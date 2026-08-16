17 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, Ay'ın bugün burcunda olması duygularınla bağlantı kurmanı güçlü bir şekilde desteklese de ihtiyaçların, isteklerin ve arzuların biraz karmaşık olabilir. O kadar çok dikkat dağıtıcı unsur ve seni farklı yöne çeken durumla karşılaşabilirsin ki gerçekte ne istediğini anlamakta zorlanabilirsin. Arzularının peşinden gitmek veya kendini yaratıcı biçimde ifade etmek konusunda bazı korkular yaşayabilirsin ve bunlar planlarını geciktirebilir. Hırsların güçlü, ancak özgüvenin inişli çıkışlı olabilir. Böyle bir durum yaşarsan fazla üzerinde durmamaya çalış; çünkü bu geçici bir etki ve aslında hızını ayarlamana yardımcı olabilir. Mars'ın hırslar ve hedefler alanında olması, genel olarak sahip olduğun imkânları hedeflerine ilerlemek veya başarıya ulaşmak için kullanman açısından seni destekliyor. Ancak Mars'ın bugün yaptığı zorlayıcı açılar nedeniyle, muhtemelen motivasyonunla ilgili kısa süreli bir engeli aşman gerekebilir. İlişkilerle ilgili meseleler dikkatini dağıtabilir veya ihtiyaç duyduğun anda biri yanında olmayabilir. Önem verdiğin biri veya partnerin konusunda olayları net görmekte zorlanabilirsin ve hayal gücün seni bir uçtan diğerine sürükleyebilir; bir an her şeyin en güzel halini hayal ederken hemen ardından en kötü ihtimalleri düşünebilirsin. Bugün dengesizliklere karşı biraz daha hassassın. Geçici olarak hevesinin kırılmasının, önceliklerini yeniden düzenlemene yardımcı olarak sonunda seni daha güçlü bir konuma taşıyabileceğini göz önünde bulundur.