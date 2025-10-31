Buyurdi tarifi

Komşu mutfağından;

Yunanistan'da restoranlarda sıcak meze olarak sunulan buyurdi (bouyiourdi) bir çeşit pide olan pitta ile servis ediliyor. Domatesli, biberli, peynirli ve kekikli pratik lezzeti kahvaltı sofraları için veya meze olarak hazırlayabilirsiniz.

Servis: 3 - 4 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Malzemeler:

3 adet orta boy domates

3 adet sivri biber

1 adet köy biberi

75 gr rendelenmiş kaşar peyniri

1 diş sarımsak, ezilmiş

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kurutulmuş kekik

1 çay kaşığı tuz

————————-

150 gr sert beyaz peynir

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 - 2 dal kekik

Yapılışı:

*Bir domatesin ortasından ince bir dilim kesip kenarda bekletin (üzeri için), kalan tüm domateslerin kabuklarını soyarak minik küpler halinde doğrayın.

*Biberleri de minik doğrayıp 5 -6 parçayı domates diliminin yanına alın (üzeri için).

Doğranmış domates ve biberleri 20 cm ilk orta boy fırın kabına aktarın. Rendelenmiş peynir, sarımsak, baharatlar ve tuzu ekleyip karıştırın.

*Domatesli karışımın ortasına beyaz peynir, kenara ayırdığınız dilimlenmiş domates, biberler ve kekiği yerleştirin. Üzerine zeytinyağı gezdirip 200 derecede önceden ısıtılmış fırında peynir kızarana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.

*Sıcakken yanında pide ile servis edin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...