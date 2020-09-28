Kalsiyum içeren yiyecekler

Brokoli ve diğer bazı sebzeler Bitkisel kalsiyum kaynağı arayanlar için bamya ve lahana gibi sebzeler de sürpriz şekilde kalsiyum içeriyor. "Kalsiyum en çok hangi sebzelerde var?" sorusunun önde gelen cevabı brokoli. Brokoli, piyasadaki tüm süt dışı kalsiyum kaynakları arasında koyu yeşil yapraklı sebzelerden sonra ikinci sırada bulunuyor. Kara lahana, roka, su teresi gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler de sütün dışındaki kalsiyum kaynakları olarak gösteriliyor. Bu yeşillikler ayrıca kemik bütünlüğünü korumaya yardımcı olan magnezyum ve kemik metabolizması için gerekli olan K vitamini bakımından da yüksek. Ispanak da genellikle bu gruba dahil olmasına rağmen, insan vücudunun kalsiyumunu emememesine neden olan oksalat da içeriyor. Dolayısıyla ıspanak, sanıldığı kadar güçlü bir kalsiyum kaynağı sayılmıyor. Düşük ve orta derece oksalat içeren brokoli ve lahana daha iyi kalsiyum kaynakları sayılıyor. Bir uyarı daha; Kalsiyumu sadece sebzelerden sağlamak da yeterli olmuyor. Bunun sebebi, yeşil sebzelerin posa içermeleri ve bunun da emilimi azaltması... Sebzeleri günlük beslenmeye dengeli şekilde dahil etmek ancak sebzeleri tek kalsiyum kaynağı olarak görmemek öneriliyor.