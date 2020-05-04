Sahurda ne yemeliyiz?

"Sahurda tok tutan yemekler nelerdir? Sahurda ne yenmeli susamamak için? Tok tutan yiyecekler hangileri?" gibi sorularınıza içeriğimizde cevap bulabilirsiniz.

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Sahurda ne yemeliyiz?

Enerjinizi korumak için sahurda ne yemeli?

Ramazan ayında uzun saatler aç kalmak, vücuttaki enerjinin ve konsantrasyonun azalmasına neden olabiliyor. Lakin sahurda doğru beslenme ile enerjinizi korumak mümkün. Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Gizem Bahçıvan enerjiyi korumak için gereken ve tok tutan besinleri anlattı.

Yumurta: Sahurda haşlama, omlet olarak ya da menemene katarak yiyeceğiniz 1 ya da 2 yumurta sizin gün boyu tok tutmayı ve enerjinizi korumayı sağlar.

Ceviz: Uzun süre tokluk hissi sağlaması ve açlığa bağlı unutkanlığı önlemesiyle ceviz, sahur sofralarının vazgeçilmezidir. Sahurda yiyeceğiniz 2-3 adet ceviz iftara kadar daha dinç olmanızı sağlıyor.

Hurma: Hurma, enerji kaynağı olan glikozu dengeler. İftardan birkaç saat sonra yiyeceğiniz 2-3 hurma ile enerji depolayabilirsiniz.

Chia tohumu: Chia tohumu içeriğindeki bol lif, kalsiyum, protein, antioksidan ve Omega 3 ile enerjinizin düşmesine engel oluyor. Ayrıca su ile temas ettiğinde de şişerek tok tutucu bir kıvama gelen chia tohumunu sahurda süt, yoğurt ya da suyla karıştırarak yediğinizde gün boyu sizi tok tutar.

Yulaf ezmesi: Glisemik endeksi düşük gıdalar tüketmek kan şekerinin dengelenmesi için önemlidir. Sahurda yulaf ezmesi tüketerek gün boyu enerjinizi koruyabilirsiniz.

SAHUR İÇİN PRATİK TARİFLER!

Sahurda tok tutan yiyecekler nelerdir?

Diyetisyen Emel Yılmaz, sahurda tok tutan yemeklerden bahsetti.

"Sahurda hafif ama sizi tok tutacak besinler tercih etmek doğrudur. Kahvaltı mantıklı bir seçenek olabilir. Tahıllı ekmek çeşitleri daha çok tok tuttuğundan tercih edilmelidir. Gün içerisinde susamayı önlemek için tuzlu gıdalardan uzak durun, zeytin yerine ceviz, badem, fındık tüketebilirsiniz. Peynir ve yumurta da gün boyu sizi tok tutacaktır. Reçel, bal ve pekmez gibi şekerli besinler sizi hem çabuk acıktırır hem de susatır. Bunların yerine şeker ihtiyacınızı meyve yiyerek giderebilirsiniz."

Tok tutan yiyecekler;

Tam tahıllı ekmek ve beyaz peynirli tost: Sahurda yiyeceğiniz tam tahıllı ekmekte beyaz peynirli tost, iftara kadar sizi tok tutmaya yetecektir. Tam tahıllı ekmek, beyaz ekmeğe göre daha çok tok tutma özelliğine sahiptir.

Süt: Sahurda bir bardak süt içmek, gün boyu protein ve kalsiyum ihtiyacını karşılar, iştahı keser ve metabolizmanın yavaşlamasını engeller.

Posalı gıdalar: Sindirim sisteminizin düzenli çalışmasını sağlar, kabızlığı önler ve gün boyu acıkma hissini bastırır.

Tarçın: Sahurda suyunuza ya da bitki çayınıza koyacağınız bir çubuk tarçın sayesinde hem kan şekerinizin düşmesini engelleyebilir hem de gün içerisinde açlık duygusunu bastıracaktır.

CHİA TOHUMLU SMOOTHİE TARİFİ

Gün içerisinde susamamak için sahurda ne kadar su içmeli?

Diyetisyen Emel Yılmaz, gün içerisinde susamamak için iftar ve sahur arasındaki zamanda en az 1,5-2 litre su içilmesi gerektiğini söylüyor. Böylece dehidratasyon sorunu (yetersiz sıvı alımını) minumuma inmiş olur. Yılmaz, hipotansiyon sorunu yaşayanlara da Ramazanda vücudun eloktrolit dengesini koruduğu için günde 1 şişe maden suyu içmelerini öneriyor.

