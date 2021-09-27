Sevdiremedim kendimi

Nişanlımın annesi beni hâlâ kabullenemedi...

Sevdiremedim kendimi
İlişki
27 Eylül 2021 Pazartesi

Selamlar, ben evlilik hazırlığı içerisinde bir kadınım. Yakında gelinlik bakmaya gideceğim, o kadar ilerledi artık nişanlımla ilişkimiz. Fakat nedense nişanlımın annesine kendimi bir türlü sevdiremedim. Üstelik sebebine dair tek bir fikrim bile yok.


Nişanlımla 3 yıldır birlikteyiz, mutlu giden bir ilişkimiz var. 3 aydır da nişanlıyız, 3 ay sonra da evleniyoruz hayırlısıyla. İlişkimizin 2. yılına girmeden hemen önce nişanlımın annesiyle tanıştım. Daha o gün bana çok soğuk davrandığını fark ettim, resmen beni istemediğini belli etti. Ne doğru düzgün yüzüme baktı ne de sohbet etti benle. Beni sevmemesi için gerçekten bir sebep görememiştim o zaman. Ne bir saygısızlık yapmıştım ne de sevgilimi üzecek bir şey.


Nişanlanmadan önce sevgilim bana birkaç kere söyledi. Aslında tam da söylemedi, ağzından kaçırdı. Annesinin bu ilişkiye ciddi gözle bakmadığını ima eden laflarını işitmiş. Bir tartışmamız sırasında annesi istememesine rağmen benle birlikte olduğunu, değer verdiğini söyleyerek gönlümü almaya çalıştığı sırada anladım böyle olduğunu. Neden sizce beni sevmiyor?


Bunun hakkında birçok şey düşündüm. İnanmayacaksınız ama dış görünüşüme kadar düşündüm. Dış görünüş itibariyle gayet güzel bir kadınım, maddi durumum yerinde, aileler anlaşıyor, biz anlaşıyoruz ve ailemizin gelenek ve görenekleri birbirine çok uygun. Sorun neydi o zaman?


Neredeyse evlilik aşamasına gelmişken bu soruyu ona da sormak istiyorum ama duyacağım cevabın ilişkimizi yıpratmasından korkuyorum. Tam bu evrede sorulacak bir soru mu? Bu konuyu ilk önce nişanlımla mı paylaşmalıyım? Kendi içimizde böyle huzurluyken dışarıdan bir sebep ilişkimize zarar verir mi?


Aklımda böyle yüzlerce soru var. Bu sorular beni de kemirmiyor değil. Bu konuyu ilk önce nişanlımla mı paylaşmalıyım yoksa temeline mi inmeliyim bilmiyorum. Sizce neden bana böyle davranıyor ve bu sorunu kimle çözmeliyim?


Rumuz: Gelin

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.