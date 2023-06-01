Soğan kebabı nasıl yapılır?

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 20 + 20 dakika

Soğan kebabı için malzemeler:

Köftesi için:

400 gr orta yağlı kıyma

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

16 -18 adet küçük kuru soğan

Sosu için:

3 yemek kaşığı nar ekşisi

3/4 su bardağı sıcak su, 150 ml

Üzerine:

7 - 8 dal maydanoz, ince doğranmış

Soğan kebabı yapılışı:

*Köfte malzemelerini geniş bir kaba alıp iyice yoğurun, ceviz boyutunda yuvarlayarak dinlenmesi için buzdolabına kaldırın.

*Soğanların dış kabuklarını soyun, uzunlamasına yarıya kadar kesikler atarak ortasındaki bölümü çıkartın (ortadaki boşluğa köfteleri yerleştiriyoruz). Çıkardığınız orta bölümleri kenara ayırın (kebapla birlikte pişiriyoruz).

*Köfteleri soğanların ortasına yerleştirin ve fırın kabına sıralayın (pişerken dağılmamaları için birbirine değecek gibi yerleştirin) içinden çıkan bölümleri de aralardaki boşluklara serpiştirin.

*240 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin. Kebap fırında pişerek bu arada nar ekşili sos malzemelerini bir kasede karıştırın. Kızaran kebabı fırından alın ve fırın ısı ayarını 220 dereceye düşürün. Kebabın üzerine nar ekşili sosu gezdirin, üzerini pişirme kağıdı ile kaplayıp 20 dakika daha fırında pişirin.

*Servis esnasında üzerlerine maydanoz serpiştirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...