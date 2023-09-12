Burçlar ve okul hayatları

Gökyüzünün sımsıcak ateş elementi yoğunluğuyla dolu enerjisinden; çalışkan, üretken toprak enerjisine geçişi ile kendimizi geliştirdiğimiz iş ve okul yaşamımız başladı. Herkese yepyeni eğitim öğretim döneminde başarılar!

Doğum haritamızda burcumuz olarak bildiğimiz aslında Güneş burcumuzdur ve kimlik enerjimizi yönetir. Kendisini, kimliğini tanıyan ve özgürce doğallığını yaşayabilen kişiler ise okul yaşamlarında daha başarılı olurlar. Elbette doğum haritamız parmak izimiz gibi yalnız bize özeldir. Ancak çocuğumuzun Güneş burcunu bilirsek, onu doğru şekilde güdüleyip yönlendirebiliriz.

Koç

Koç burcu zodyağın ilk burcu olduğu için bu burca sahip çocuklar; diğerlerinden önde gitmek isteyen, her şeyi önceden öğrenmek isteyen, atılgan, heyecanlı olurlar. Onların okula ve derslere adapte olabilmesi için içlerindeki ateş enerjisinin beslenmesi gerekir. Yani derslerin ona heyecan vermesi için dersleri bir oyun veya eğlence ile anlatmanız gerekebilir. Derslerin sözel ve monoton geçmesi onun dikkatini dağıtacaktır. Aynı zamanda sınıfta rekabet olduğunda da bu durum onu güdüleyecektir. Özgür ve lider hissetmesi önemlidir. Okulda mutlaka hareket enerjisini yaşayacağı sportif faaliyetler yapmalıdır. Ders dışındaki zamanlarda hobilerle içindeki oyuncuyu açığa çıkartmalısınız.

Boğa

Boğa burcu çocuğunuzun okula uyum sağlayabilmesi için ait ve güvende hissetmesi önemlidir. Ait hissetmediği yerde huzursuz olacaktır. O yüzden öğretmenlerinin ona bir aile şefkati ile yaklaşması gerekebilir. Kıyafetleri rahat olmalı ve açlık hissetmemelidir. Böylece derslere adapte olabilir. Okul bahçesinde huzurlu zamanlar geçirmek de ona iyi gelecektir. Ancak onu rekabete, öğrenmeye, bir şeyleri başarmaya zorlamamalısınız. Zorlama ve tartışma enerjisi onu okuldan uzaklaştıracaktır. Yavaş ve sabırla öğrendiği şeyler onun için daha kalıcı olacaktır. Okulda onu mutlaka yaratıcı ve sanatsal alanlara yönlendirmelisiniz. Ya da doğayla iç içe olacağı, fidanlar dikebileceği etkinlikler yaptırmalısınız.

İkizler

İkizler burcu çocuğunuzun okula adapte olmasını ve dersleri öğrenmesini sağlayacak en önemli duygu, merak duygusudur. Konsantrasyon problemleri çekebilecek İkizler için dikkati çabuk dağılmasın diye merak duygusunun beslenmesi gerekir. O yüzden tüm bilgi hemen ve sıkıcı bir biçimde verilmemeli, ona espriler yapılmalı, sorular sorulmalı ve yanıtları merak etmesi sağlanmalıdır. Aynı zamanda çok yönlü olmak ona iyi gelecektir. Kıvrak zekası ve uyum enerjisi ile hem sınıfa kolay adapte olacak hem de birçok şeyi hızla anlayacaktır. Yazı yazma, okuma, enstrüman çalma gibi konularda yetenekli olabilir. Anlaşıldığını hissetmek ve bol iletişim kurulması okula ait hissetmesini sağlayacaktır.

Yengeç

Yengeç burcu çocuğunuzun okula adapte olabilmesi için duygusal olarak güvende olduğunu ve anlaşıldığını hissetmesi gerekir. Okul arkadaşları ve öğretmenleri ile duygusal bağlar kurmak ister. Ancak çekingen olduğu için hemen bağ kurmaya zorlanmamalıdır. Ona bir şeyler anlatılırken hep şefkatle yaklaşılmalı, korunduğunu bilmeli, sert ve çatışmalarla dolu sınıflarda olmamalıdır. Alıştığı kurduğu sınıfı ve öğretmenleri mümkünse değişmemelidir. Ailesinin evde onu sevgiyle beklediğini bilmelidir. Çocuğunuzun müzik veya resimle ilgilenmesi, hayal gücünün beslenmesi ona iyi gelecektir.

