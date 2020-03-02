Ruhunuzu güçlendirecek 4 ilke

Bruce Lee’nin ruhunu güçlendirmek için kullandığı 4 ilke

Bruce Lee’nin not defterinden ruhu ve bedeni güçlendirmek için birkaç tüyo

Bruce Lee, global şöhretini yalnızca oyunculuğu ve inanılmaz dövüş sanatları yetenekleri ile değil; aynı zamanda da bir filozof olarak sahip olduğu itibar sayesinde kazandı. Hayat üzerine görüşleri, hala dünya çapında birçok insana esin kaynağı oluyor.

Dövüş sanatı ustası, gün içerisinde aklına gelen önemli düşünceleri kaydettiği bir not defterini, daima yanında taşırdı. Yakın zamanda, tüm kayıtları düzenlendi ve online olarak yayımlandı.

İşte size Bruce Lee’nin ruhunu ve bedenini güçlendirmek için kullandığı esin kaynağı düşüncelerden birkaçı:

İrade ve duygular üzerine

İrade gücünün, zihnimin tüm diğer bölümlerinin üzerinde duran yüksek mahkeme olduğunu kabul ederek, bunu, herhangi bir amaç için harekete geçme ihtiyacı hissettiğimde uygulayacağım ve günde en az bir kez, irade gücümü harekete geçirecek şekilde tasarlanmış alışkanlıklar oluşturacağım.

Duygularımın hem olumlu hem de olumsuz olduklarını düşünerek, olumlu duyguların gelişimini teşvik edecek ve olumsuz duyguların bir şekilde faydalı bir eylem formuna dönüştürülmesine yardımcı olacak günlük alışkanlıklar oluşturacağım.

Mantık, hayal gücü ve hafıza üzerine

Negatif ve pozitif duygularımın, arzulanan sonuçlara doğru yönlendirilmedikleri takdirde tehlikeli olabileceklerini kabul ederek, tüm arzularımı, hedeflerimi ve amaçlarımı mantık yetime teslim edeceğim ve onun rehberliğinde ilerleyeceğim.

Arzularımı yerine getirmek için mantıklı planların ve fikirlerin gerekliliğini kabul ederek, planlarımın oluşumuna yardımcı olması için her gün başvurarak, hayal gücümü geliştireceğim. Yaratıcı önsezi, insanın yapısındaki kaynakları açar, içteki ışığı aktive eder; özgür ve sınırsızdır.

Tetikte bir zihnin ve tetikte bir hafızanın değerini kabul ederek, anımsamak istediğim tüm düşüncelerle onu açıkça etkileyerek ve bu düşünceleri, sıklıkla zihnime çağırabileceğim ilgili konularla ilişkilendirerek, zihnimin ve hafızamın tetikte olmasını sağlayacağım.

Bilinçaltı ve vicdan üzerine

Bilinçaltımın, irade gücüm üzerindeki etkisini kabul ederek, ona, hayattaki temel amacımın ve ona giden yolda edindiğim ikincil amaçların açık ve net bir resmini sunacağım ve günlük olarak tekrarlayarak, bu resmi daima bilinçaltımın üzerinde tutacağım.

Zaman zaman duygularımın aşırı heyecanla yanılgıya düştüklerini ve yargılarım konusunda, adaleti merhamet ile birleştirmem için gereken duygu sıcaklığının yokluğunda mantık yetimin hata yaptığını kabul ederek, vicdanımı, bana neyin doğru neyin yanlış olduğunu göstermesi konusunda teşvik edeceğim; verdiği hükmü asla bir kenara bırakmayacağım – uygulandığı takdirde neye mal olursa olsun.

Son olarak, hayatı anlama üzerine

Hayattan asla beklediğinizden fazlasını alamayacaksınız. Düşüncelerinizi, ne istediğiniz ve ne istemediğiniz üzerine yoğunlaştırın. İçinizde yaşananları sakince gözlemleyin. Siz, izin vermediğiniz sürece, kimse sizi incitemez. Zihninizde, psikolojik seviyede, hiç kimse olun.

ZİHNİNİZİN SESİNİ SUSTURARAK İÇİNİZDEKİ SESE ULAŞIN Nasıl kendi kendinize meditasyon... GÜÇLÜ KADINLARDAN İLHAM VEREN SÖZLER Her biri bu dünyada büyük iz bır...

Özlü sözler