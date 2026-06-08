Hücreden harekete sağlıklı yaş alma rehberi ikinci bölüm

Bir önceki röportajımda Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Volkan Baltacı ile yaş almak ve genetik gerçeklerimizi konuşmuştuk. Şimdi bu bilgileri aklımızın bir kenarında tutarak sağlıklı ve güzel yaş almak için ortaya çıkan bir sistemden bahsetmek istiyorum… Longevity klinikleri… Ne işe yarar, burada neler olur? Bütünsel Sağlık Yönetimi Danışmanı Elif Elkin’e sordum işte aldığım yanıtlar…

Longevity kliniği nedir? Hangi sebeple bu kliniklere gelinir ve burada neler olur?

Longevity kliniği, hastalık çıktıktan sonra tedavi etmek yerine, hastalık hiç çıkmasın diye çalışan bir yapı. Yani sizi "hasta olmamak" için değil, "mümkün olduğunca iyi yaşamak" için karşılıyor. Bu ayrım çok önemli; çünkü biz hâlâ sağlığı "hasta olmama durumu" olarak tanımlıyoruz. Oysa, Dünya Sağlık Örgütü 1948'den beri sağlığın fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olduğunu söylüyor. Buradaki temel yaklaşım; “hasta olmadan önce sistemi anlamak ve optimize etmek” üzerine kurulu. İnsanlar bu merkezlere yalnızca bir şikâyetle değil; enerji düşüklüğü, uyku problemleri, stres, hormonal dengesizlikler, kilo yönetimi, performans kaybı, sağlıklı yaş alma ya da yaşam kalitesini artırma hedefiyle de başvuruyor. Bu kliniklere insanlar genellikle şu sorularla geliyor: "Ben iyi hissediyorum, ama sağlığımı nasıl koruyabilirim? İyiliği ne kadar sürdürebilirim?” ya da “Tahlillerim normal, ama yeterince enerjik hissetmiyorum kendimi…” Yorgunluk, performans düşüklüğü, zihinsel sis, uyku sorunları, metabolik şikayetler veya sırf kendini daha iyi tanımak isteği temel başvuru sebepleri arasında. Klinikte kapsamlı bir biyobelirteç analizi yapılıyor, yaşam tarzı değerlendiriliyor ve kişiye özel bir uzun ömür haritası — bir Longevity Roadmap — çıkartılıyor. Düzenli bir takip sistemi ve kişiye özel yönlendirmeler ile, uzman kontrolünde kişinin sağlığını yönetmesi hedefleniyor. Amaç sadece daha uzun yaşamak değil; ileri yaşlarda da zihinsel, fiziksel ve sosyal kapasiteyi koruyabilmek

Biyolojik yaş burada belirlenir mi? Hangi testler biyolojik yaşı belirler?

Evet ve bu belki de longevity kliniğinin en çarpıcı sunduğu şey. Kronolojik yaşınız nüfus cüzdanınızda yazıyor; biyolojik yaşınız ise hücrelerinizde. Bu ikisi birbirinden çok farklı olabiliyor. Longevity yaklaşımında biyolojik yaş değerlendirmesi önemli başlıklardan biri; çünkü takvim yaşı ile bedenin gerçek fonksiyonel yaşı her zaman aynı ilerlemiyor. Bugün 40 yaşında olup metabolik olarak 55 yaşında görünen bireyler olduğu gibi, 60 yaşında olup çok daha genç bir fizyolojik profile sahip kişiler de görüyoruz.

Biyolojik yaş belirlemenin altın standardı bugün için epigenetik saat testleri — özellikle DNA metilasyon analizine dayanan Horvath Saati ve türevleri. Bunlara ek olarak telomer uzunluğu ölçümü (telomerler her bölünmede kısalır, bu kısalma yaşlanmanın bir göstergesidir), kapsamlı kan biyobelirteçleri (inflamasyon belirteçleri, insülin direnci, hormon profili, vitamin ve mineral düzeyleri) ve vücut kompozisyonu analizleri de biyolojik yaş mozaiğinin parçalarını oluşturuyor. Tek bir test değil, bir tablo — ve bu tablo son derece aydınlatıcı olabiliyor.

Ben bunu şöyle anlatıyorum: Arabanızın gösterge panelidir bu. Direksiyon başında oturup araba çalışıyor demek yetmez; yakıt, yağ, motor ısısı... Hepsine bakmak gerekir. Ancak burada önemli olan yalnızca kaç yaşında çıktığınız değil; bu verilerin yaşam tarzı değişiklikleriyle nasıl dönüştürülebileceği.