Aslan

Aslan burcu çocuğunuzun okulda başarılı olması için özel hissetmesi önemlidir. Liderliğini ortaya koymalı, yaratıcılığı, farklılıkları beslenmelidir. Sınıf başkanı olmak, etkinliklerde sunucu olmak, tiyatroyla ilgilenmek okula daha iyi adapte olmasını sağlayacaktır. Başardığında, farklı bir şeyler yaptığında takdir edilmeli, alkışlanmalı, ödüllendirilmelidir. Onunla gurur duyduğunuzu belli etmeniz onun daha çok güdülenmesini sağlayacaktır. Arkadaşlarını koruyan ve sahiplenen, onlar tarafından sevilen ve aranan biridir. Aynı zamanda okula giderken saçlarına ekstra özen göstermek isteyebilir. Neşeli, oyuncu, enerjik ve ışık doludur. Özgüvenini kırmamak için yapamadığı derslerde de yapabileceğine dair onu teşvik etmeniz ona iyi gelecektir. Derslerin görsel materyallerle desteklenmesi, daha yaratıcı anlatılması onun için akılda kalıcı olabilir.

Başak

Başak burcu çocuğunuzun okula uyum sağlaması ve derslere adapte olabilmesi için yaşamında düzen ve rutin olması önemlidir. Temiz olmayan, düzensiz sınıflar ve düzensiz bir oda onun dikkatinin dağılmasına neden olacaktır. Aynı zamanda okul saati, beslenme saati, uyku saati de rutin bir şekilde ilerlemelidir. Böylece ne kadar sürede neyi yapması gerektiğini bilmelidir. Ödevlerinde de planlı şekilde ilerlemek, yapılması gerekenleri listelemek, geriye kalan dersleri işaretlemek ona güvende hissettirecek ve listeyi tamamlamak için güdülenecektir. Detaylara önem verdiği için puzzle gibi aktiviteler de tam ona göre olacaktır. Analitik zekası ile matematik ve geometri alanlarında da başarılı olabilir. Aynı zamanda iyi bir yazar da olabilir. Okulda sorumluluklar almak, bir konuda işe yarar hissetmek onu mutlu eder. Ancak rekabet ortamı, kaos ve çabalarının boşa gittiğini düşündüğü anlar onu uzaklaştırabilir. Onu suçlayacak cümleler kurmamalı, ders dışında keyifli zamanlar da yaratması için onu oyun oynamaya, arkadaş edinmeye teşvik etmelisiniz. Hayatı bir görev arenası gibi görmemesi için yardımcı olmalısınız.

Terazi

Terazi burcu çocuğunuz için okula uyum sağlamak önemlidir. Çünkü o; uyumlu, dengeli, aşırılıkları olmayan, sosyal bir ruha sahiptir. Ancak okulda herkesle sosyalleşmeyecek, göz önünde olan, sevilen kişilerle arkadaş olmak isteyecektir. Arkadaşlıklar okula adapte olması için en büyük motivasyonlarından biridir. Daima arabulucu ve sevilen biri olur. Stres yönetimi zayıf olduğundan tartışma veya huzursuzluk çıkacağını anladığı yerlerden kaçabilir. Öğretmenlerine son derece kibar ve saygılı yaklaştığı gibi ona da böyle yaklaşılmasını ister. Genellikle kurallara önem verir ve uyar ancak kıyafetlerine karışılması onu çok mutsuz edebilir. Okulda bakımlı ve güzel hissetmek onun için önemlidir. Sanatsal aktivitelerde yer almak ona iyi gelecektir.

Akrep

Akrep burcu çocuğunuz okulda öncelikle gözlemci olmak isteyecektir. Kişilik olarak genellikle ketum ve gizemli olduğundan kendisini kolaylıkla açamaz. Önce iyice tanıması ve güvenmesi gerekir. Okulda onun özeline saygı gösterilmeli, evde de özel eşyaları ve odasına müdahale edilmemelidir. Kendisini kolaylıkla saklasa da sır tutan bir enerjisi olduğu için öğretmenleri ve arkadaşlarının sırlarını bilir. İnsanlar ona kendilerini rahatlıkla açabileceklerini hissederler. Derin araştırmalar yapacağı, gizemli bilgiler elde edeceği dersleri çok sevecektir. Dersi sevmesi ve çalışması için o ders hakkında özel bir bilgi ediniyormuş gibi hissetmelidir. Stratejik, meraklı ve planlıdır. Yönetimle ilgili verilen görevler onu mutlu eder çünkü bu hayatta içsel gücünü fark etmesi gerekir. Tartışmalı ortamlardan uzak durmalı, onda travmatik iz bırakacak durumlardan korunmalıdır. Çünkü bilinçaltı diğer çocuklardan daha derindir ve duygusal hafızası daha kuvvetlidir.

