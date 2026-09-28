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Seyahat

Trabzon'un "bulutlara komşu" yaylaları sonbahar renklerine bürünüyor

Trabzon'un Çaykara ilçesinde yer alan Hanırmak ve Eğrisu yaylalarında oluşan sonbahar manzaraları kartpostalları aratmıyor.

Giriş: 28 Eylül 2026, Pazartesi 11:29
Güncelleme: 28 Eylül 2026, Pazartesi 11:29
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Trabzon'un Çaykara ilçesinin yüksek rakımlı kesimlerinde yer alan Hanırmak ve Eğrisu yaylalarında sonbahar renkleri görülmeye başladı.

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Yüksek rakımları ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken yaylalarda, sonbaharla bitki örtüsünde renk değişimi yaşanıyor.

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Zaman zaman yaylaların üzerine kadar inen bulutlar, yüksek kesimlerdeki doğal güzelliklerle bütünleşerek ziyaretçilere adeta "bulutlara komşu" olma hissi yaşatıyor.

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Geniş çayırların, dağların ve bulutların bir arada görülebildiği Hanırmak ve Eğrisu yaylaları, özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

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Sabah saatlerinde etkili olan sis ve bulutlar, günün ilerleyen saatlerinde yerini daha açık havaya bırakırken, yaylalarda günün farklı saatlerinde birbirinden farklı görüntüler ortaya çıkıyor.

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Sonbaharın renkleriyle doğanın farklı tonlara büründüğü yaylalar, ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme ve manzara fotoğrafları çekme imkanı sunuyor.

 

Haber ve fotoğraflar AA tarafından servis edilmiştir.

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