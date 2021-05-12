Sait Faik Hikâye Armağanı Şermin Yaşar'ın oldu

67. Sait Faik Hikaye Armağanı, "insan psikolojisinin karanlık yanlarını ustaca kurulmuş olay örgüleri ve ironik bir dille anlatmakta gösterdiği başarıdan dolayı" Şermin Yaşar'ın "Deli Tarla" adlı kitabına verildi.

Sait Faik Hikâye Armağanı Şermin Yaşar'ın oldu
Yaşam
12 Mayıs 2021 Çarşamba

Şair, öykü ve roman yazarı Sait Faik Abasıyanık anısına her yıl bir öykücüye verilen "Sait Faik Hikaye Armağanı"nın bu yılki sahibi Şermin Yaşar oldu.


Darüşşafaka Cemiyeti ile İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenlenen yarışmada jüri başkanlığını Doğan Hızlan üstlendi. Jüride yer alan isimler arasında ise Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Prof. Dr. Jale Parla, Metin Celal, Prof. Dr. Murat Gülsoy, Beşir Özmen vardı. 67. Sait Faik Hikaye Armağanı'nı "insan psikolojisinin karanlık yanlarını ustaca kurulmuş olay örgüleri ve ironik bir dille anlatmakta gösterdiği başarıdan dolayı" Şermin Yaşar'ın "Deli Tarla" adlı kitabına verildi.


Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, Şermin Yaşar'ı tebrik ederek, ödüle ilişkin şu cümleleri kullandı: "Sait Faik edebiyat tutkusunun yanı sıra tam bir eğitim sevdalısıydı. Bizler de Darüşşafaka olarak, bir yandan onun da çok önemsediği 'eğitimde fırsat eşitliği' misyonumuzu sürdürürken, diğer yandan da bizlere emanet edilen değerlere sahip çıkmaya, bir 'kültürel emin' olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Kültürümüze ve geçmişimize sahip çıkmanın daha aydınlık bir geleceğe kavuşmanın ön şartı olduğuna yürekten inanıyoruz. Umuyoruz, daha nice yazarlarımız kazandıkları bu ödüllerle Sait Faik'in ayak izlerini takip edecek, ülkemizin kültürel gelişimine katkıda bulunacaklar. Bizler de Darüşşafaka olarak bu organizasyonun içerisinde yer almaktan her zaman büyük gurur duyacağız. Seçim sürecini titizlikle yürüten jüri üyelerimize ve bunun koordinasyonunu gerçekleştiren İş Kültür Yayınları'na da ayrıca teşekkür etmek isterim."


Şermin Yaşar ise aldığı ödüle ilişkin sosyal medyadan şu mesajı yayınladı: "Öykülerini hep içimizde bir yerlerde taşıdığımız Sait Faik Abasıyanık’ı ölüm yıldönümü olan bugün ve bir öykü kitabının sayfalarını çevirdiğimiz her gün rahmetle anıyor; bu çok özel ödül için başta jüri üyeleri olmak üzere, tüm okurlarıma ve öykü kahramanlarıma teşekkür ediyorum."



Şermin Yaşar kimdir?

Şermin Yaşar, 1982 yılında Berlin'de doğdu. Eğitimini Türkiye'de aldı ve Türk Dili ve Edebiyatı'ndan mezun oldu. Yüksek lisansını ise yine edebiyat alanında yaptı. İlk olarak reklam ve medya sektöründe metin yazarlığı, reklam yazarlığı, kreatif direktörlük yapan Şermin Yaşar, sosyal medyada "Oyuncu Anne" isimli hesabı ile çocuklarıyla oynadığı yaratıcı ve gelişimlerini destekleyici oyunları paylaşarak ülkenin dört bir yanındaki annelerle arkadaşlık ağı kurdu.


Şermin Yaşar'ın diğer kitapları: Başlarım Şimdi Anneliğe, Oyuncu Anne, Çok Hayal Kuran Çocuk, Oyun Takvimi, Kötü Alışkanlıklara İyi Öneriler, Dedemin Bakkalı, Dedemin Bakkalı Çırak, Tilki Masalları, Tarihi Hoşça Kal Lokantası, Cingo, Babaannem Geri Döndü.

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