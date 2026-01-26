Esenlikler. Geçen hafta çok hareketliydi çünkü gezegenler belli burçlarda kümelenmişti. Bu hafta da bir o kadar sakin. Bu hafta sadece 3 etkileşim var ve aslında bunlar oldukça önemli etkileşimler.

Neptün bir daha geri dönmeyecek şekilde tam olarak Koç burcuna geçiyor. Bu çok çok önemli bir geçiş. Neptün’ün Koç burcuna girişi, dünyada bireysel kahramanlık anlatılarının, idealler uğruna verilen mücadelelerin, inanç temelli hareketlerin ve “kurtarıcı lider” figürlerinin öne çıktığı; insanların artık soyut idealler için değil, doğrudan eylemle dünyayı değiştirme arzusuyla hareket ettiği bir döneme işaret ediyor. Ve çok uzun yıllar bir daha Koç burcuna dönmeyecek. Bir sonraki burca geçişi ise yaklaşık 14 yıl sürecek.

Mars da Plüton ile kavuşacak. Bu da biraz derin, cesur, patlayıcı, belki kriz ve dönüşüm başlatan girişimler, konuşmalar, cesaret gerektiren konularla alakalıdır. Biraz derinde kalmış konuların cesaretle yüzeye çıkması ile ortaya çıkan kriz ve dönüşüm zamanıdır.

Son olarak Merkür Venüs kavuşumu yaşayacağız. Bu diğerlerinden çok daha kısa vadeli, güzel, eğlenceli bir etki. İletişim, diplomasi gücümüzü çok artıracak, enstrüman, şiir gibi el ile yapılan sanatsal faaliyetler için, el becerileri için oldukça güzel bir etki. Önemli başlangıçlar için bu yukarıda saydığım tüm etkiler aslında bence oldukça destekleyici. Plüton ile biraz krizli ve yoğun bile olsa. Günlük etkilere geçecek olursak; Pazartesi Haftaya Ay Boğa burcunda başlıyoruz. Kova burcunda kümelenmiş Merkür Venüs Güneş ve Plüto’ya Ay bugün kare yani sert etkileşim yapacak. Bugün biraz zorlayıcı bir gün olabilir, birtakım anlaşmazlıklar olabilir, rahat etmek isterken kişisel gelişim için birşeyler yapmak, sorumluluk almak durumunda kalabiliriz. Salı Ay Boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün düne göre daha pozitif. Satürn ve Neptün ile uyumlu etkileşim var. Sorumluluk duygumuz oldukça yüksek. Uranüs ile de Ay’ın kavuşumu var, bir o kadar da sürprizli, değşiklik isteklerimizin olduğu bir gün.

Çarşamba Ay İkizler burcuna geçiyor. Pazartesi günü Kova burcundaki kavuşum yapan gezegenlere sert açı yapan Ay bugün ise oldukça uyumlu açı yapıyor. İletişim becerimiz, diplomasi ve çekiciliğimiz, kendimizi ifade gücümüz ve odaklanma becerimiz bugün oldukça güçlü. Haftanın güzel günlerinden biri. Perşembe Ay İkizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor ve gün içerisinde açısal bir etkileşimi yok. İletişim trafiği yüksek bir gün geçireceğiz. Cuma Ay Bugün Yengeç burcuna geçiyor. Bu burçta oldukça güçlü olan Ay duygusal tatmin içerisinde, sevdiklerine odaklı, pek de sosyal olmayabilecek bir durumda. Gün içinde açısal etkileşimi bugün de yok. Cumartesi Ay Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün Jüpiter ile kavuşum yapıyor ve bu iki gezegen de Yengeç burcunda çok mutlu. Yani kısmetli, duygusal olarak oldukça iyi, sevdiklerimizle mutlu bir şekilde geçireceğimiz haftanın en güzel günü. Pazar Ay Aslan burcuna geçiyor. Gün içerisinde Kova burcundaki Mars ve Plüton ile karşıt yani sert etkileşimde. Aslan ile özgüvenli fakat ego savaşlarına, çatışmalara girebilen bir yapıdayız ve bunu Mars ve Plüton açısı da çok tetikliyor. Çok patlayıcı bir gün olabilir bu güne oldukça dikkat. Cesaretimiz ve fiziksel enerjimiz yüksek.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz; Instagram: korhankilinckaya