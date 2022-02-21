Samsa böreği tarifi

Etli veya sebzeli hazırlanan börekleri bu defa ıspanaklı yaptım... Epey bereketli olan böreklerin yarısını hazırladıktan sonra pişirip kalanı tek sıra halinde tepsiye yerleştirerek derin dondurucuda tamamen donana kadar bekletiyorum. Donduktan sonra kilitli poşetlere yerleştirip dondurucuda bir ay kadar saklıyorum. Pişireceğim zaman pişirme kağıdı serilmiş tepsiye sıralayıp çözülmelerini bekledikten sonra üzerlerine yumurta sürerek fırınlıyorum. Yapılışı vakit alsa da bir defa uğraşıp iki öğünlük tadına doyamadığımız leziz böreklerimiz afiyetle hafta sonu kahvaltılarımıza eşlik ediyor...

Servis: 36 adet

Hazırlama süresi: 60 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Samsa böreği için malzemeler:

Hamuru için:

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı sirke

500 ml ılık su

750 gr un

1 çay kaşığı tuz

100 gr un, hamurları açarken kullanmak için

200 gr tereyağı, eritilmiş

İç harcı için:

700 gr ıspanak

2 büyük kuru soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı tereyağı

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı muskat

1 çay kaşığı tuz

Üzerine:

1 yumurta

Çörek otu

Samsa böreği yapılışı:

*Hamur için; Sıvı yağ, sirke ve ılık suyu geniş bir kaba alarak karıştırın. Tuz ve 750 gram unu harmanlayarak sıvı karışıma eklerken bir yandan yoğurmaya başlayın. Hamur toparlanana kadar 5 -6 dakika yoğurun (orta sertlikte bir hamur elde ediyoruz). Hamuru iki bezeye ayırıp üzerini streç film ile kaplayarak 30 dakika dinlendirin.

*Ispanakları yıkayıp sebze kurutucusu ile sularından iyice arındırın ve incecik doğrayın. Soğanları yemeklik doğrayıp tavaya alın, yağları ekleyip soğanlar pembeleşene kadar kavurarak ocağı kapatın. Kavrulmuş soğanlar, karabiber, muskat ve tuzu doğranmış ıspanaklara ekleyip elinizle hafifçe yoğurun ve hazırda bekletin.

*Dinlenen hamurları iki eşit parçaya bölün (toplamda 4 beze elde ediyoruz). İlk bezeyi un serpilmiş tezgahta hazır yufka boyutunda açın (yaklaşık 60 cm). Açtığınız hamuru kenara alıp ikinci bezeyi de aynı şekilde açın. Açtığınız hamurun birini tezgaha yayın, üzerine eritilmiş tereyağından 4 yemek kaşığı kadar fırça yardımıyla sürün. Diğer açılmış hamuru tereyağı sürülmüş hamurun üzerine yerleştirin ve üzerine yine 4 yemek kaşığı tereyağı sürüp rulo haline getirerek tepsiye yerleştirin (iki yufka üst üste gelecek, görseldeki gibi). Diğer ikili bezeye de aynı işlemi yaparak tepsiye alın.

*İki fırın tepsisine pişirme kağıdı serin.

*Rulo haline getirdiğiniz hamurları yaklaşık 5 cm genişliğinde keserek her birini küçük kahvaltı tabağı boyutunda açıp ortalarına ıspanaklı harçtan birer dolu yemek kaşığı pay edin. Üçgen şeklinde olacak gibi kenarlarından kapatıp ters çevirerek aralıklı olarak tepsiye sıralayın. Üzerlerine çırpılmış yumurta sürüp çörek otu serpiştirin.

*180 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar 30 dakika pişirin.

Kısa notlar:

*Börekleri bir gece önceden hazırlayıp tepsiye yerleştirerek üzeri streç film ile kaplanmış şekilde buzdolabının normal katında bekletebilirsiniz. Ertesi gün yumurta sürerek yukarıdaki yöntemle pişirilebilir.

Afiyetle sevgiyle ve sağlıkla kalın...