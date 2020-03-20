Beyin sağlığı için önce mutluluk

Mutsuzluk ve beyin arasında doğrudan ilişki var!

Mutluluğun özellikle dayanma gücü ve direnci artırdığına dikkat çeken uzmanlara göre, mutluluk hastalıkların da çabuk iyileşmesini sağlıyor. Birleşmiş Milletler (BM), dünya üzerindeki insanların mutluluğu hatırlamaları ve kutlamaları için 2012’de 20 Mart’ı Dünya Mutluluk Günü olarak ilan etmişti. Bir bildikleri varmış! Zira “mutsuzluk beyni küçültüyor!”muş. Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Metin, uzun süreli mutsuzluk yaşayan kişilerin beyinlerinde küçülme meydana geldiğini belirterek “Bu küçülme birçok bilimsel çalışmada gösterilmiştir. Özellikle tedavi edilmeyen depresyon hastalarında rastlanıyor. Uzun süren mutsuzluk, hayattan keyif alamama ve üzüntü hallerine tıbbi müdahale gereklidir. Yaşlılık döneminde mutsuz olma, küçülmeye bağlı olarak bunamayla sonuçlanabilir” diyor.

Sağlıksız beslenme, mutluluk seviyesini düşürüyor

Özellikle kanser hastaları üzerinde yapılan çalışmalara göre, genel mutluluk düzeyiyle şikâyet arasında ters yönlü bir ilişki olduğunu söyleyen Doç. Dr. Metin, beslenmeye de dikkat çekiyor: “Sağlıklı ve dengeli beslenme birçok kronik hastalığı önlediği için uzun dönemde mutluluk hissini artırır. Kısa süreli mutluluk ve haz için sağlıksız, yeterli protein, mineral ve vitamin almadan beslenme ise uzun dönemde diyabet ve obezite gibi sağlık sorunlarını doğurarak mutluluk seviyesini düşürür.” Dr. Ferit Arğun ise beyin sağlığı için günde 1.5-2 litre su öneriyor ve açıklıyor: “Su en başta bilinç durumunuzu etkiler, su içtikçe daha berrak bir bilinçle güne devam edersiniz. Su yüzünüzdeki kırışmaları engeller, bağırsak sistemini düzenler.” İnsanın genel olarak sağlık durumunun bir bütün olduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa ise beyin sağlığını korumak için günlük hayatımızda dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıralıyor: “Beyin sağlığı için beden, zihin ve ruh sağlığının korunması gerekir. Bunun için zihinsel ve fiziksel yönden aktif bir yaşam tarzı, anlam taşıyan bir hayat öncelikli şartlardır. Doğal ve doğru beslenmeli, temiz bir çevrede yaşamalı, zehirli maddeler, tütün ve alkolden uzak durulmalı. Kaliteli ve yeterli uyumak, stresin kontrolü, varsa hipertansyon ve diyabet gibi hastalıkların tedavisi, beyin sağlığı için dikkat edilmesi gereken en önemli faktörler.”

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Sağlıklı bir beyin için

Kaliteli uyuyun. Bellek, iyi uyumadığınızda bir nevi hasara uğrar.

Sağlıklı beslenin. Çünkü beyniniz böylece iyi çalışmak için gerekli kaynaklara sahip olmuş olur.

Çevrenizle kendinizi kıyaslayın.

Spor yapın.

Hafıza güçlendirici teknikler deneyin. Mesela aklınızda tutmak istediklerinizi devamlı tekrarlayın. Bu beyni bilgi dosyalamaya sevk eder ve depolama yapan sinir ağını güçlendirir. Ayrıca yeni bilgiyi daha önce öğrenilenlerle ilişkilendirmek de hatırlamaya yardımcı olur.

Sosyalleşin. Özellikle de karşı cinsle vakit geçirmeyi ihmal etmeyin. Araştırmalar karşı cinsle geçirilen vaktin hafızaya iyi geldiğini gösteriyor.

Sigara, alkol ve stresten uzak durun.

Hata yapmaktan korkmayın. En büyük hata, hata yapmaktan korkmak! Unutmayın ki beyniniz hataya değil, başarıya göre programlandı.

Beynin top 5’i

Beyne faydası bilimsel araştırmalarla teyit edilmiş besinler:

1-Kızılcık: Pek çok uzman beyin için en sağlıklı gıdanın kızılcık olduğunu söylüyor. Deneylerde sinir koruyucu etkisi görülmüş. Koordinasyon ve hafıza kayıplarına karşı da etkili. Beyin hücrelerini, zamanla ortaya çıkan serbest radikallerin hasarından koruyor. Bol miktarda melatonin ve karotinoid içeriyor.

2- Yaban mersini: Serbest radikallere karşı savaşan antioksidanlarla dolu. Yaban mersini yönünden zengin bir diyet, hafıza ve motor becerileri düzeltmede, denge ve koordinasyondaki kötüleşmeyi durdurmada yardımcı oluyor.

3- Kıvırcık, lahana ve pazı gibi sebzeler: Homosisteini parçalıyorlar. Bunların yüksek seviyede olmasıyla Alzheimer hastalığındaki zihinsel yavaşlama arasında bir bağlantı var.

4- Balık: Yağ asidi yönünden zengin. Alabalık, sardunya ve ringa gibi balıklar Omega-3 yağ asitleri yönünden daha da zengin. Araştırmalar, haftada en az bir kez balık yiyen insanlarda Alzheimer hastalığının daha az görüldüğünü söylüyor.

5- Ispanak: Merkezi sinir sisteminde yaşla ilgili problemleri azalttığı belirtiliyor. Ayrıca ıspanaktaki folik asit, keyifli bir yapıya ve iyi bir hafızaya sahip olmamıza yardım ediyor.

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