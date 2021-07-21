Şeftalili savoyer bisküvili pasta

Servis: Orta boy oval cam kapta

Hazırlama & pişirme süresi: 30 dakika

Malzemeler:

200 ml lik su bardağı ölçüsüyle;

3 şeftali

2 yumurta

3/4 bardak toz şeker

1 bardak un

1 lt süt

75 gr tereyağı

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

200 gr savoyer bisküvisi

Üzerine;

Hindistan cevizi rendesi

Antep fıstığı ezmesi

Yaban mersini

1 şeftali, dilimlenmiş

Yapılışı:

*Üç şeftalinin kabuklarını soyup dilimleyerek hazırda bekletin.

*Yumurtalar ve şekeri orta boy tencereye alarak mikserle 2 - 3 dakika çırpın. Un ve sütün 750 ml sini ekleyin, sürekli karıştırarak orta ateşte koyulaşana kadar pişirin ve ocağı kapatın. Tereyağı ve vanilya özütünü ilave edip mikserle 4 - 5 dakika çırpın.

*250 ml sütü geniş bir kaseye alın. Cam kabı suyla ıslatın. Pişen pudingin iki yemek kaşığı kadarını kabın tabanına yayın, savoyer bisküvilerinin yarısını süte batırıp bekletmeden pudingin üzerine yerleştirin. Üzerine dilimlenmiş şeftalilerin yarısını yerleştirin. Pudingin yarısını şeftalilerin üzerine yayın. Aynı işlemi bir kez daha yaparak en üste kalan pudingi aktararak spatula ile düzeltin. Üzerini kaplayacak gibi Hindistan cevizi rendesi serpin. Oda ısısına gelince üzerini streç film ile kaplayarak buzdolabında en az 4 - 5 saat bekletin. Antep fıstığı ezmesi, yaban mersini ve şeftali dilimleriyle süsleyerek servis edin.

Kısa bir not:

*Pastayı hazırladıktan sonra buzdolabında 2 - 3 gün bekletebilirsiniz.

Afiyetle sevgiyle ve sağlıkla kalın...