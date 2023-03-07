Satürn Balık Transiti: Bizleri neler bekliyor?

Önümüzdeki 2,5-3 yılın ana temasını belirleyecek olan, önemli bir gezegen geçişi yaşayacağız. Satürn 7 Mart itibari ile Balık burcuna geçiş yapacak ve retro süreleri ile birlikte tamamen burçtan çıkışı 14 Şubat 2026 tarihine kadar sürecek. Astrolojide uzun dönemli gezegen hareketleri oldukça önemlidir. Hem bireysel hem de kollektif hayatlarımızda derin izler bırakır ve farkındalığa ihtiyacımız olan alanlarda bizi teste tâbi tutar.

Satürn’e karmanın lordu deriz. Sınar, acıtır, daraltır, zorlar, eğitir ve en sonunda da bizi büyütür. Satürn’ün mesajları ağır ve nettir. Mesajları doğru alanlara ve sorumluluklarını iyi bilenlere de ödülleri sağlam ve kalıcıdır. Satürn tam da bu yüzden bilgedir.

Satürn, geçtiğimiz yıllarda sizi neyle sınadıysa, hangi konularda sorumluluk yüklediyse, bundan sonra yepyeni bir hayat alanına geçerek o alandaki konuları tekrar yapılandırmanız için sizi destekleyecek. İnsanlığı ise üst bilince taşımak elinden geleni yapacak. Özetle Satürn geçiş yaptığı alandaki konuları mercek altına alacak ve bu konulara çeki düzen vermek için kolları sıvayacak. Farkındalığı yüksek biriyseniz Satürn sizi asla korkutmasın. Artık sadece kendimizi değil, toplumu, dünyayı, tüm evreni, doğayı düşünmemiz için oldukça kritik bir dönemden ve sınavdan geçeceğiz.

Bizleri neler bekliyor?

Satürn ortalama 28 yılda bir aynı burçtan geçiyor. Dolasıyla tarihsel örneklerden de yola çıkarak önümüzdeki süreçte bizleri neler bekliyor, hepsini maddeler halinde yorumlamak istiyorum.

Su kaynaklarına dikkat!

Balık burcu su elementine ait bir burç ve ana temasında sular, okyanuslar, denizler var. Önümüzdeki yıllar su kullanımı, su tüketimi önemli rol oynayacak. Halihazırda içinde bulunduğumuz süreçte öngörü olmaktan çıktı. Dünya genelinde ve ülkemizde suyun azlığı, sudan gelebilecek mikroplar, hastalıklar, denizdeki canlıların zarar görmesi veya azalması gibi konular gündemimize gelebilir. Satürn daha çok kısıtlayıcı ve sorumluluk yükleyerek çalıştığından su ile alakalı konularda çeşitli stresleri yaşatabilir. Pozitif tarafından bakarsak, okyanuslarda suların derinlikleri ile alakalı yeni keşifler, yeni buluşlar, yeni canlı türlerinin keşfi gibi konularla da karşılaşabiliriz.

Boğazlar gündemimizde olabilir

Denizler, boğazlar ve su yolları ile alakalı yeni gündemler oluşabilir. Tarihte benzer dönemde 20 Temmuz 1936’da Boğazların Türkiye egemenliğine geçişini sağlayan Montrö Boğazlar sözleşmesi imzalandığını görüyoruz. Satürn Balık transitinde uluslarası boğaz geçişleri için yeni konular, yeni geçiş hakları talepleri vs gibi her türlü boğazlarla ilgili konu meydana gelebilir. “*Montrö Boğazlar Sözleşmesi, 1936'da imzalanan ve Türkiye'ye İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerinde kontrol ve savaş gemilerinin geçişini düzenleme hakkı veren uluslararası sözleşmedir. Sözleşme, Türkiye'ye Boğazlar üzerinde tam kontrol hakkı verir ve barış zamanı sivil gemilerin özgürce geçişini garantiler.”(*alıntıdır)

Doğal afetler ihtimali

Balık burcu bilinmezlikle ve sınırsızlıkla alakalıdır. Okyanusun içindeki kaybolma hissiyatı gibi. Damlanın okyanusla birleşme hali gibi düşünün… Birlik bilincini çok fazla anlatır. Dolasıyla insanlığı birleştirecek her türlü olayı ve duygu durumunu bizlere yaşatabilir. Bu yüzden de ne yazık ki toplu kayıplarla, ölümlerle alakalıdır. Bizi çeşitli doğa olaylarıyla veya dünyevi temalarda savaş gibi olaylarla sınayıp varlık bilincimizi önümüzdeki birkaç yıl teste tabii tutabilir. Özellikle tsunami, yağmurlar, seller, depremler, deniz kazaları gibi olaylar gündemde olabilir.

Sınırsızlığa açılan kapı!

Sınırsızlık teması ile alakalı demiştik. İnsana yabancı olan herşey ile alakalı olduğundan bu dönem hem dünya hem de uzay hakkında bir çok yeni konu, tespit ve buluş ile karşı karşıya geleceğimizi söyleyebiliriz. Zaman ve uzay teması çok güçlü şekilde gündemimizde olacak. Bildiklerimizin çok ötesinde yeni bir dünya ile karşılaşacağız.

