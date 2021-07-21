Şeftalili savoyer bisküvili pasta

Müjgan Yurtseven’in şeftali, ev yapımı puding ve savoyer bisküvisiyle hazırladığı pasta, şeftali mevsimi gelince evde ilk akıllara gelen nefis lezzetlerden biri... Bu tarifi büyük cam kapta veya tek porsiyonluk kuplarda dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz.

Şeftalili savoyer bisküvili pasta
Yaşam
21 Temmuz 2021 Çarşamba

Servis: Orta boy oval cam kapta

Hazırlama & pişirme süresi: 30 dakika


Malzemeler:

200 ml lik su bardağı ölçüsüyle;

  • 3 şeftali

  • 2 yumurta

  • 3/4 bardak toz şeker

  • 1 bardak un

  • 1 lt süt

  • 75 gr tereyağı

  • 1 tatlı kaşığı vanilya özütü

  • 200 gr savoyer bisküvisi

Üzerine;

  • Hindistan cevizi rendesi

  • Antep fıstığı ezmesi

  • Yaban mersini

  • 1 şeftali, dilimlenmiş




Yapılışı:

*Üç şeftalinin kabuklarını soyup dilimleyerek hazırda bekletin.


*Yumurtalar ve şekeri orta boy tencereye alarak mikserle 2 - 3 dakika çırpın. Un ve sütün 750 ml sini ekleyin, sürekli karıştırarak orta ateşte koyulaşana kadar pişirin ve ocağı kapatın. Tereyağı ve vanilya özütünü ilave edip mikserle 4 - 5 dakika çırpın.


*250 ml sütü geniş bir kaseye alın. Cam kabı suyla ıslatın. Pişen pudingin iki yemek kaşığı kadarını kabın tabanına yayın, savoyer bisküvilerinin yarısını süte batırıp bekletmeden pudingin üzerine yerleştirin. Üzerine dilimlenmiş şeftalilerin yarısını yerleştirin. Pudingin yarısını şeftalilerin üzerine yayın. Aynı işlemi bir kez daha yaparak en üste kalan pudingi aktararak spatula ile düzeltin. Üzerini kaplayacak gibi Hindistan cevizi rendesi serpin. Oda ısısına gelince üzerini streç film ile kaplayarak buzdolabında en az 4 - 5 saat bekletin. Antep fıstığı ezmesi, yaban mersini ve şeftali dilimleriyle süsleyerek servis edin.


Kısa bir not:

*Pastayı hazırladıktan sonra buzdolabında 2 - 3 gün bekletebilirsiniz.


Afiyetle sevgiyle ve sağlıkla kalın...






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