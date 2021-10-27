Somon balığının faydaları ve besin değeri

Somon balığının faydalarını öğrendikten sonra menünüze daha sık dahil edeceğinizi düşünüyoruz...

Somon balığının faydaları ve besin değeri
Sağlık
27 Ekim 2021 Çarşamba

Yemek seçimlerinize daha fazla deniz ürünü eklemek zor olabilir ancak bu çabaya değdiğini göreceksiniz: Amerikan Kalp Derneği, haftada en az iki kez balık yemeyi öneriyor. Özellikle somon, kalp sağlığınızın bilincinde olmaya çalışıyorsanız iyi bir seçenek olabilir. Aşağıda beslenme uzmanlarının anlattığı 13 faydasını bulabilirsiniz...


Omega 3 yağ asitleri açısından zengin bir balık

New York merkezli bir kayıtlı diyetisyen ve beslenme uzmanı (RDN) olan Keri Gans, verdiği demeçte, somonun harika bir omega 3 yağ asitleri kaynağı olduğunu ifade ediyor. Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin bir bölümü olan Diyet Takviyeleri Ofisi'ne (ODS) göre, araştırmalar, omega 3'lerin kuru göz sendromunun semptomlarını hafifletmek ve romatoid artrit semptomlarını yönetmeye yardımcı olmak gibi çeşitli yararları sunduğunu kanıtlamıştır.


Harika bir protein kaynağı

Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığına (USDA) göre, 100 gram somon yaklaşık 20 gram protein sağlar ki 14 yaş ve üzeri kadınlar günde 46 gram proteine ​​ihtiyaç duyarlar. Proteinler vücudunuzun gelişmesine yardımcı olmak için oldukça gerekliler ve yeterince almamak kas kaybına neden olabilir.


Uykunuzu düzenlemeye yardımcı olabilir

Keri Gans, somonun ayrıca triptofan adı verilen bir amino asit içerdiğini söylüyor. Triptofan, ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi'nin MedlinePlus web sitesine göre esansiyel bir amino asit. Bu, vücudumuz onu üretmeyeceği için onu yemeklerimizden almamız gerektiği anlamına geliyor. MedlinePlus'a göre triptofan vücudun melatonin ve serotonin salgılamasına yardımcı oluyor. Bu da uyku ve uyanıklık döngüsü gibi oldukça önemli bazı bedensel işlevlerde rol oynadığını gösteriyor.


Göz sağlığını koruyan A vitaminini içeriyor

A vitamininiz düşükse, rutininize kesinlikle somon eklemeyi düşünmelisiniz. Gans, somonun bağışıklık sistemini güçlendirici bir besin olan A vitamini açısından zengin olduğunu söylüyor. ODS'ye göre, A vitamini sadece bağışıklık fonksiyonu için değil, aynı zamanda üreme ve görme fonksiyonları için de oldukça önemli.


Somondaki D vitamini bağışıklık sisteminizi destekler

Gans, somonun iyi bir D vitamini kaynağı olduğunu söylüyor. D vitamini, vücudunuzun kalsiyumu emmesine yardımcı olduğuna işaret eden ODS'ye göre güneş ışığı ve yiyecekler yoluyla alınabiliyor. Gans, bunların yanına D vitamininin de bağışıklık güçlendirici bir besin olduğunu eklemeyi unutmuyor.


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Yorgun olmanızı engelleyen B12 vitamini içeriyor

Cleveland Clinic'in Beslenmesi Merkezi'nde kayıtlı bir diyetisyen olan Maxine Smith, verdiği bir demeçt, somon balığının içerdiği diğer bir besin maddesinin de B12 vitamini olduğunu ifade ediyor. ODS, yeterli B12 almanın zayıflık, yorgunluk, kabızlık ve iştah kaybı gibi durumları önlemede önemli bir rol oynadığını belirtiyor.


İyi bir B3 (niasin) kaynağı

ODS, B3 vitamininin (niasin) somonda da bulunabileceğini ve görevinin yediğiniz yiyecekleri vücudunuzun ihtiyaç duyduğu enerjiye dönüştürmek olduğunu söylüyor. Ayrıca şunu da belirtmekte fayda var: B3 vitamini, hücrelerinizin işleyişini sürdürmede rol oynayan önemli bir vitamin.


Tiroid hormonlarınızı düzenlemeye yardımcı olabilir

Gans, selenyumun somonda bulunan bir başka bağışıklık artırıcı besin maddesi olduğunu söylüyor. Selenyumlu gıdalar, ODS'ye göre tiroid hormonunun metabolizmasında, üremede, DNA sentezinde ve daha fazlasında rol oynadığı için bir dizi yarar sağlıyor.


Her gün yemeniz gereken çinkoyu içeriyor

Çinkonun "Vücudun özel bir çinko depolama sistemi olmadığı için bu durumu sürdürmek için gerekli olduğunu" ve bağışıklık fonksiyonunu desteklediğini belirten ODS'ye göre, somonda bulunan çinkoyu günlük olarak tüketmelisiniz.


Glutamin açısından zengin

Gans, somonda glutamin bulunduğunu söylüyor. Bu amino asit (bir protein yapı taşı), ODS'ye göre enerji üretimine yardımcı oluyor.


Somondaki demir dokularınızı canlı tutmaya yardımcı oluyor

Smith, somonun birçok bedensel süreç için çok önemli olan iyi bir demir kaynağı olduğunu ekliyor. Demir, oksijenin akciğerlerinizden diğer dokulara transferine yardımcı olur ve ODS'ye göre kas metabolizmasını da destekler.


Antiokasidan özelliği bulunuyor

Astaksantin adı verilen bir antioksidan, taze bir somonda bulunabilir. Antioksidanlar ayrıca hücre işleyişini destekliyorlar ve NIH'nin (Ulusal Sağlık Enstitüleri) bir kolu olan Ulusal Tamamlayıcı ve Bütünleştirici Sağlık Merkezi'ne göre vücudunuzu hastalıklara karşı koruyabiliyorlar.


Çevreniz için de yararlı

Somon yemek, kendi sağlığınızı güçlendirmekten daha fazlasını yapabileceğinden, çevreye duyarlı yiyiciler için mükemmel bir seçim. Gans, Alaska somonunun vahşi, sürdürülebilir ve çevre ve insanlar için iyi olduğunu ifade ediyor.


Referans:

Maggie O'Neill. "13 Salmon Benefits, According to Nutritionists" Şuradan alındı: https://www.health.com/food/salmon-benefits. (22 Şubat 2021).


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