Tarihsel olarak baktığımızda, benzer bir döngüde, 11 Nisan 1905 yılında Albert Einstein’ın İzafiyet Teorisini açıkladığını, Hareketli Cisimlerin Elektrodinamiği isimli makalesini yayımlayarak özel görelilik kuramını (30 Haziran 1905) ortaya atmış olduğunu görüyoruz.

Plüton’un da Kova burcuna geçeceği eş zamanlı dönemlerde özellikle uzay, uzay-zaman, kainat, uzaylılar, uzaylılarla iletişim, galaksi keşifleri çok fazla konu olabilir. Ayrıca tarihi olarak yeni keşifler bizi bekliyor olabilir. Benzer dönemde, 22 Ağustos 1935 Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’nce ilk arkeoloji kazısı Çorum-Alacahöyük’te başlatılmıştı.

Spiritüellik ve din

Balık burcu maddi dünya ile ruhsal dünya arasındaki ikilemi anlatır. 12.ev spiritüellik ve mistisizmle özdeşleşmiştir. Din ve inançlarla alakalı çok fazla konular, dinin(inançların) istismar edilmesi ve kötüye kullanılması, bu tarz konularla yüzleşilmesi, din sömürülerinin ifşa olması gibi konular yaşanabilir. Tarikatlar, marjinal gruplar, din ve inanç istismarcılarına bu dönem hukuki düzenlemeler, müdahaleler ve yaptırımlar gelebilir.

İnanç sistemleri ile alakalı olduğundan din, inanç mezhep konularını gündeme taşıyabilir. Dil, din, ırk ayrımları dünya üzerinde üzücü olaylara sebebiyet verebilir. Din içerisindeki mezhep tartışmalarını kışkırtacak olaylar körüklenebilir. Tarihsel döngülere baktığımızda, çok üzücü temaları görüyoruz. Örneğin, 2 Temmuz 1993 Sivas'ta Pir Sultan Abdal Şenlikleri'ne katılan sanatçıların kaldığı Madımak Oteli dinci gruplarca kundaklanmıştı. Birçok şair, yazar ve sanatçılarla birlikte 37 kişi yaşamını yitirmiş, 43 kişi yaralanmıştı.

Bosna savaşında azınlıkların zarara uğraması insanlık için diğer acı bir örneğimiz…

Sanat ve sanatçılar

Balık burcu bilinçdışı ile alakalıdır. Bu yüzden bir açıdan mistik, metafizik konuları kapsarken diğer taraftan ilham vari konuları sembolize eder. Sanat ve ilhamın getirdiği yaratımla çok alakaladır. Bilinçdışında kalan, bilgiyi sembolik olarak, müzik, sanat, film, beste, dans, sinema ve film, şiir aracılığıyla yaratıcı bir biçimde hayata aktarılması konusunda destek olacak. Son yıllarda sanat camiasının yaşadığı sıkıntıların bu dönem pozitif yönde iyileşeceğini düşünüyorum. Sanat bu dönem yükselişe geçebilir, sanatçıları destekleyecek fırsatlar ve düzenlemeler gelebilir. Tarihte, 1 Aralık 1906 yılında dünyanın ilk sinema salonun Paris’te açıldığı örneği bizi karşılıyor.

Bağımlılıklara dikkat

Hayatla mücadele etme gücünü azaltan ve hayatın realitesinden kaçmamızı sağlayan her türlü bağımlılıkla ilgili yeni kural ve düzenler gelebilir… Alkol, uyuşturucu madde kullanımları artabilir, diğer taraftan bu konularla ilgili çeşitli yeni kural ve yaptırımlar gelebilir. Bu dönem depresyon, intihar, korkularla yüzleşme, panik atak temaları yükselebilir.

Balık burcu akışta olmakla alakalıdır. Bu yüzden mantığı da elden bırakmadan, hayatın akışını kabul etmek ve yaşananlardaki mesajlara ve çözümlere odaklanmak hepimize iyi gelecektir. Bağımlılıkların diğer bir türlüsü, günümüzde dijital sosyal mecralarla alakalı. Bu konularla ilgili yeni düzenlemeler, yeni alışkanlık modelleri, doğru ölçüde kullanımı gibi konular ortaya atılabilir. Sanal dünyada gerçeklik algımızı bayağı testten geçirecektir.

Diğer yandan balık burcu, tıbbı, ilaçları, ilaç sanayi alanlarını ifade eder. İlaç kullanımı ilaç reçeteleri, eczanecilik alanları gibi konularda yeni mevzuatlar gelebilir. Önümüzdeki yıllarda daha az ilaç tüketmeye çalışmakta fayda var. Özellikle antidepresan kullanımlarının artabileceği bir süreç bizi bekliyor. Hayatın gerçeklerinden kaçma ihtiyacını artıracak bu dönemde madde veya ilaçlardan destek almak yerine hayatımızda bizi mutlu edecek doğru temaları seçmeyi önceliklendirmeliyiz.

