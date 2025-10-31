Buyurdi tarifi

Komşu mutfağından;
Yunanistan'da restoranlarda sıcak meze olarak sunulan buyurdi (bouyiourdi) bir çeşit pide olan pitta ile servis ediliyor. Domatesli, biberli, peynirli ve kekikli pratik lezzeti kahvaltı sofraları için veya meze olarak hazırlayabilirsiniz.
Servis: 3 - 4 kişilik
Hazırlama süresi: 15 dakika
Pişirme süresi: 20 dakika
Malzemeler:
- 3 adet orta boy domates
- 3 adet sivri biber
- 1 adet köy biberi
- 75 gr rendelenmiş kaşar peyniri
- 1 diş sarımsak, ezilmiş
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı kurutulmuş kekik
- 1 çay kaşığı tuz
————————-
- 150 gr sert beyaz peynir
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 - 2 dal kekik
Yapılışı:
*Bir domatesin ortasından ince bir dilim kesip kenarda bekletin (üzeri için), kalan tüm domateslerin kabuklarını soyarak minik küpler halinde doğrayın.
*Biberleri de minik doğrayıp 5 -6 parçayı domates diliminin yanına alın (üzeri için).
Doğranmış domates ve biberleri 20 cm ilk orta boy fırın kabına aktarın. Rendelenmiş peynir, sarımsak, baharatlar ve tuzu ekleyip karıştırın.
*Domatesli karışımın ortasına beyaz peynir, kenara ayırdığınız dilimlenmiş domates, biberler ve kekiği yerleştirin. Üzerine zeytinyağı gezdirip 200 derecede önceden ısıtılmış fırında peynir kızarana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.
*Sıcakken yanında pide ile servis edin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
YORUMLAR