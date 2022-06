Doğduğunuz ay, sağlığınızı ve kişiliğinizi etkiliyor!

Mayıs ayında doğanlar iyimser olmaya eğilimliyken, Kasım ayında doğanlar dünyaya karşıt pencereden bakma eğilimindedir. Birçok araştırmacı, doğdukları mevsime ve aya göre birinin ne kadar farklı olabileceğini araştırdı. Ve çalışmalar, doğum mevsiminizin ve ayınızın kişiliğinizi ve becerilerinizi etkileyebileceğini söylüyor.

Ocak

Ocak ayında doğduysanız, sadece bir kıştan daha fazlasısınız, yeni yılın ilk ayında doğdunuz, bu da birçok farklı fırsat anlamına geliyor. Aslında, Ocak ayında doğan insanlar tıp alanında kariyer yapma ve hatta sporcu olma eğilimindedir. Ve yaratıcı ve ünlü olma olasılıkları daha yüksektir.

Sağlığınız ortalamadan daha iyi olma eğilimindedir ve muhtemelen kardiyovasküler rahatsızlıklardan değil, çoğu soruna karşı korunursunuz. Ancak duygusal sağlık, daha fazla koruma ve dikkat gerektirebilir. Sinirli bir mizaca sahipsiniz. Şizofreni ve bipolar bozukluk gibi hastalıklar, Ocak doğumlular arasında çok yaygındır.

Şubat

Şubat ayında doğan bebekler hayatlarında ve kariyerlerinde mutlu olma eğilimindedir. Ayrıca erken doğmuş olma ihtimaliniz de yüksek. Şubat aynı zamanda yaratıcılık ayıdır ve bir sanatçı olarak kariyer yolunda ilerliyor ve hatta ünlü bir kişi olabilirsiniz.

Sağlık söz konusu olduğunda, genel hastalıklardan oldukça fazla korunursunuz. Ayrıca, nörolojik hastalıkların yanı sıra solunum ve üreme hastalıklarına karşı da kendinizi biraz korumanız gerekebilir.

Mart

Mart, güneş ışığını karşıladığımız aydır ve bu ayda doğduysanız, muhtemelen hayatın daha güneşli tarafını arıyorsunuzdur. Ayrıca, ilkbaharda doğan çoğu insan hipertimiye maruz kalabilir, bu da onların her zaman iyi bir ruh halinde ve pozitif oldukları anlamına gelir.

Sağlık söz konusu olduğunda, Mart doğumluların kardiyovasküler sistemlerine dikkat etmeleri gerekebilir.

Nisan

Tıpkı Mart ayında doğanlar gibi, Nisan bebekleri de kış, yaz ve sonbaharda doğanlara göre çok daha olumlu olma eğilimindedir. Kariyer söz konusu olduğunda, Nisan bebekleri farklı kariyer fırsatları arasından seçim yapma şansına sahip olabilir.

Genel sağlık sorunlarına karşı çok iyi bir korumanız var (ancak yine de bu konuda Mart doğumluları takip etme eğiliminde olduğunuz için kardiyovasküler sisteminize dikkat etmeniz gerekiyor). Ayrıca, DEHB olma şansınız düşük.

Mayıs

Mayıs ayında doğduysanız, görünüşe göre bu ayda doğan çoğu insanın yaptığı gibi, kendinizi en şanslı olarak kabul edebilirsiniz. İyimser olmak için doğdun. Kariyer açısından bakarsak, tek bir kariyere odaklanmalarına gerek yok çünkü seçenekleri çok açık.

Aynı şey sağlık için de geçerli. Mayıs doğumlular genellikle yüksek riskli hastalıklara eğilimli değildir ve hastalıklara karşı yüksek genel korumaya sahiptir. Ancak araştırmalara göre depresyona yatkınlar.

Haziran

Mart, Nisan ve Mayıs doğumluların sahip olduğu tüm olumlu hislerle birlikte, Haziran ayındaki insanlar da buna sahiptir. Bununla birlikte, ruh hali değişimlerine daha yatkındırlar ve mutluluklarını gerçekten hızlı bir şekilde açıp kapatabilirler. Ayrıca, bu ayda doğan insanlar için yaygın bir durum olan okula girişte gecikme yaşayabilirsiniz, ancak araştırmalar okula başlamadan önce olgunlaşmak için daha fazla zamanları olduğunu gösterdiğinden, yine de büyük akademik başarılar elde edebilirsiniz.