Suikastler

Balık burcu gizli topluluklar, istihbarat örgütleri, casuslar, devlet sırları, ülkelerin gizli işlerini, faili meçhul cinayetleri ifade etmektedir. Satürn Balık transitinde bu konular önemli gündemler yaratabilir.

Geçtiğimiz yıllarda Atatürk’e planlanan Çerkez Ethem suikasti, İnönüye plananlanan 1964 suikasti gibi örnekler verilebilir. Diğer bir örnek, 6 Haziran 1965 Milli Emniyet Hizmetleri Teşkilatı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) adını aldığını görüyoruz.

Kıbrıs ve adalar

Siyasi arenada Kıbrıs oldukça gündem olabilir. Tarihi döngüsüne baktığımızda her Satürn Balık transitinde Kıbrıs meselesinin gündeme geldiğini söyleyebiliriz. Osmanlı döneminde 1878’de, Osmanlı’nın, Kıbrıs idaresini “Kıbrıs sözleşmesi” imzalayarak İngiltere’ye bıraktığını, bir başka döngüde ise 1964 yılında Kıbrıs Rumları ve Kıbrıs Türkleri arasında başlayan çatışma sırasında birçok kişinin hayatını kaybettiğini görüyoruz.

Dileğim bu tarz temaların hiçbir dönemde yaşanmaması. Dil, din, ırk, mezhep fark etmeksizin tüm dünyanın barış içinde yaşaması tek temennimdir. Ancak insanlık olarak birlik bilince geçtiğimizde bizi çok daha güzel bir dünya bekliyor olacak. Böylesine yorucu Satürn Balık transiti gibi dönemler, insanlığa birlik bilincini öğretmek içindir. Ek olarak Yunanistan ve adalar konuları gündem olabilir. Benzer dönemlerde Türkiye-Yunanistan siyasi gerginliklerini görüyoruz.

Siyaset

Balık burcu sınırsızlıkla alakaladır. Satürn Balık'ta sınır çizmekle alakalıdır. Dolasıyla bazı sınır değişiklikleri bu dönemde dünyada gündeme gelebilir. Sınırlar değişebilir. Bazı ülkeler bağımsızlığını ilan edebilir.

Anayasada hukuka dair yeni kararlar alınabilir. Tarihsel döngüde baktığımızda parti kapanmalarını, liderlerin dokunulmazlıkları ile ilgili meseleleri, yolsuzluk davaları gibi olayların olduğunu görüyoruz. Ay düğümlerininde Koç-Terazi hattında geçişiyle birlikte fazlasıyla mahkemeler, adalet tartışmalarıyla karşı karşıya gelebiliriz.

Balık burcu hastaneleri, hapishaneleri (mahkumları, gardiyanları),rehabilitasyon merkezlerini, akıl hastanelerini ,yetimhaneleri, bakım evlerini ifade eder. Bu dönem çeşitli aflar gündeme gelebilir, hapishaneler-cezaevlerinde çeşitli olaylar yaşanabilir. Ayrıca ekonomik yönden yeniden yapılanma süreçleri, yeni ekonomi politikalarına şahit olabiliriz. Benzer tarihi süreçlerde 5 Nisan kararları, IMF denetimi gibi olayları görüyoruz..

Büyükbaş hayvanlar

12. ev büyükbaş hayvanlarla alakalıdır. Et tüketimi, vegan beslenme vs gibi konular artış gösterebilir. Çeşitli hastalıkların teşhis ile kullanım azabilir. Tarihsel döngüde, 20 Mart 1996 İngiltere'de hükümet deli dana hastalığının insanlara da bulaştığı açıklamış, bu açıklama İngiliz hayvancılığının krize girmesine yol açtığını görüyoruz.

Ve daha birçok detay var aslında yazmakla bitmez, önemli bir tarihi bir geçiş olacak Satürn Balık transiti… Çünkü eş zamanlı olarak Plüton’da Kova burcuna geçiş yapacak. Bu kombinasyonun Fransız İhtilali zamanında olduğunu görüyoruz. Fransa’da mutlak monarşinin devrilip yerine cumhuriyet kurulmuştur. Dolasıyla yaşanacaklarla tarihe tanıklık edeceğimizi söyleyebilirim.

İnsanın, insan haklarının önem kazandığı, tüm dünyanın barış içinde yaşayabildiği bir yaşam diliyorum. Manevi yönü çok yüksek bir dönem. Bir çok kişi için ilahi adalet zamanı… Geçmişinize güveniyorsanız hiç korkmayın…Güvenmiyorsanız geçmiş olsun. Bu dönem hiç olmadığı kadar farkındalığınız yüksek olsun. Kalbinizi daima sevgiye, şefkate, empatiye, hoşgörüye açın. Sadece kendiniz için değil tüm insanlık için mücadele edin.

Sadece kendini düşünen bireylerin ve toplumların sınanacağı, başlıklardan ve isimlerden uzakta, evrensel bilinçte ve dünya insanı olabilmeyi öğrenenlerin ise ödüllendirileceği bir dönem geliyor artık!

Sevgiler,

Büşra Efe