İFTAR VE SAHURDA NE YİYELİM?

Çabuk acıktıran besinler nelerdir? Sahurda tüketmememiz gereken besinler nelerdir?

Oruç tutanlar için yeterli ve dengeli beslenme çok daha önem kazanırken, uzun açlık sürecinde yumurta, süt ve süt ürünleri, mevsim sebzeleri ve kurubaklagiller başta olmak üzere tok tutma özelliğine sahip besinlere de mutlaka yer vermek gerekiyor. Peki içeriğindeki bileşenler nedeniyle çabuk acıktırma özelliğine sahip besinlere nasıl yaklaşmalı? Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, “Oruç tutan herkes mutlaka sahura kalkmalı ve sahurda protein içeriği yüksek, uzun süre tok tutmayı sağlayan, ekstra susuzluk hissine neden olmayacak yiyeceklerle hafif ve doyurucu bir öğün yapmalıdır. Peynir, yumurta, ceviz, domates, salatalık, yeşillik, süt, tam tahıllı ekmek gibi yiyecekler sofrada yer almalıdır. Çabuk acıktırmaya neden olan besinlerin sahurda tüketiminden mutlaka kaçınılması gerekir” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, çabuk acıktıran besinleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Bal, reçel, sürülebilen çikolata: Sahurda bal, reçel, sürülebilen çikolata gibi tatlı grubu yiyecekler hem kan şekerini hızlı yükseltip hızlı düşürerek çabuk acıkmaya yol açıyor hem de susatıyor. Bu nedenle sahurda şeker kaynaklarına yer vermeyin.

Ramazan pidesi: Ramazanın olmazsa olmaz yiyeceklerinden pideyi sahurda tüketmek doğru değil. Çünkü; besinlerin şeker yükü anlamına gelen glisemik indeksi yüksek yiyecekler çabuk acıkmaya neden oluyor ve pide de glisemik indeksi yüksek bir besin. Pideyi haftada 2-3 kere 1-2 avuç büyüklüğünde iftarda tüketebilirsiniz. Sahurda; tam tahıllı ekmek tüketerek tokluk sürenizi uzatabilirsiniz.

Patates: Patates; yenildikten sonra kısa sürede yeniden acıktıran yiyeceklerden biri. Çabuk acıktırma özelliğinin yanısıra kızartma olarak tüketilirse sağlığa zarar veriyor. Kızartılmış patatesi günlük beslenme alışkanlıklarınız arasından çıkarın; sahurda da tüketiminden kaçının.

Kavun, karpuz, üzüm: Meyveler içerdikleri vitamin, mineral, posanın yanısıra belirli miktarlarda şeker içeriyor. Yüksek şeker içermek aynı zamanda çabuk acıktırmak anlamına geliyor. Özellikle; kavun, karpuz, üzüm gibi diğer meyvelere göre daha yüksek şeker içeren meyveleri sahurda tüketmeyin.

Taze sıkılmış meyve suları: Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, vitamin, mineral ve posadan zengin olan meyve grubunun iftardan 1 saat sonra veya sahurda aşırıya kaçmadan tüketilmesini önerirken “Buna karşın taze sıkılmış dahi olsa meyve suyunu önermiyoruz. Çünkü meyve suyu içtiğinizde hem 3-4 meyvenin şekerini yüklenmiş olursunuz hem de çabuk acıktıran bir içecek içmiş olursunuz” diyor.

Ramazan'da tok tutan yiyecekler
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Ceviz: İçeriğindeki Omega-3 yağ asitlerinden dolayı ramazanda açlığa bağlı unutkanlık, konsantrasyon eksikliğinin azalması ve sağlıklı bir oruç süresi için günde 2-3 tane ceviz tüketilmesi gerekir. Cevizdeki iyi yağın (28 g başına 2,5 gram ALA/Omega 3), lifin (28 g başına 2 g) ve proteinin (28 g başına 4 g) kilo yönetiminde önemli bir başarı faktörü olan tokluğun sağlanmasına yardımcı olabileceği görülmüştür. İki porsiyon (yaklaşık 55 g) ceviz tüketmek viseral yağlanmalı aşırı kilolu yetişkinlerde endotal (iç zar) tabakası fonksiyonlarını iyileştirir. Diyete ceviz ilavesi kilo almaya neden olmaz

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