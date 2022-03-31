Sosyal medya kız çocuklarını daha olumsuz etkiliyor!

Araştırmalar, sosyal medyanın farklı yaşlardaki kız ve erkek çocukların ergenlik döneminde görülen davranışlarının daha çok etkilendiğini gösteriyor.Psikologlar, 11 ila 13 yaşları arasında sosyal medyada çok fazla vakit geçiren kızların, bir yıl sonra hayatlarından daha az memnun olduklarını ve aynı eğilimin erkeklerde de 14 ila 15 yaş arasında olduğunu ortaya koydu.

Deneysel psikolog ve Cambridge Üniversitesi'ndeki çalışmanın ilk yazarı Dr. Amy Orben, “Sosyal medyanın yaşam memnuniyetini daha önemli ölçüde öngördüğü zaman, cinsiyetler arasında farklılık gösteren belirli yaşlar olduğunu görüyoruz” açıklamasında bulundu.

Araştırmacılar, sosyal medyanın yükselişinin gençlerde ruh sağlığı sorunlarının artmasında rol oynayıp oynamadığına ışık tutma umuduyla çalışmaya başladılar. Young Minds adlı yardım kuruluşuna göre, akıl sağlığı sorunu olduğundan şüphelenilen 5-16 yaş arası çocukların sayısı 2017 ile 2021 arasında %50 arttı ve bu da her sınıftan yaklaşık beş çocuğun bundan etkilendiğini gösteriyor.

Orben ve meslektaşları, yaşları 10 ile 80 arasında değişen 84.000 bireyinin verilerini analiz etti. Bunlar, insanların ruh sağlığı ve esenliği ile Facebook, Twitter, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya kullanımları hakkında bilgi topladı. Araştırmacılar, belirli yaşlarda sosyal medya kullanımının bir yıl sonra yaşam memnuniyetindeki düşüşle bağlantılı olduğu, düşük yaşam memnuniyetinin ise bir sonraki yıl daha fazla sosyal medya kullanımıyla bağlantılı olduğu iki yönlü bir etki buldu. Bulgular ortalamadır ve belirli bir bireyin sosyal medyaya nasıl tepki vereceğini tahmin etmek için kullanılamaz.

Nature Communications'da yayınlanan çalışma, sosyal medyanın sağlığa zarar verdiğini kanıtlamıyor, ancak araştırmacılar, erkek ve kız çocukları için farklı zamanlarda açılan "güvensizlik pencereleri" olabileceğinden şüpheleniyorlar. Ergenlikte biyolojik ve sosyal olarak meydana gelen geniş ve karmaşık değişiklikler göz önüne alındığında, davranışların sabitlenmesi biraz zaman alabilir. Sosyal medya kullanım rehberi yazısını okumak için tıklayınız...

UCL'de çalışmaya dahil olmayan bir epidemiyolog olan Prof Yvonne Kelly ise, bulguların, sosyal medyada daha fazla vakit geçirmenin kızlarda daha çok zorbalık ve kötü uyku alışkanlıkları ile bağlantılı olduğunu dile getirdi.

Kelly, "Sosyal medyada harcanan zaman miktarıyla ilgili en büyük zorluklarından biri, gençler için neler olup bittiğini ve çevrimiçi olduklarında neyle karşılaştıklarını bilmenin mümkün olmamasıdır. Bilimi ilerletmek ve daha da önemlisi gençlerin refahını iyileştirmek için değişiklikler yapmak için, insanların çevrimiçi deneyimleri hakkında daha ayrıntılı, nüanslı verilere ihtiyacımız var. Sosyal medya şirketleri tarafından tutulanlar da dahil olmak üzere bu tür bilgiler, oyunda olan nedensel süreçleri daha iyisi ya da kötüsü için daha iyi anlamamıza yardımcı olacak” açıklamasında bulundu.

Araştırmanın yazarlarından ve Cambridge Üniversitesi'nden psikolog olan Profesör Sarah-Jayne Blakemore, çocukların uykularını etkilememesi için sosyal medyayı ne zaman kullandıklarına dair kurallar koymanın faydalı olduğunu söyledi. Arkadaş buluşmalarına davet edilmeme, toplumsal baskı ve onları üzebilecek görüntüler gibi karşılaşabilecekleri çeşitli sorunlar hakkında onları erkenden eğitmenin de önemli olduğunu ekledi.

Glasgow Üniversitesi'nde psikolog olan Dr. Holly Scott, çalışmanın kız ve erkek çocuklar için farklı hassas dönemler olduğuna dair "sağlam yeni kanıtlar" olduğunu söyledi. "Kızlar, sosyal medyanın etkisine erkeklerden biraz daha erken karşı ve duyarlı görünüyorlar, bu da ergenlik gibi olgunlaşma süreçlerinin daha erken başlamasından kaynaklanıyor olabilir. Önemli sonraki adımlar, sosyal medyanın sunduğu yararları ve zorlukları ergen perspektifinden anlamaktır, böylece sosyal medyayı günde saatlerce ölçen bu kanıt üzerine inşa edebilir, günümüzün sunduğu fırsatlar ve engeller hakkında çok yönlü bir görüş geliştirebiliriz. 7/24 çevrimiçi sosyal dünya gençlerimiz için yaratabilir” açıklamasında bulundu.

Kaynak: https://www.theguardian.com/science/2022/mar/28/social-media-may-affect-girls-mental-health-earlier-than-boys-study-finds

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