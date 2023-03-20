Soğanlı yeşil mercimekli bulgur pilavı

Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 40 dakika

Malzemeler:

200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle;

1 kg kuru soğan (piyazlık doğranmış)

Yarım bardak zeytinyağı

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

4 bardak yeşil mercimek (diri kalacak gibi haşlanmış)

1 bardak başak başı iri bulgur

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

5 bardak sıcak su

Yapılışı:

*Soğan ve zeytinyağını geniş bir pilav tenceresine alarak orta ateşte soğanlar iyice yumuşana kadar kavurun. Salçaları ekleyip karıştırın. Mercimek, bulgur, karabiber ve tuzu ekleyin, en son sıcak suyu ilave ederek kapağı kapalı olarak kısık ateşte suyunu çekene kadar yaklaşık 40 dakika pişirin. 10 dakika dinlendirdikten sonra servis edin.

Kısa bir not:

*İçindeki bol soğandan dolayı klasik pilavlara göre hafifçe sulu ve yumuşacık bir kıvamda oluyor.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...