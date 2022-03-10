Şiddetsiz iletişimin gücüyle daha barış dolu bir dil

HTHayat Kadın Festivali kapsamında yaptığımız yayınlar devam ediyor. Dün akşam HTHayat editörlerinden Senem Tahmaz ve Dilay Argün'ün açılışını yaptığı, Avukat Cevher Burcu Bağıran'ı konuk aldığımız yayında şiddetsiz iletişimin gücünü örnekler üzerinden konuştuk.

Kendi yolculuğunu anlatarak başlayan Burcu Bağıran şiddetsiz iletişim yolculuğunu şu şekilde aktardı: "Sağlık sorunlarını çok derinden yaşadığım bir dönemde şiddetsiz iletişim ile tanıştım. Thai chi denemeleri yapıyordum böyle bir dönemde olduğunu eğitmenim bana Marshall Rosenberg'in şiddetsiz iletişim bir yaşam dili kitabını önerdi yolculuğum bu kitapla başladı. Ben bu kitabı okuduğumda 'Bunu nasıl hayatıma alırım?'ı sorgulamaya başladım ve kendimde dönüşüme başladığım yerde hayatın içindeki şiddeti çok yakından gördüğümde artık bilincimde bir şeyler değişmeye başlamıştı. Haklıyım-haksızsın kavgasından daha farklı bir yerde yaşam ve iletişim kurulabilir diyerek bu yola gönül verdim. Yolculuğum böyle başladı sonra çeşitli eğitimler aldım. Adanmışlık ve gönüllülükle çıktığım bir yol bu yol..."

Günlük hayatta karşılaştığımız ufacık olduğunu düşündüğümüz durumların bizi büyük utanca ve "yetersizlik" hissine sürükleyebileceğini söyleyen Bağıran, "Bu yetersizlik hissine kapılmamak için 'hal'imizin farkına varmamız gerek. İletişimde doğru ve yanlışın olmadığı bir yer var orada buluşmak gerek. Birbirimizin niyetini görmek gerek. Yaptığımız eylemin doğruluğu veya yanlışlığı değil de evet bunu yaptım ancak 'Beni insanlığımla görür müsün?' 'Benim de kapasitemin dar olduğu anların olacağının farkına varabilir misin?' düşüncelerini hayatımıza almamız gerek. Şiddetsiz iletişimin özü bu" ifadelerini kullandı.

"'Nasılsın?' Denildiğinde nasıl olduğumuzu, 'Ben şu an Burcu olarak şu haldeyim'i söylediğimizde iletişim boyutumuzda bir şey değişmeye başlıyorum. Ben nasıl bir insansam karşımdakinin hayatını da merak etmeye başlıyorum. Acaba o nasıl hissediyor? Ve bu merak hali bizi hayatımızı zenginleştirecek olan ricalara doğru götürüyor. Duyguların farkında olmak ben diliyle senden bunu duyduğumda böyle hissediyorum diyebilmek Zihinden çıkıp kalpten bağlantının kanalını açıyor aslında" şeklinde sözlerini sürdüren Bağıran: "'Şu an şimdi burada nasılım?', 'Duygum ne?', 'İhtiyacım ne?' Bunu nasıl ifade edebiliyorum? Bunu düşündüğümüzde kalpten kalbe bir bağ kuruluyor" dedi.

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