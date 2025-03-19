Şahika Ercümen, buzla kaplı Baykal gölüne dalış yaptı

Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, iklim krizine dikkati çekmek amacıyla dünyanın en derin gölü Baykal'a, tek nefeste 50 metrelik buz altı dalışı yaptı.

Şahika Ercümen, buzla kaplı Baykal gölüne dalış yaptı
Yaşam
Giriş: 19 Mart 2025 11:00
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Çevre aktivisti Ercümen, Birleşmiş Milletlerin (BM) 2025 yılını "Buzulların Korunması Uluslararası Yılı" ilan etmesi ve bu seneden itibaren her yıl kutlanacak "21 Mart Dünya Buzullar Günü" kapsamında yaptığı dalışla ilklerine bir yenisini daha ekledi.



Uluslararası Buz Altı Dalış Festivali'ne özel davetli olarak katılan Ercümen, bu kapsamda buzulların erimesine ve iklim krizine dikkati çekmek amacıyla Rusya'da bulunan, 1637 metreyle dünyanın en derin gölü Baykal Gölü'nde 1 derecelik suda buz altı dalışı için kolları sıvadı.



Milli sporcu Ercümen, son hazırlıklarını tamamlamasının ardından soğuğa karşı özel bir koruyucusu olmayan elbiseyle 3 dakika süren 50 metrelik serbest dalış yaptı. Ercümen, Baykal Gölü'nde "buz altı serbest dalış yapan ilk Türk kadın sporcu" oldu.


"Şu an çok büyük bir tehlikenin içindeyiz"

Ercümen, yaptığı açıklamada, Baykal Gölü'nün pek çok endemik türe sahip olduğunu söyledi. Altlarında yaklaşık 1 metre kalındığında buz tabakası olduğunu dile getiren Ercümen, "Amacım dünyada eriyen buzullara ve iklim krizine dikkati çekmek. Şu an çok büyük bir tehlikenin içindeyiz. Etkilerini hepimiz artık farklı doğa felaketleri ile hissediyoruz. Türkiyede buzullar belki pek aklımıza gelmiyor ama dünyanın o kadar büyük bir yüzölçümünü kaplıyor ki. Buzullar eridikçe iklim krizi artıyor, iklim krizi arttıkça buzullar eriyor. BM'de 21 Mart'ı Dünya Buzul Günü ilan etti. Ben de bugün böyle anlamlı bir dalış yaparak bunun altını çizmek istedim" açıklamasında bulundu.



Milli sporcu Ercümen, buzulların erimesinin dünyanın her köşesinde etkilerini göstermek istediğini, bu durumun sanıldığından çok daha vahim ve büyük iklim felaketlerinin tetikleyicisi olduğunu kaydetti.



"Gezegenimizin korunması için kendimi borçlu hissediyorum"

Ercümen, buzulların parlak beyaz yüzeyiyle güneş ışığı ve ısıyı yansıtmada oldukça etkili olduğunu, bu şekilde gezegenin soğumasına yardım ettiğini ifade ederek, şöyle devam etti: "Deniz buzunun olmaması demek, güneşten gelen bu ısının koyu mavi okyanus tarafından emilmesi ve dünyanın ısınma sürecinin hızlanması anlamına geliyor. Böyle ekosistemler, küresel iklim değişikliğinin etkilerine karşı savunmasız. Bu dalışla amacım insanların buzulların erimesi ve bunun ekosistem üzerindeki yıkıcı etkileri hakkında daha fazla bilgi edinmelerini sağlamak. Hem bir milli sporcu hem de çevre aktivisti olarak gezegenimizin korunması için kendimi borçlu hissediyorum. Burada yaptığım dalış sonrasında farklı ülkelerden gelen başarılı dalgıçlarla bir araya gelip bu konunun önemini paylaştığımız bir seminer de vereceğiz."



Şahika Ercümen, 2019'da yapılan 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferinde, "Beyaz Kıta"da dondurucu sularda Türk bayrağını dalgalandırmış, bu kıtaya tüpsüz dalan ilk Türk kadın sporcu olarak tarihe geçmişti.


* Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.


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