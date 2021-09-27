Sevdiremedim kendimi

Selamlar, ben evlilik hazırlığı içerisinde bir kadınım. Yakında gelinlik bakmaya gideceğim, o kadar ilerledi artık nişanlımla ilişkimiz. Fakat nedense nişanlımın annesine kendimi bir türlü sevdiremedim. Üstelik sebebine dair tek bir fikrim bile yok.

Nişanlımla 3 yıldır birlikteyiz, mutlu giden bir ilişkimiz var. 3 aydır da nişanlıyız, 3 ay sonra da evleniyoruz hayırlısıyla. İlişkimizin 2. yılına girmeden hemen önce nişanlımın annesiyle tanıştım. Daha o gün bana çok soğuk davrandığını fark ettim, resmen beni istemediğini belli etti. Ne doğru düzgün yüzüme baktı ne de sohbet etti benle. Beni sevmemesi için gerçekten bir sebep görememiştim o zaman. Ne bir saygısızlık yapmıştım ne de sevgilimi üzecek bir şey.

Nişanlanmadan önce sevgilim bana birkaç kere söyledi. Aslında tam da söylemedi, ağzından kaçırdı. Annesinin bu ilişkiye ciddi gözle bakmadığını ima eden laflarını işitmiş. Bir tartışmamız sırasında annesi istememesine rağmen benle birlikte olduğunu, değer verdiğini söyleyerek gönlümü almaya çalıştığı sırada anladım böyle olduğunu. Neden sizce beni sevmiyor?

Bunun hakkında birçok şey düşündüm. İnanmayacaksınız ama dış görünüşüme kadar düşündüm. Dış görünüş itibariyle gayet güzel bir kadınım, maddi durumum yerinde, aileler anlaşıyor, biz anlaşıyoruz ve ailemizin gelenek ve görenekleri birbirine çok uygun. Sorun neydi o zaman?

Neredeyse evlilik aşamasına gelmişken bu soruyu ona da sormak istiyorum ama duyacağım cevabın ilişkimizi yıpratmasından korkuyorum. Tam bu evrede sorulacak bir soru mu? Bu konuyu ilk önce nişanlımla mı paylaşmalıyım? Kendi içimizde böyle huzurluyken dışarıdan bir sebep ilişkimize zarar verir mi?

Aklımda böyle yüzlerce soru var. Bu sorular beni de kemirmiyor değil. Bu konuyu ilk önce nişanlımla mı paylaşmalıyım yoksa temeline mi inmeliyim bilmiyorum. Sizce neden bana böyle davranıyor ve bu sorunu kimle çözmeliyim?

Rumuz: Gelin