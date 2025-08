Öz bakımda alternatif aktiviteler

Hayatın yoğun dönemlerinde, günler tekrar ediyor gibi gelebilir ve pek fazla çeşitlilik olmaz. Biliyoruz ki her gün aynıymış gibi hissettiğimizde, uzun süre böyle devam ederse huzursuz oluruz ve tatmin olmayız. Kendimiz için küçük anlar yaratmak, bir kahveciye uğramak, yavaşlamak, farkındalıkla olmak ve kendimize iyi bakmak için harika bir yoldur. İnternette bazı içerik üreticiler, bu konsept için, yani hayatımıza eğlenceyi ve kendimizle geçirdiğimiz zamanı geri getirme fikri için bir kelime buldular. "Alternatif aktiviteler"... Bu ifade video oyunları dünyasından alınmış bir ifade olup, hayatımıza biraz yenilik ve neşe katmak için yapabileceğimiz küçük maceralardır.

Alternatif aktiviteler nedir?

Alternatif aktiviteler, günlük rutinimizi bozup hayatı daha eğlenceli ve tatmin edici hale getiren keyifli işlerdir. Günlerinizi renklendirmek ve sıradanlığın dışına çıkmak için yapabileceğiniz şeylerdir. İçerik üreticisi Lauren Jeffries bu konuyu çok iyi özetliyor: "Bir hobi süreklidir; alternatif aktivite ise daha çok aniden ortaya çıkan, arada bir yapılan bir şeydir. Örneğin, arkadaşım ve ben sıcak hava balonuna binmek istiyoruz. Bu, her hafta yaptığımız bir şey değil. Alternatif aktiviteler, hayatımıza neşe, eğlence ve sürpriz katmak için uyguladığımız şeylerdir."

Özetle: Hobiler, düzenli yaptığımız şeylerdir (örneğin örgü örmek ya da kitap okumak), alternatif aktiviteler ise sizi yeni veya farklı bir şey yapmaya teşvik eden aktivitelerdir. Bu aktiviteler evde, dışarıda veya herhangi bir yerde olabilir; önemli olan rutininizin dışına çıkmasıdır.

Alternatif aktivite örnekleri:

Gönüllü olmak

Dikiş kursuna gitmek

Puzzle yapmak

Kıyafet tamiri

Şehrinizde yeni bir mahalleyi keşfetmek

Şiir yazmak

Eğlence amaçlı çevrimiçi ders almak

İlginç bir egzersiz sınıfını denemek

Yeni bir tarif denemek

Tiyatroya gitmek

Ancak bu aktiviteler tamamen sizin istediğiniz şeyler de olabilir. Nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, size yeni ve heyecan verici gelecek şeyleri düşünün. Ayrıca bu aktivitelerin pahalı olması ya da bunlara para harcamanız da gerekmiyor. Lisanslı klinik sosyal hizmet uzmanı Laura Sgro konuya ilişkin şu ifadeleri kullanıyor: "Alternatif aktivite seçimi tamamen kişiye özgü ve benzersiz olabilir; insanların ne aradığına, ne niyetle yapmak istediğine bağlıdır. Doğal merakınız sizi nereye götürüyor? Yapmayı düşündüğünüz ama bir nedenle hiç yapmadığınız ne var? Oradan başlayın."

Alternatif aktiviteleri kendinize iyi gelmesi için nasıl kullanabiliriz?

Alternatif aktiviteler, hayatı daha eğlenceli hale getirir; bu bile başlı başına bir öz bakım şeklidir. Peki ya başka faydaları nelerdir? Laura Sgro şöyle diyor: "En azından kendi uygulamamda gördüğüm kadarıyla, monotonluk zamanla insanı yenik düşürebiliyor. Yeni, farklı ya da tatmin edici deneyimler veya hobiler, yani alternatif aktiviteler, yeni bir şey denemenin getirdiği başarı hissi ya da sadece kendiniz için, beklentilerden bağımsız bir şey yapmanın getirdiği tatmin duygusunu yaratmakta büyük rol oynayabilir."

Bu aktiviteler hayatı daha eğlenceli kılar; bu da kendimize iyi bakmanın bir yoludur. Sgro, yeni şeyler denemenin ve bunlardan keyif aldığımızı ya da başarılı olduğumuzu fark etmenin özgüvenimizi artırdığını söylüyor: "Böylece merakımız da artar. Beynimizdeki merak kasını çalıştırmış oluruz."

Sanat terapisti ve psikoterapist Emily Sharp ise konuya ilişkin şu ifadeleri kullanıyor: "Bu aktiviteler farkındalık pratiğimizi destekleyebilir, anın içinde olmamızı kolaylaştırabilir. Yaratıcılık, bir şeyi farklı perspektiften görmek istediğimizde veya sıkışmış hissettiğimizde başvurabileceğimiz harika bir pratiktir.

Jeffries, alternatif aktiviteler sayesinde yalnız başına bir şeyler yapma konusunda daha rahat hissettiğini söylüyor: "Bu sayede biraz solo randevu deneyimi yaşıyorum çünkü uzun zamandır yalnız başıma insan olma hali yaşamamıştım. Yalnız kalmak için bu zamanı bulmam iyi geliyor… Yalnız başıma bir şeyler yaparken özgüvenim artıyor. Ayrıca hayatımdaki monotonluğu kırdığı için çok seviyorum. Bunların ötesinde, alternatif aktiviteler bizi hareket ettirir, ekranlardan uzaklaştırır, gerçek dünyayla etkileşime geçirir ve yaşamı gerçekten deneyimlememizi sağlar. 80 yaşında olduğumda, ‘Oh, iyi ki tüm gün evde oturup dizi izlemişim’ demeyeceğim. ‘İyi ki kaya tırmanışı dersine gitmişim, düşüp yere kapaklanmışım, utanmışım ama bunu yaptığım için mutluyum’ diyeceğim. ‘Yine dizi izledim, yine boş boş sosyal medyada vakit geçirdim’ demek yaşlandığımda bana bir şey ifade etmeyecek.”

Yani ister alternatif aktivite deyin, ister kendimize zaman ayırmak, hayatımızı en iyi şekilde değerlendirmek veya neşe dolu özel anlar yaratmak, kendimize iyi bakmak ve sahip olduğumuz tek değerli hayatı yaşamak çok önemli. Jeffries’nin dediği gibi: "Hayatlarımız daha neşeli olmayı hak ediyor. Hayat sadece işlere gitmek, spor yapmak, yemek pişirmek, işe gitmekten ibaret olmamalı; gerçekten yaşanmalı."

