Ekim ayında hangi balıklar yenir?

Hangi ayda hangi balık yenir? İşte Ekim ayının balıkları...

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    Uzmanlara göre her ay mevsimine uygun balık yemelisiniz. Bunun temel sebebi pek çok deniz canlısının yumurtlama zamanının Nisan ve Ekim ayları arasına denk gelmesi... Yumurtlama dönemindeki balıkları yemeniz deniz ekosisteminin bozulmasına sebep olur. Yavru ve yumurtlamak üzere olan balıkları yemeniz bir sonraki balık sezonlarında, balık stoklarının çok hızlı düşmesine ve türlerin yok olmasına neden oluyor. İşte bunlara sebep olmamak için ekim ayında bu balıkları tüketin:

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    Barbunya

    Ilık ya da sıcak denizlerin çamurlu ve kumlu sahillerinde 300 metre derinliklerde yaşayan pembe, kırmızı renkleri olan balığa barbunya balığı adı verilir. Mullidae familyasına ait balığın Latince ismi Mullus Barbatus‘tur. Barbunya balığı; kepez barbunyası, çalı barbunyası, sultan balığı, asıl barbunya gibi isimlerle de anılır.

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    Malzemeler

    1 kg balık (kılçıksız fileto olarak hazırlanmış)

    2 su bardağı un

    1 tutam tuz, 1 tutam karabiber, 1 tatlı kaşığı füme paprika

    2 yumurta

    2 su bardağı panko ekmek kırıntısı

    1 avuç ince kıyılmış dereotu

    1 çay bardağı kızartmalık yağ

     

    Yapılışı

    Önce kılçıkları iyice temizlenmiş balıkları parmak şeklinde ince uzun dilimleyin. Balığı tuzlamak ve balığı en az 10 dakika bekletmek balığın etini biraz sıkılaştırır. Sonra bir tabakta un ve baharatları karıştırın. Yumurtaları ayrı bir tabakta iyice çırpın, dereotunu da farklı bir tabakta karıştırın. Balıkları önce baharatlı una bulayın üzerinde kalan fazla unu silkeleyin yumurtaya bulayın. Büyükçe bir tavada yağı ısıtılır, balıkları ısınan yağın içerisine partiler halinde, çok kalabalık olmayacak, hatta daha kesin tarif etmek için, birbirlerine değmeyecek şekilde, dış katmanları hafifçe altın rengi ile kahverengi arası bir renk alana kadar iki yüzlerini de kızartılır.

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