Soğan turşusu nasıl yapılır?

Birçok yemeğe yakışacak olan bu soğan turşusunu hem çok kolay hem de çok hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

Soğan turşusu nasıl yapılır?
Yaşam
20 Ekim 2021 Çarşamba

Turşunun yakışmadığı yemek neredeyse yok. Genelde kurmak ve tutmasını bekleme biraz uzun zaman alsa da aslında basit bir tarifle birçok yemekte kullanabileceğiniz bir soğan turşusu yapabilirsiniz. İhtiyacınız olan malzemelerse hepimizin mutfağında olan malzemeler...


Soğan turşusu nasıl yapılır?

Soğan turşusu için malzemeler:

  • Mor soğan

  • Sirke

  • Şeker

  • Tuz

  • Su

Soğan turşusu yapılışı:

Soğanları halka veya yarım ay şeklinde ince bir şekilde doğrayın. Daha fazla lezzet içerdiği için beyaz yerine mor soğan kullanmanız daha iyi olacaktır. Doğradığınız soğanları bir kavanoza alın ve üstünü geçecek kadar turşu suyunu hazırlayın. Bunun için her bir bardak suya bir bardak sirke, bir yemek kaşığı tuz ve şeker ekleyin ve kaynatarak erimesini sağlayın. Bu aşamada sirkeyi elma sirkesi olarak seçmeniz daha iyi olabilir. Dilerseniz tuz olarak kaya tuzu ve şeker yerine bal kullanabilirsiniz. Kaynayan suyu soğanları tamamen öretecek şekilde kavanoza boşaltın ve oda sıcaklığını gelene kadar dinlendirin, sonrasında buzdolabında bekletin. Daha aromalı bir turşu için içerisine karabiber ve hardal tohumu veya sumak katarak lezzetlendirebilirsiniz.


Soğan turşunuzu tüketmeden önce en az 8 ila 12 saat geçmesini bekleyin. Bu süre geçtikten sonra yemeye hazır olsalar da bir haftadan sonra maksimum lezzetlerine ulaşan bu soğanları birçok yerde kullanabilirsiniz.


Soğan turşusu nerede kullanılır?

Aromalı tatlarıyla bu soğan halkalarını birçok yerde kullanmanız mümkün. Hamburger ve sandviçlerinizin arasında hem soğan hem turşu lezzetini aynı anda almak için kullanabilir, salatalarınıza farklılık katabilir veya kısır gibi ürünlerin yanında sunabilirsiniz.


Afiyet olsun!

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