Yay

Okulun en neşeli, keyifli, bulunduğu ortama neşe saçan çocuğu sizin çocuğunuz olabilir. Doğuştan bir bilge gibi olan çocuğunuz öğrenmeye ve öğrendiği bilgide derinleşmeye açıktır. Ancak çok yönlü olmaktansa tek konuya odaklanmak ona daha iyi gelecektir. Bu yüzden çeşitli hobiler yerine gerçekten kendisini keşfedeceği tek hobiyi seçmesi gerekir. Hayat boyu ufkunu genişletme arzusunda olduğundan hem ailesine hem de öğretmenlerine çok soru sorabilir. Yanıtlarınızla merak duygusunu ve öğrenme hevesini kırmamalısınız. Dersleri hikayeleştirerek anlatmak da onların ilgisini çekecektir. Farklı hikayeler dinlemeyi, farklı bakış açılarını öğrenmeyi severler. Disiplin, sorumluluk ve kurallar onun doğasına aykırıdır. Okulda ona özgür alanlarının verilmesi gerekir. Okul gezileri onu okula daha çok bağlayacaktır. Veya derslerine çalıştığı takdirde hafta sonları onu sevdiği yerlere götürebilirsiniz. Aynı zamanda spor yapmayı da çok seveceklerdir ve bu alanda doğal yetenekleri vardır.

Oğlak

Oğlak burcu çocuğunuz küçük yaşlarda büyümüş de küçülmüş gibi bir mizaç gösterebilir. Ciddi, çalışkan, sorumluluk sahibi, disiplinli ve soğukkanlıdır. Okulda da derslerine görev duygusu ile yaklaşacaktır. Her şeyi günü gününe yapmaya önem verir ve başarılı olduğunun teşvik edilmesi, onaylanması gerekir. Daha yavaş fakat kalıcı bir öğrenme tarzı vardır. Onu hemen öğrenmesi için zorlamamalısınız. Hırslıdır ve kendini geliştirdiğini hissetmek onun motivasyonunu yükseltecektir. Okulda sorumluluk ve organizasyon gerektiren her alanda başarılı olabilir. Aynı zamanda zor olanı öğrenmek onun için daha teşvik edicidir. Güvenilir ve nettir. Hobiler, sanat veya spor alanları ona boş zaman gibi gelebilir. Fakat hayatı kaçırmaması, sosyalleşmesi ve içindeki çocuğu açığa çıkartması için disiplin gerektiren hobiler (sanat veya takım sporları) ona iyi gelecektir.

Kova

Zodyağın özgün ve özgür çocuklarından biri olan Kova burcu çocuğunuz her zaman sınırsızlığa özlem duyacaktır. Gözlemlemek, keşfetmek onun için bir yaşam felsefesidir. Derslerde dersin ezberci yanından çok ona yöntemlerin mantığını anlatmanız gerekir. Her zaman diğer çocuklardan farklı düşünecek ve farklı yöntemler, farklı bakış açıları sunacaktır. Onu aynılaştırmak, sorgusuz sualsiz kurallara uymasını beklemek ona zarar vermek olur. Farklılıklarının teşvik edilmesi doğal yeteneklerini açığa çıkartacaktır. Arkadaşlıklarını, grup çalışmalarını ve sosyal aktiviteleri çok sevecektir. Herkesin eşit olduğunu hissettiği ortamlarda mutlu olacaktır. Disiplinli ve rutin bir düzen onu soğutabilir. Onun kendi düzeni ve rutini vardır, buna müdahale edilmesi içindeki isyan enerjisini açığa çıkartabilir. Ekip olarak yapılan sporlar ve hobileri sevecektir. Bilgisayar, geometri ve matematik derslerinde çok başarılı olabilir. Ona bilimle ilgili dergiler almanız da mucit ruhunu açığa çıkartacaktır.

Balık

Balık burcu çocuğunuzun okula adapte olması ve derslerde motive olması için ona onun hayal gücünü besleyecek alanlar yaratmanız gerekir. Sanatsal aktivitelere katılmak okula daha bağlı olmasını sağlayacaktır. Arkadaşlıklara da öğretmenlerine de duygusal olarak çok bağlanabilir ve başarısız olduğunu hissettiğinde duyguları ve bağları da incinmiş gibi hissedebilir. Onu suçlamak, sert kurallarla yaklaşmak veya disiplin beklemek yerine önce duygularını teşvik etmek, empati kurmak, anlaşıldığını hissettirmek daha başarılı olmasını sağlayacaktır. Öyküler, resim ve müzik dersleri, hikayeyle olan anlatımlar ilgisini çekecektir. Arkadaşlarına karşı yardımseverdir ancak aşırı fedakar ruhuyla kendinden fazlaca ödün verebilir. Ona ait olanı korumayı, davranışlarının sorumluluğunu almayı ve denge kurmayı küçük yaşlarda öğrenmesi gerekir.

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi