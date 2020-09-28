Bazı meyveler
İncir, portakal, kuş üzümü, böğürtlen, ahududu, siyah frenk üzümü taze meyveler arasında en fazla kalsiyum içeren yiyecekler. Kuru meyveler içinde de incir en iyi kaynak sayılıyor. Kemik sağlığınızı desteklemek istiyorsanız kuru meyve tüketiminizin bir kısmını kuru incire ayırabilirsiniz. Diğer kuru meyve çeşitleriyle karşılaştırıldığında, kuru incir daha fazla miktarda kalsiyum içeriyor. 30 gram kadar kuru incir, günlük kalsiyum ihtiyacının %5'ini karşılamaya yardımcı. Antioksidan ve lif bakımından da zengin olan kuru incir, makul miktarlarda potasyum ve K vitamini de içeriyor.
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