Sağlık açısından, hafif solunum ve kardiyovasküler riskler olabilir, ancak Haziran bebekleri genel olarak sağlıklıdır. Ayrıca üreme hastalıklarına karşı korunmanız gerekebilir.

Temmuz

Bir araştırmaya göre, Temmuz ayında doğduysanız, duygusal yaşamınızı kendi kendinize düzenleme ve saldırganlığınızı kontrol etme yeteneğine sahip olabilirsiniz. Yetenekler söz konusu olduğunda, Temmuz doğumluların çoğunun sanatsal bir yanı vardır ve solak olabilirler.

Sağlık söz konusu olduğunda, üreme ve genel sağlığa karşı korumanız olabilir. Ayrıca, Temmuz ayında doğan kadınlar ergenliğe biraz daha geç girebilirler.

Ağustos

Ağustos ayında doğmak daha az akademik hedef anlamına gelir. İstatistiklere göre 16 yıllık veriler çoğu insanın ağustos ayında doğduğunu gösteriyor. Ayrıca, farklı bir ışıltıya sahiptirler. İyimser ve baharda doğan insanlar gibi pozitiflik duygular yayabilirsiniz.

Sağlık söz konusu olduğunda, aşırı pozitif olmanın getirdiği ruh hali değişiklikleri sizi bipolar hastalık riskine sokmaz. Aslında, yaz aylarında doğan insanların şansı en düşüktür. Yine, kadınlar daha geç ergenliğe girmiş olabilir, bu da yetişkinlikte daha sağlıklı bir yaşam anlamına gelir.

Eylül

Sonbaharda doğan insanlar genellikle düşük depresyon seviyelerine sahiptir. Ancak Eylül ayında doğduysanız, atletik olarak başarılı bulabilirsiniz.

Eylül doğumlular orta derecede hastalık geliştirme riski altındadır, ancak astım için daha yüksek bir şansa sahiptirler ve genel kardiyovasküler hastalıklara karşı bir miktar korumaları vardır.

Ekim

Tıpkı Eylül ayında doğanlar gibi, Ekim doğumlular da genellikle spor alanında harikadır. Aslında, sonbaharda doğanların çoğu uzun boyluyken, Ekim ortasında doğanlar daha da uzun olabilir.

Ekim ayında doğanlardan biriyseniz, genel olarak hastalık geliştirme şansınız oldukça yüksek olabilir. Bununla birlikte, kardiyovasküler sorunlar için daha düşük bir riskiniz olabilir.

Kasım

Kasım ayı da dahil olmak üzere sonbaharda doğan insanlar hiper odaklı olma eğilimindedir. Düşük depresyon riski ile birleştiğinde, hedeflerine ulaşırken onlara hayatlarında bir avantaj sağlayabilir. Aynı zamanda karamsar olma eğilimindedirler.

Kasım ayında doğanlar, diğer aylarda doğanlara kıyasla, başta solunum olmak üzere genel rahatsızlıklar açısından daha yüksek risk taşırlar, ancak kardiyovasküler hastalıklara karşı en büyük korumaya sahip olabilirler. Ayrıca, DEHB Kasım doğumlular arasında zirve yapar.

Aralık

Aralık ayında doğduysanız, özellikle doğum gününüz ayın 24 ya da 25'indeyse, dünyadaki en nadir insanlardan biri olabilirsiniz. Ama iş ruh halinize gelince, kolay kolay sinirlenmiyorsunuz ve yaz doğumlu insanlara göre çok daha istikrarlısınız.

Aralık, daha yüksek üreme koşulları riskine sahip olabileceğiniz, ancak genel sağlığınızın iyi olma eğiliminde olduğunuz anlamına gelir. Aslında, bir araştırmaya göre 105 yıl ya da daha fazla yaşama şansınız daha yüksek.

Kaynak: "Scientists Suggest Your Birth Month Influences Your Health and Personality". Şuradan alındı: https://brightside.me/wonder-curiosities/scientists-suggest-your-birth-month-influences-your-health-and-personality-802038/