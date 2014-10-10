Ekim ayında hangi balıklar yenir?

Malzemeler
1 kg balık (kılçıksız fileto olarak hazırlanmış)
2 su bardağı un
1 tutam tuz, 1 tutam karabiber, 1 tatlı kaşığı füme paprika
2 yumurta
2 su bardağı panko ekmek kırıntısı
1 avuç ince kıyılmış dereotu
1 çay bardağı kızartmalık yağ
Yapılışı
Önce kılçıkları iyice temizlenmiş balıkları parmak şeklinde ince uzun dilimleyin. Balığı tuzlamak ve balığı en az 10 dakika bekletmek balığın etini biraz sıkılaştırır. Sonra bir tabakta un ve baharatları karıştırın. Yumurtaları ayrı bir tabakta iyice çırpın, dereotunu da farklı bir tabakta karıştırın. Balıkları önce baharatlı una bulayın üzerinde kalan fazla unu silkeleyin yumurtaya bulayın. Büyükçe bir tavada yağı ısıtılır, balıkları ısınan yağın içerisine partiler halinde, çok kalabalık olmayacak, hatta daha kesin tarif etmek için, birbirlerine değmeyecek şekilde, dış katmanları hafifçe altın rengi ile kahverengi arası bir renk alana kadar iki yüzlerini de kızartılır.