturmalarına izin vermeyin ve mümkün olan en kısa sürede çıkarın. Bir kumaş üzerinde lekeler ne kadar uzun kalırsa, çıkarılması o kadar zor olur.

  • Hem görünen hem de görünmeyen kirleri çıkarmak için düzenli olarak yüksek kaliteli bir deterjan kullanın. Zamanla bu, kokulara ve pisliğe yol açan vücut kirlerinin birikmesini önleyecektir.

Giysilerdeki vücut kirlerini her zaman göremeseniz de, kokuları önlemek için iyice temizlenmelerinin çok önemli olduğunu unutmamak önemlidir. Yüksek kaliteli bir deterjan kullanmak bunun olmasını engelleyebilir.



Kaynak: Stephanie Nguyen. "Sweating Up a Storm This Summer? Here’s How to Get Rid of Those Armpit Stains". Şuradan alındı: https://www.apartmenttherapy.com/how-to-get-rid-armpit-stains-37114725. (08.08.2022).


12 inatçı leke ve bu lekeleri çıkarma teknikleri

En inatçı lekeleri çıkarmanın bile bazı yolları var! İşte 12 inatçı leke ve onları çıkarma teknikleri...

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Çimen lekesi nasıl çıkar? 1 litre su ile bir yemek kaşığı sulu amonyağı karıştırın. Bu karışımla lekeyi ıslatın, sünger ya da peçete ile ovun.
Mürekkep lekesi nasıl çıkar? Pamuğa alkol döküp yavaşça lekeyi ovalayın. Ayrıca 1'e 1 ölçeğinde sulu amonyak ve etil alkolü karıştırarak lekeyi ovalayabilirsiniz. Unutmayın, mürekkep lekelerinde en iyi sonucu yıkamadan alırsınız.
Yağ lekesi nasıl çıkar? Leke yeni oluştuysa, üzerine 2-3 kat peçete koyun. Leke çıkana kadar kıyafetinizi ütüleyin. Eğer bu taktik lekeyi tamamen çıkarmaya yardımcı olmuyorsa, gaz yardımıyla temizleyin.
Ruj lekesi nasıl çıkar? Lekelenen kıyafetin üzerine peçete koyup ters çevirin. Çevirdiğiniz tarafta lekenin üzerine alkol dökün ve silin. Daha iyi sonuç almak için peçeteleri değiştirmeyi unutmayın.
Oje lekesi nasıl çıkar? Lekenen tarafı ters çevirin ve pamuk üzerine aseton dökerek leke çıkana kadar ovalayın.
Meyve suyu lekesi nasıl çıkar? Bu yöntem tüm meyve lekelerini kapsamasa da çoğunu geçiriyor. Bir tutam pamuğa sirke dökün ve lekeye bastırın. Daha sonra kıyafeti soğuk suyla durulayın. Diğer yöntem ise, yeni oluşmuş lekeye tuz koyun. Böylece fazla nem emilecek ve lekenin dağılması önlenecektir. Ardından sıcak suyla yıkayabilirsiniz.
Kan lekesi nasıl çıkar? Kan lekesini çıkarmak için, lekeye sulu amonyak ekleyip, 10-15 dakika bekleyin. Eğer hala leke varsa sabun ile yıkayın.
Çikolata lekesi nasıl çıkar? Eğer leke yeni oluştuysa, üzerine tuz dökün ve sünger ile sıcak suda yıkayın. Eski lekelerde ise, 1'e 1 oranında sirke ve alkol kullanın.
Ter lekesi nasıl çıkar? 1 çay kaşığı bulaşık deterjanı, 3-4 çay kaşığı oksijenli su ve 2 çay kaşığı sodayı karıştırın. Karışımı lekenin üzerine dökün, biraz bekledikten sonra suyla yıkayın. Ayrıca ter lekesini çıkarmak için sıcak su ile sirkeyi de kullanabilirsiniz.
Çamur lekesi nasıl çıkar? Kirlenen kıyafetinizi, sıcak suya koyun ve bulaşık deterjanı ve beyaz sirke ekleyin. Biraz bekledikten sonra sıcak suda durulayın.
Bira lekesi nasıl çıkar? Su karışımına gliserin, amonyak ve etilalkolü 8:1:1:1 ölçeğinde ekleyin ve lekeye sürün. Bu taktik aynı zamanda şampanya lekelerinde de işe yarıyor.
Şarap lekesi nasıl çıkar? Yeni lekeleri silmek için, sıcak su ve sirkeyi pamuğa dökerek lekeyi ovalayın. Eğer leke eski ise, 0.03 ölçeğinde sitrik asidi bir bardak suyla karıştırın. Leke hala geçmediyse, 1 yemek kaşığı oksijenli su ve amonyak solüsyonunun karışımı ile lekeyi ovun.


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