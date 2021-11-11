Sonbaharda vücudunuzda olabilecek 7 şey ve nedenleri

Sonbaharın gelişi, günlerin kısalması, yapraklarda dökülmesi, insan vücudunda ve yaşam tarzında değişimin işareti anlamına geliyor. İster cilt kuruluğu, ister saç dökülmesi olsun, vücudumuz yılın bu zamanında bilimsel olarak açıklanabilecek bazı normal etkiler yaşar. Ama unutmayın ki bu değişiklikler kişiden kişiye değişir.

1. Cildiniz kurumaya başlayabilir

Sonbaharın vücudumuz üzerindeki en büyük etkilerinden biri cilt kuruluğudur. Her mevsimsel değişikliğin sistemde bir şok etkisi yarattığı, cildimizin tipik kimyasal dengesini bozduğu ve kuruluğa neden olduğu dermatologlar tarafından kanıtlanmıştır. Sonbaharın gelişi bir istisna değildir.

İpucu: Bol su içerek ve su içeriği yüksek yiyecekler tüketerek cildinizi nemli tutun. Nemlendirici kullanmayı da unutmayın.

2. Saçlarınız cansızlaşabilir ve dökülebilir

Bu problem özellikle çok yaygındır ve bazı insanlar tamamen kel olabileceklerini düşünerek çıldırmaya başlarken, bazıları bu mevsimde bunun son derece normal olduğuna inanır. Sonbaharda saç dökülmesinin nedeni “evrimsel artıklar”dır. Bu, saç derimizi UV ışınlarından korumak için yaz aylarında ekstra saça ihtiyacımız olduğu anlamına gelir, ancak korumaya artık ihtiyaç duyulmadığında saç dökülmeye başlar.

İpucu: Sonbaharda saçlarımızın sağlıklığı için nemli tutmamız, sıcak sudan kaçınmamız ve düzenli olarak saç derisi masajı yapmamız gerekir.

3. Normalden daha uzun süre uyuyabilirsiniz

Sonbaharda, daha fazla uyuma eğiliminde olduğunuzu fark edebilirsiniz ve bunun bir açıklaması var. Aslında sonbaharda gün ışığının azalması vücudun uyku-uyanıklık döngüsünü etkiler. Gün içinde ne kadar az ışığa maruz kalırsanız, kendinizi o kadar yorgun ve bitkin hissedebilirsiniz.

İpucu: Bu konuda yapabileceğiniz pek bir şey yok. Aksine, ne zaman boş bir an yakalayabilirseniz güneşin tadını çıkarmaya çalışın ve mümkün olduğunca çok dinlenin.

4. Daha fazla enerji veren gıdalar tüketirsiniz

Sonbahar, yazın bittiğini ve kışın geldiğini işaret eder, bu nedenle beynimiz insülin direncini artırmak için vücudumuza sinyaller gönderir. Vücudumuz yağ üretimini artırır, kışa hazırlanmak ve daha soğuk havalarda hayatta kalabilmek için yağ depolamaya başlar. Bu yüzden hava biraz daha soğumaya başladığı anda, karbonhidrat ve yağ oranı yüksek gıdalara özlem duymaya başlarız.

İpucu: Yapabileceğiniz en iyi şey, herhangi bir sağlık probleminden kaçınmak için olabildiğince aktif kalmak ve düzenli olarak ne tükettiğinizi kontrol etmektir.

5. Anksiyeteniz varsa, bu semptomlarda bir artış yaşayabilirsiniz

Yazdan sonbahara geçiş, ruh halimizi ve sağlığımızı etkileyebilir. Buna mevsimsel duygulanım bozukluğu denir. Uzmanlara göre sonbaharda, yeni bir okul yılının başlaması, tatil sezonunun bitme stresi ya da yaz boyunca istenen hedeflere ulaşamamanın olası pişmanlıkları nedeniyle kaygı artabilir.

İpucu: Kendinizi kötü hissetmeye başlarsanız, mümkün olduğunca açık hava etkinliklerine katılmaya ve güneş ışığından yararlanmaya çalışın. D vitamini, ruh halini düzenlemede ve depresyonla mücadelede büyük rol oynar.

6. Sonbahar güneş ışığı gözlerinize zarar verebilir

Araştırmalara göre, sonbaharda güneşe maruz kalmak gözlerimiz için gerçek bir tehlike oluşturabilir. Bu mevsimin gelişi, güneş ve ışığın azalmasına neden oluyor ve bu da gözlerimizin maruz kaldığı toplam UV radyasyon miktarını artırıyor. Bu maruz kalma, fotokeratit gibi ciddi göz rahatsızlıklarına neden olabilir.

İpucu: Evden çıkmadan önce güneş gözlüğü takarak gözlerinizi koruyun. Ayrıca şapka takarak da gözlerinizi koruyabilirsiniz.

7. Vücudunuz özellikle gribe karşı hassas hale gelir

Sonbahar, yaz ve kış arasındaki mevsimlerin değişmesidir. Bu nedenle hava da sıcaklıklar da değişiyor. Bu değişiklik, grip ve diğer virüsler için elverişli bir ortam yaratıyor, bu nedenle tıp pratisyenlerine göre insanlar sonbaharda daha fazla hastalanıyor.

İpucu: Bu mevsimde oluşabilecek hastalıkları önlemek için iyi bir hijyen rutini oluşturmalısınız. Metabolizmanızı hızlandırmak için sağlıklı beslenmeyi unutmayın.

Kaynak: https://brightside.me/inspiration-health/7-things-that-can-happen-to-your-body-in-autumn-and-why-804029/