Longevity kliniğinde hangi işlemler uygulanır ve bu işlemleri kimler yapar?

Bu merkezlerde uygulamalar kliniğin yaklaşımına göre değişse de temel yapı multidisipliner ilerliyor. Sürece genellikle hekim liderlik ediyor; ancak beslenme uzmanları, egzersiz uzmanları, psikologlar, uyku uzmanları, fizyoterapistler ve bazı durumlarda genetik danışmanlar da ekibe dahil oluyor. Yine klinikten kliniğe farklılık gösterse de tipik bir protokol şunları içeriyor: Kapsamlı kan ve hormon tetkikleri içeren check-up programları, vücut kompozisyonu ve VO2 max ölçümü, uyku kalitesi değerlendirmesi, kognitif fonksiyon testleri ve kişiye özel beslenme-egzersiz-uyku-stres yönetimi planı. Bazı merkezler IV nütrisyon tedavileri veya NAD+ infüzyonları gibi uygulamalar da sunuyor; bunlar araştırma aşamasında olup henüz standart protokol değil, bu konuda şeffaf olmak önemli. Bunula birlikte bağırsak sağlığı çalışmaları, medikal estetik uygulamalar ve bazı ileri teknolojik analizler de longevity klinik protokolleri içerisinde yer alabiliyor. Ancak unutmamak gerekir ki, longevity’nin özü teknoloji değil; davranış değişikliği. Çünkü sürdürülebilir sağlık hâlâ günlük alışkanlıklarla şekilleniyor.

“Güzellik bir sektör, yaşlanmak ise bu sektörün tedavi edebileceği bir hastalık” görüşü hakkında neler söylemek istersiniz?

Bu cümleyi ilk duyduğumda hem anladım hem de rahatsız oldum ve bu iki duygunun aynı anda var olması önemli bir şeye işaret ediyor. Yaşlanmanın biyolojik mekanizmalarını anlayıp yavaşlatmaya çalışmak bilimsel bir hedef ve bu konuda son derece heyecan verici veriler var. Ama yaşlanmak bir hastalıktır çerçevesi tehlikeli bir kayma içeriyor. Çünkü bu çerçeve bir yandan korkuyu besliyor, öte yandan yaşlanmayı çözülmesi gereken bir problem olarak konumlandırıyor ve bunu söyleyen sektörün çözümü satmaya hazır olduğunu unutmuyoruz. Ben farklı bir sorudan yola çıkıyorum: "Kaç yıl yaşadık?" değil, "Kaç yıl iyi yaşadık?" Buna bilimsel literatürde lifespan-healthspan farkı diyoruz. Türkiye'de ortalama yaşam süresi 78 yıl, ama sağlıklı yaşam süresi 66 yıl. Aradaki 12 yıl hastalık, bağımlılık ve kısıtlılıkla geçiyor. Asıl mücadele bu farkı kapatmak olmalı.

Güzellik sektörünün yaşlanma karşıtı dilini longevity tıbbının içine taşımak, bu alanı gerçek potansiyelinden uzaklaştırıyor. Sadece dış görünümümüz değil, içeride, bedenimizin nasıl olduğu, nasıl hissettiğimiz bir bütün olarak incelenmeli. Amaç genç görünmek değil, 70'inde de enerjik, meraklı, bağlı ve üretken olabilmek. Bu çok daha büyük ve çok daha anlamlı bir hedef. Longevity yaklaşımının en değerli tarafı da bence tam burada başlıyor: İnsanların yalnızca dış görünüşüne değil; enerji seviyesine, zihinsel kapasitesine, kas gücüne, metabolik sağlığına ve yaşam kalitesine odaklanması.

Bugün ne yazık ki longevity kavramı zaman zaman sadece estetik ve dış görünüş üzerinden pazarlanabiliyor. Oysa gerçek sağlıklı yaş alma; iyi görünmekten önce iyi hissetmek, bağımsız kalabilmek, hareket edebilmek, üretebilmek ve hayatın içinde kalabilmekle ilgili. Elbette insanlar iyi görünmek isteyebilir; bu çok doğal. Ama yalnızca genç görünmeye odaklanan bir yaklaşım, longevity’nin özünü kaçırır. Çünkü amaç zamanı durdurmak değil, yaşam kalitesini mümkün olduğunca uzun süre koruyabilmek.

Röportaj: Dilay Argün

Hücreden harekete sağlıklı yaş alma rehberinin üçüncü bölümü 15.06.2026 Pazartesi günü hthayat.haberturk.com'da!

Hücreden harekete sağlıklı yaş alma rehberinin birinci bölümü için tıklayın!